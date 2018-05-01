Birileri Saadet Partisi’ne can simidi atsın

İhanetin hesabı hazirandaki sandıkta sorulacak. Son zamanlarda siyaset çok sık renk değiştirmeye başladı. Bu renkler kara buluta döndü ancak her buluttan sonra beklenen güneşi de göreceğiz.

24 Haziran seçimlerinde kâinat imamı ve darbeci başı F. Gülen tarafından oluşturulmuş olan şer ittifakı Saadet Partisi’ni de yutmak üzere. İP, CHP, HDP’nin bulunduğu “Pennsylvania İttifakına” katılmaya karar vermiş gibi gözüküyorsunuz. Eğer bu ittifaka katılmaya karar verdiyseniz ve katılmayı düşünüyorsanız, biz de siz Saadet Partililere soruyoruz: “Hangi akıl, hangi ahlaki mantıkla ve hesapla Pennsylvania safına geçtiniz yahut geçiyorsunuz? Bu safta ne kazanacağınızı soruyoruz?”

Diyelim ki, Pennsylvania İttifakı kazandı. Siz de bu ittifakta bir yer, bir makam elde ettiniz. Acaba elinize ne geçecektir? Bir kere bu ittifak iktidara geldiğinde ilk icraatları, F. Gülen’in hapse tıkılan darbecilerini kurtarmak olacak. Daha da önemlisi bu ülkenin fiilen ABD cuntasına devri söz konusu olacak. Siz ise o vakit buna “evet” demek zorunda kalacaksınız. “Hayır” dediğinizde de, blok içinde zenci ilan edilecek, uzaklaştırılacaksınız. Çünkü yüzde birlik siyasal gücünüzle onların içindeki etkiniz bir hiç kadar az olacaktır. Dolayısıyla ya onların bütün isteklerine onay vereceksiniz ya da onlardan ayrılacaksınız. Bu halde sizin onlara desteğiniz ve onları iktidara getirmiş olmanız neye yarayacak?

Eğer: “Bizim tek hedefimiz, Erdoğan’ı iktidardan düşürmek” derseniz, bu takdirde amacınıza ulaşmış olursunuz. Ama öte yandan, şer ittifakını da iktidara getirmiş olacaksınız. Yani bütün gayretiniz şer hesabına geçecektir.

Onların size saygı duyduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz? Sizin imanınıza ve inancınıza ne gibi bir hizmet getirecek? CHP’nin, Türkiyelilerin İslamlaşmasına hizmet edeceğini mi sanıyorsunuz? Sevgili Saadet Partili kardeşlerim, Kur’an okumanın yasak olduğu, Kur’an’ın mağaralarda saklandığı, toprağa gömüldüğü; devlet desteği ile İncil okumaya teşvik edildiği tek partili CHP dönemini ne çabuk unutunuz…

Temel amca sizler de adınız gibi biliyorsunuz ki CHP ancak mütedeyyin insanları kullanarak kaleyi nifak tohumu ile fethedecektir. Temel Karamollaoğlu meclise girmek için çok çabalıyor ancak yanlış cephede dolanıyor. Limana yanaşsa can simidi atacağız ancak düşman botuna binince elimizden bir şey gelmiyor.

Türkiye için değil, Türkiye düşmanlığına çalışan ve aleyhine çalışmakta olan Pennsylvania İttifakı’nı iktidara taşımakla Allah’ın rızasını kazanmış olacağınızı mı sanıyorsunuz? Yoksa O’nun gazabını mı kazanmış olacaksınız? Attığınız ve atacağınız adımların sonucunu iyi düşünün! Rahmetli Necmettin Erbakan’ın kemiklerini sızlatmaya vicdanınız el veriyor mu?

AK Parti ve MHP ortaklığına tarafsız kalmayı seçerseniz, bu millete büyük hizmet etmiş olacaksınız. Dikiş tutmayacak hesapların peşinde koşmanın milli mücadeleye aykırı olduğunu çok net görmenize rağmen hangi güçlerin etkisinde kalıyorsunuz? Yoksa sizleri de Soroslar mı yönetiyor Sn. Temel Karamollaoğlu?

CHP dümeni çoktan kaybetti. Bahar gelecek, kiraz olacak, haziran güzeldir gibi kodları kullanarak devrim jargonu kullanılması beyhude bir çabadır. Son zamanlarda dış bağlantılı kripto mesajlar vermesi bu milleti aptal yerine koymaktan başka bir şey değildir. Gezi ile başlayıp prova haline getirilen eylemler herkes tarafından iyi biliniyor ancak Sn. Temel Karamollaoğlu’nun halen bunları görememesi ciddi soru işaretlerine sebep oluyor.

Sonuç olarak bu seçimler yerliliği ve milliliği pekiştirecek yeni Türkiye yolunu çizecektir. Ancak milli iradeye karşı çıkacak bütün eylemlerden kaçınılmalıdır. Saadet Partisi karanlık oluşumlardan kaçınmalı ve ihtirasına, hırsına yenik düşmemeli.

Küresel sermayeye esir olacak olan siyasi partiler ebediyen iflah olamayacaktır. Pennsylvania’nın esiri olan kişiler hiçbir zaman milli iradeden bahsedemezler. Cumhuru sevmemek sizleri ihanet ve delalete sevk etmemeli. Türkiye karşıtı bütün terör örgütü ve devletler avuçlarını kaşırken bunlardan taraf olmak birçok olumsuzluğun faturasını da yükleneceğiniz anlamına gelir. Bu vebali hiçbir Saadet Partili kardeşim kabul etmeyecektir.

“Yurtta Sulh” deyip güzel günleri bekleyenler “15 Temmuz’da” nasıl cevabını aldıysa, bahar gelecek, kiraz olacak diyen Marks’ın çocukları da cevabını alacaktır. Bu halk, Apo’nun heykelini meydana dikmeye çalışan çukur siyasetçilerine verdiği cevabı, istikrarla sandıkta verecektir.

Vesselam…