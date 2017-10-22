Hayati Yazıcı'dan 'istifa' açıklaması
AK Partili Hayati Yazıcı, AK Partili belediyelerdeki istifalara ilişkin açıklamasında ‘İstifa etmezlerse ne olur” sorusuna da cevap verdi.22 Ekim 2017 Pazar 15:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Partili belediyelerdeki istifalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
KURUMSAL TARAFIMIZ AĞIR BASAR
Yazıcı AK Parti'de istifası beklenen belediye başkanları için, "Biz kurumsal yapıya son derece önem veren bir partiyiz. Bir defa, bakış açımız itibarıyla bizim siyaset tarzımızda millete hizmet etmek, milletin sorunlarını çözmek, önündeki engelleri kaldırmak, hayat standardını yükseltmek, ülkemizi dünya, milletler arenasında muasır medeniyet düzeyinin üzerine taşımak. Bugün şu pozisyondasın, yarın buradasın, öbür gün başka bir yerdesin. Biz başarıya odaklanmış bir siyasi partiyiz, kurumsal tarafımız ağır basar. Dolayısıyla bu süreçlerde ünitelerin hizmet üretimin beklenen hedeflere partiye taşımada gösterecekleri performans ve buna benzer ölçütler itibarıyla değerlendirmeler yapıyoruz, bu değerlendirmeler de önümüzdeki 2019’da yapılacak yerel seçimlerde bu alanlara yönelmiş eleştirileri vesaireyi de absorbe etmek amacıyla tasarruf ihtiyacı doğuyor, bu değerlendirmeleri yapıyoruz. O değerlendirmenin sonucu bu sözünü ettiğiniz belediye başkanlarımızla ilgili öyle bir görüş oluştu, bu da arkadaşlarımızla paylaşıldı." ifadelerini kullandı.
Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
USÜL BELLİ
"Belediye başkanlığı boşalırsa ne olur? Gene seçilen birisi geliyor, yani meclis üyelerinden seçebiliyorsunuz, dışarıdan oraya birini yapamıyorsunuz. İdareye verilmiş başka yetkiler de var, bir belediye başkanının suç isnadıyla hakkında kovuşturma, soruşturma yapılması halinde işte açığa alınır, o açığa alınma sürecinde işte.Bir atama yapılır veya kayyum atamasını gerektirecek bir pozisyon varsa, olgular varsa o zaman da kayyum atanır, kayyum da kim uygunsa idare eden seçilmişten, ya seçilmemiş bürokrattan bu atamalar yapılıyor, nitekim de Doğu’da, Güneydoğu’da bu tasarruflar yapıldı.
KURA ÇEKEREK BAŞKAN GÖNDERMİYORUZ
Özelikle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyük ilçelerle ilgili belediyeler ve bütün ilçeleri de kapsayacak şekilde onların bütçe performansları, çalışmanın randımanı açısından, bütçe cari giderler dengesinin düzeltilip-düzeltilmesi açısından vesaire falan, kullanılan araç-gereç bakımından bunun performansını ortaya koyacak, bir fotoğrafını ortaya koyacak bir çalışma zaten epeyi zamandır devam ediyor. Bunlar gizli falan değil, yani kamuoyuna açıklanmıyor. Hiç yokken kura çekmek suretiyle, gel 5 tane belediyeden işte yerini boşaltmasını isteyelim. İstifa demiyoruz da yerini boşalt. Boşalt da işte meclisten doldurulsun vesaire falan. Dolayısıyla bir kura çekilerek yapılmış bir tasarruf değil yani. Ama muhalefet başka şeyler arıyor…
İSTİFA ETMEZLERSE NE OLACAK?
Bu söylendi, kamuoyu da duydu, bunların o boşaltma işlemini yapacaklarını bekliyoruz. Dolayısıyla o konudaki süreç bitmeden onun ötesinde bir şey söylemek istemiyorum, doğru bulmuyorum. Arkadaşlarım bu konuda çok geniş bir perspektifle değerlendirmek suretiyle gereğini kavrayacakları ve yapacakları kanısındayım. Yani partiyle, parti yönetimiyle,Genel Başkanla zıtlaşmayacakları kanısındayım, velev ki bu kendi aleyhlerinde olsun, yani empati yaptıklarında kendi aleyhlerine sonuç doğurabilecek, kendi algılarıyla alakalı negatif birtakım olumsuzluklara yol açacağını düşünseler dahi, parti yönetimiyle, partiyle, Genel Başkanla zıtlaşmanın reel politiğe uygun olmayacağı değerlendirmesini yapacakları kanısındayım.
