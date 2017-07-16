Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı

Olay, Protokol Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, yağışlı hava sonucu yolların kaygan olması nedeniyle 41 EE 867 plakalı araç sürücüsü kontrolünü kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kaza sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.