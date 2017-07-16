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Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı

Başkent’te, kontrolden çıkan bir araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu araçta bulanan 3 kişi ağır yaralandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı

Olay, Protokol Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, yağışlı hava sonucu yolların kaygan olması nedeniyle 41 EE 867 plakalı araç sürücüsü kontrolünü kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kaza sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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