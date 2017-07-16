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Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bu gece de ‘Demokrasi’ nöbeti tutuldu.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:16
Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile Bitlis’te birçok etkinlik düzenlenirken, bu gece yarısına kadar da ‘Demokrasi’ nöbeti tutulacak. 15 Temmuz Cumartesi günü başlayan ‘Demokrasi’ nöbeti, binlerce Bitlislinin katılımıyla bu gece yarısına kadar devam edecek. Mevlit okunan nöbete Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Erdal Necip Yardım, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrasi nöbetinin tutulduğu Ulu Cami Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İlçelerdeki ‘Demokrasi’ nöbeti de gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:16
  1. Tat
  2. Bitlis
  3. Tatvan
  4. Eren Üniversitesi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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