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Bu fotoğraf ödül kazandırdı

Gece yanardağ patlarken şimşek de çakıyordu. Cenab-ı hakkın kudreti, celalini gösteren fotoğraf ödül kazandırdı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:26
Bu fotoğraf ödül kazandırdı

Meksikalı fotoğrafçı Sergio Tapiro Velasco, patlayan bir yanardağ üzerinde çakan şimşeği yansıtan fotoğrafıyla “2017 National Geographic Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü”ne değer görüldü.

National Geographic tarafından düzenlenen ve yılın prestijli fotoğrafçılık yarışmaları arasında yer alan Travel Photographer of the Year (Yılın Gezi Fotoğrafçısı) yarışmasının 2017 ayağının kazananları açıklandı. Büyük ödülü Meksikalı fotoğrafçı Sergio Tapiro Velasco, Volcán de Colima yanardağı patlarken üzerine düşen bir yıldırımı fotoğraflayarak kazandı.

Meksika'nın Colima eyaletinde bulunan Volcán de Colima, Latin Amerika bölgesinin en aktif yanardağları arasında yer alıyor. Sergio Tapiro Velasco da yanardağı yaklaşık bir ay boyunca gözlemlemiş ve 13 Aralık 2015'te kratere 12 km uzaklıktan patlama sırasında düşen yıldırımı görmüş ve fotoğraflamış.

Sergio Tapiro Velasco, bu fotoğrafıyla National Geographic'in Yılın Gezi Fotoğrafçısı yarışmasında büyük ödülü elde ederek 2 bin 500 dolar ödül ve National Geographic Expeditions ile Galapagos Adaları'na gezi kazandı. (bigumigu)

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:26
  1. Meksikalı fotoğrafçı Sergio Tapiro Velasco
  2. 2017 National Geographic Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü
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