ARKADAŞLARIMIZI HARCAMIYORUZ
Arkadaşlarımızı harcamıyoruz, ailenin içerisinde bunlar. Yani bizim kırmızı çizgilerimiz var, o kırmızı çizgi ihlalinde bulunmayan her arkadaşımız pozisyonu değişse bile bu ailenin içerisindedir, yani bugün şu pozisyondadır, yarın başka bir pozisyonda, belki yarın ondan daha önemli bir pozisyona gelecek. Yani hani biz durmak yok yola devam diyoruz, yani arkadaşlar durup bir yerde bekleyecek, orada kalacak da gerisi yürüyecek, böyle bir şeş yok, onlarla hep birlikte yürüyeceğiz, yani bakışımız bu. Dolayısıyla muhalefet partisi burada kendi siyaseti çerçevesinde bir çıkarma yapmak istiyor, o beyhude bir uğraştır diye düşünüyorum.
MEVLÜT UYSAL NASIL SEÇİLDİ?
Sayın Kadir Topbaş ayrıldığını, makamı boşalttığını kamuoyuyla paylaştı, dilekçesini verdi makam boşaldı. Ve İstanbul’daki o toplantı bizzat Genel Başkanımızın Başkanlığında gerçekleştirildi, biz de Genel Başkan yardımcıları, yani İstanbul milletvekilleri Genel Başkan yardımcısı, Genel Başkanımıza refakat ettik, orada İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, çünkü o seçimi Büyükşehir Meclis üyeleri yapacak ve ilçe başkanlarımız, hep bir arada toplandık, istişare ettik, ondan sonra bunlara form dağıtıldı, o formda kimi istiyorlar bunları işaretlediler…Tabi, oradan Mevlüt Bey çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı seçim gündemiyle ve orada yapılan seçimde, zaten ilk iki oylamada 3’te iki çoğunluk aranıyor, 3’te iki çoğunluk olmadığı için 3’üncü oylamada Sayın Mevlüt Uysal büyük bir çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş oldu. Yani yerine atama olmuyor bu tür boşaltmalarda, yerine gelen kişi de seçilerek gelmiş oluyor"
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aKSaCLi13 sa önce Onu bunu Birakinda il yönetim ilçe yönetim başkanlıklarında ki ikiyüzlü, yağcı, dalkavuk ,münafık ,hain planları bulup def edinde hizmet falan beklemiyoruz. Eşitlik olsa yeter.. Enes14 sa önce Kadrolar çoğunlukla sıfırlanmalı. Ahtopatlar var malasef halka hizmet hakka hizmet deyecek. Devlwtin mumunu evinde kullanmayacak adamlar lazım. Demesi kolay fakat inşaalah öyle idareciler gelecek. Hasan14 sa önce Herkeste kendi belediye başkanından şikayetçi sorsan oyunu ona atmış neden şikayet ediyon o zaman reis için atmış genel seçim mi bu senin belediye başkanın ak partili olunca hükümette mi yer alacak belediye başkanın bakan mı olacak milletvekili mi olacak. Degisim15 sa önce Vay canina, adamlari kellesi isteniliyor ama nedenleri aciklanmiyor. Iste bi yuzden bizde demokrasi yok, bu yuzden bati ulkeleri surekli turkiyeyi elestiriyor ve bu yuzden degisimi en bastan yapmaliyiz. mustafa16 sa önce Konya buyuksehir. Tahir akyürek. Ne zaman alinacak. halk istemiyo. kayin biraderinden by lock cikti. Daha neyi bekliyosunuz. Anket yapin yuzde 10 bile sevmez adami. Sirf akp icin oy verdi millet. Yeter artik yeter bu adami istemiyoruz. Duy sesimi reis. Ahmet16 sa önce Sadece onlar değil ki. Türkiye de kime sorsan il, ilçe yönetim başkanından memnun değil. Deniz17 sa önce Secimle gelen neden istifa ettiriliyor ki? Yeni secim zamaninda aday yapmazlar olur biter.. Osman Yıldız 18 sa önce Nevşehir ili Ürgüp ilçesi belediye başkanınıda alın iş yapamıyor. Geçmişine bakarsanız onu oraya kimlerin getirdiğini bulursunuz kuru ağacı diksen kazanır Ürgüpteakp fakat bu seçim buna kimse oy vermez verende artık kendi bilir. resul19 sa önce Mademki Türkiye hukuka demokrasiye adalete bağlıbir devlettir bu başkanlara istifa için işaret vermekte hukuksuzlujtur adaletsızlıktır zorbalıktır. Abdullah20 sa önce En fazla partiden atılır, başka da birşey olmaz. Suçu olmadığı sürece kimse başkanları görevinden alamaz.