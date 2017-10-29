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"Buhari'yi de açığa alacaklar mı?"

ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın açığa alınmasına tepkiler büyüyor.

29 Ekim 2017 Pazar 22:23
"Buhari'yi de açığa alacaklar mı?"

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak vaizlik yapan ilahiyatçı İhsan Şenocak açığa alınmıştı. Konuya ilişkin pek çok kesim, Diyanet İşleri Başkanlığı'na konuyla ilgili tepki gösterdi.

Şenocak'ın görevden alınmasına tepki gösterenlerden biri de Diriliş Postası yazarı Erem Şentürk. "Şenocak, 15 Temmuz gecesinde gâvurun Anadolu'yu işgaline karşı bin talebesiyle cepheye gelmiş bir âlimdi." diyen Şentürk, "suçu neymiş, biri de çıksın izah etsin. Kaş almak üzerine söyledikleri mi suç? Buhari'yi de açığa alsın o zaman o müfettişler. Diyanet'in yayınladığı fetvaları yazanları da açığa alsınlar." sözleriyle, Şenocak'ın açığa alınmasına tepki gösterdi.

Şentürk'ün yazısı şöyle:

"ŞENOCAK NE SUÇ İŞLEDİ?"

İngiliz işgaline karşı talebeleriyle birlikte çarpışırken şehit olan Şeyh İzzeddin El-Kassam ne yaptıysa İhsan Şenocak da 15 Temmuz gecesi ona talip olmuştu. İhsan Şenocak, 15 Temmuz gecesinde gâvurun Anadolu'yu işgaline karşı bin talebesiyle cepheye gelmiş bir âlimdi. O gece sosyal medyadan kendisinin de yazdığı gibi Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmed izinden yürüdüğüne biz şahidiz. Vatan, millet, bayrak ve son tahlilde ümmet aidiyetini sesi kısılana kadar anlatan Resulullah aşığı bir Anadolu yiğididir İhsan Şenocak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; “Türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldiler. Bu tartışmaları açmak, aslında bir neslin ifsadı anlamındadır.” ifadesindeki ifsatçı türedi tiplere karşı mücadele veren ve mücadeleyi öğreten İhsan Şenocak, ne suç işlemiş?

Deizme karşı mücadele etmek suç mu? “Resulullah'a (haşa) yalakalık etmeyin, salavat getirmeye ne gerek var” diyen ifsatçılara karşı mücadele etmek suç mu? “İran'la Türkiye savaşsa İran'ın yanına geçmek lazım; Suriye, İran'ın hakkıdır İran'a verelim” diyenlere karşı mücadele etmek suç mu? Ehli Sünnet müdafaası suç mu? Sünneti müdafaa ve ihya eğer bir suçsa hepimiz bu suçu işlemekten şeref duyarız.

"GÜLEN'İN AYAKKABILARINA DUA ETMEDİ DİYE Mİ?"

Ne suç işlemiş İhsan Şenocak? Hangi suçtan açığa alındı? Uyuşturucu ticareti, nitelikli dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, ajanlık, çocuklara cinsel taciz? Hangisi?.. Ne yaptı bu adam? İran Rehberliğe toplantıya gidip casusluk mu yaptı, birileri gibi... Yoksa tam tersi, İran ajanlığı yapmadı diye mi? “Diyanet İşleri ve imam hatipler DAEŞ'çi yetiştiriyor” diyerek Türkiye'ye iftira mı attı, birileri gibi? Yoksa tam tersi, Türkiye'ye iftira atmadı diye mi? Devlet büyüklerine ve devlete hakaret mi etti birileri gibi? Yoksa tam tersi, hakaret etmedi diye mi? “Türkiye, tağut sistemidir; bu devletin imamlarıyla namaz kılınmaz” deyip vakıf bodrumlarında toplantılar mı yaptı, birileri gibi? Yoksa yapmadı diye mi? Diyalogcu sapık Fetullah Gülen'in ayakkabılarına dua mı etti? Yoksa… Allah korusun tam tersi, etmedi diye mi?

Gençliği ifsat eden, neslin zihnini işgal eden, din, vatan, millet, ümmet algısını yerle bir eden onca sünnet düşmanı türedi tip dururken niye İhsan Şenocak? Ben şimdi “Bu, Ehli Sünnet'e operasyondur” demeyeyim mi?

"MÜFETTİŞLER BUHARİYİ DE AÇIĞA ALSIN"

İhsan Şenocak'ın suçu neymiş, biri de çıksın izah etsin. Kaş almak üzerine söyledikleri mi suç? Buhari'yi de açığa alsın o zaman o müfettişler. Diyanet'in yayınladığı fetvaları yazanları da açığa alsınlar. İhsan Şenocak, “Hz. Âdem Aleyhiselam'ın babası vardır, hepimiz zaten maymundan geldik” diyen hocalar gibi kendi kafasına göre konuşmuyor ki... Derdiniz nedir tam olarak? Fıtratı tağyir üzerine nasihatleri mi suç anladık? Tesettür üzerine söyledikleri mi suç? Kim şikâyet etmişse, kim rahatsız olmuşsa belli ki ayetlerden ve Resulullah'ın sünnetinden rahatsız olmuş. Şimdi bu millet bunu görmeyecek mi? Bu ümmet bunu hatırlamayacak mı zannediyorsunuz? Yanlıyorsunuz... Diyanet İşleri'ni topyekûn hıyanetle yaftalamak doğru değil elbet. Bundan geri durmamız lazım; ama Diyanet İşleri Başkanlığı, bu millete, bu devlete ve nihayetinde bu ümmete çekilen operasyonları da görsün artık…

KADİR MISIROĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Şenocak'ın açığa alınmasına tepki gösteren isimlerden Kadir Mısıroğlu da, "Ne kadar yürüyecek yolumuz var anlayın... Bu zamanın yük akı hocalarından birisidir İhsan Şenocak. Sizin gücünüz Müslümana mı geçiyor?" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 22:23
  1. İhsan Şenocak
  2. Erem Şentürk
  3. Buhari
  • OsmanlıOsmanlı10 dk önce
    Şu fettoşların , siyasi ayağı , diyanet ayağı bilmem ne g..tü, bilmem ne başı ....... v.s. ayaklarını , kollarını temizleme dikçe samimi bir mücadele görünmüyor, inandırıcı olmuyor. Böyle devam , inançlı kesimin tüm ümitlerini suya düşürmeye devam edin. Ulan aranızda hiç mi erkek yok, çıkın şu itleri temizleyin Millet olarak 15 Temmuzda olduğu gibi her daim yanınızda olsun.
  • Emine okurogluEmine okuroglu11 dk önce
    Hocama sahip cikacagiz kendimize gelelim.
  • vatan sever vatan sever 12 dk önce
    .. bu diyanet. Başkanı kurcalasan. Fetocu cikar
  • Alparslan1071Alparslan107112 dk önce
    Devletin ve Diyanetin içindeki ihanet odakları pislikler temizlenmeden müminlere rahat yok...O temizlik zaman alacak...Çok mücadele alınteri emek istiyor.....Hak yerini yakında bulur endişeniz olmasın....Fetöcü kopillerin operasyonlarından biri....
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