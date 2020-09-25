  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Murat Alan
Murat Alan
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

25 Eylül 2020

Çakıcı ne demek istedi?
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

25 Eylül 2020

İBB’den sporun atasına infaz!..
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

25 Eylül 2020

BM 75. Genel Kurulu -2
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

25 Eylül 2020

Türk vekil Murat, David’den fazla Amerikan!
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

25 Eylül 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

25 Eylül 2020

Hükmetmek mi Hikmete Yönelmek mi?
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

25 Eylül 2020

Sosyal medya şiddeti
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

25 Eylül 2020

Müfteri ve muhbir mi olmalı, muttaki ve muslih mi?

Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

25 Eylül 2020

Coni’nin “Her şeye rağmen” çaresizliği

Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

25 Eylül 2020

Şeytanın davulu ‘medya’ mı?
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

25 Eylül 2020

Karma eğitme mi? Karma öğütme mi?
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

25 Eylül 2020

Etnik/ ırkî fitne ve parçalanmanın günümüze yansıması!

Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

25 Eylül 2020

Asıl Hüner Faizi Yok Etmektir Düşürmekle Bir Yere Varılmaz
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

25 Eylül 2020

Tarikatlar, şeyhler, müritler, dergâhlar devleti

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar
Gündem

Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar

Tutuklu bulunan Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin tahliye edildiği bildirildi.
İngiltere'den yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını duyurdu ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insan..
Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber
Aktüel

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'de kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!
Dünya

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar
Dünya

Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar

Bulgaristan'daki asker yetersizliği parlamento tarafından alınan kararla resmen kapatılıyor.
Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında ..
Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi
Yerel

Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vatandaşlar tarafından l..
25 Eylül 2020

Coni’nin “Her şeye rağmen” çaresizliği

Geçen gün ABD basınında yayınlanan bir makaleye ilişti gözüm..

Washington Post’tan bahsediyorum. 

Türkiye’nin Libya, Suriye, Doğu Akdeniz’de aktif bir oyuncu olduğuna, adeta küresel bir güç gibi senaryo yazıp, başka planları da etkileyebildiğine işaret ediliyordu.  

Bunun nedeninin de sadece bürokratik tecrübeyle izah edilemeyeceği, “her şeye rağmen” askeri kabiliyetindeki gelişmeyle siyasetin paralellik arz ettiği vurgulanıyor.

Makalede kendi deyimleriyle “despite everything” deniliyor..

“Her şeye rağmen.” 

“Her şeye rağmen” ne demek?

Kelime anlamını sormuyorum elbette..

Ne yapmışlar ki, “her şeye rağmen” ifadesini kullanıyorlar?

Halen görevde olan general seviyesinde bir komutanımız, o “her şeye rağmen” ifadesinin arkasında örtülü bir savaş ve kendileri için korkunç bir çaresizlik olduğunu söylüyor..

ABD kongresi 2 yıldan fazla bir süredir Türkiye’ye yönelik silah ambargosu uyguluyor.

Ama örtülü!

ABD, Kıbrıs Barış Harekatından bu yana Türkiye’ye karşı bu kartı hiç oynamamıştı..

F16’ların yapısal iyileştirmelerinden, Pakistan ordusuna satılacak ATAK Helikopterlerine kadar, birçok alanda Türkiye’nin talep ettiği motor ve diğer aviyonik sistemlerin temininde önümüze set çekiyor.

Allah’a şükür ki F35 programı da buna dahil..

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, R-Idaho ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Üyesi Mike McCaul, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Parti’li Eliot Engel bu örtülü ambargonun mimarı durumunda. 

Daha doğrusu bu isimler örtülü ambargoda ön ayak olduklarını açıktan kabul eden isimler.

Demokrat Parti’li Eliot Engel ve Mike McCaul’ı nereden hatırlıyoruz?

İstihbarat arşivlerimizde bu iki isim için “FETÖ fonlarıyla beslenen” ifadesi kullanılıyor. 

Yani Engel, Fetullahçı Terör Örgütü’nü destekleyen kiralık senatörlerden biri.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Üyesi Mike McCaul’da öyle. 

Bahaneleri ise “S400 füze sistemi”nin alınması!

İyi de aynı ABD, Yunanistan’ın iki adet S300 bataryasına sahip olmasına, bu bataryaları Girit’e taşımasına ses çıkarmıyor.

Hatta Yunanistan, bu iki S300 bataryasının hedef tanımlama ve güdüm sistemlerini de Rusya’ya modernize ettirmek istiyor.

Buna karşılık sözde müttefikimiz ABD ne yapıyor?

Batı Trakya’da Yunanistan’la ortak bir tatbikat yaparak desteğini yineliyor.

Demek ki neymiş?

Örtülü ambargonun nedeni S400 alımı değilmiş..

S400, Türkiye’ye yönelik operasyonun sadece vitrin süsüymüş.

 Ama artık ne dünya o eski dünya, ne de Türkiye o eski Türkiye..

“Zıpla” denildiğinde, “kaç santim efendim” diyen bir Türkiye yok artık..

Türkiye çok kutuplu dünyada, tek bir kutba bağlanmadan, denge merkezinin yerini sürekli değiştirerek şantajlara boyun eğmeyeceğini ortaya koyuyor.

Bir örnek verelim..

TSK’nın yıllık 80 tona yakın patlayıcı hammaddesine ihtiyacı var.

Katı yakıtla çalışan füzeler, bombalar ve nitelikli silah sistemlerinde kullanılan kimyasal hammadde.  

ABD, şu yukarıda ismini sıraladığımız piyonlar vasıtasıyla hammadde tedarikinde sorun çıkardı..

Türkiye hemen Avrupalı üreticilere yöneldi. Özellikle ABD’li firmalarla rekabet eden ülkelerin üreticilerine yöneldi. 

Suriye’deki operasyonlar PKK/PYD’ye yönelince Avrupa ülkeleri ayaklandı. 

Bu defa da Çin, Güney Afrika ve Doğu Avrupa’daki eski Sovyet bloku ülkelerindeki tedarikçilerle irtibat kuruldu.

Bir taraftan acil ihtiyaçlar giderilirken, diğer taraftan ROKETSAN bünyesinde hammadde üretimi çalışmalarına hız verildi. 

Gelinen noktada ihtiyacın 55 tonunu Türkiye’de üretmek için tesis kuruluyor.

Yani yabancı bağımlılığına son veriliyor. 

Türkiye, kendi ordusu için yüksek teknoloji silah sistemleri üretebilir hale geldi.

Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra NATO içinde ciddi bir silah üreticisi durumunda.

Asimetrik harp olarak adlandırılan tünel savaşlarından insansız savaş senaryolarına ve düşman savaş gemileri ile uçaklarının kör edilmesine kadar, geniş bir yelpazede faaliyet gösterebiliyor.

Ordumuz bu tekniklerin tamamını operasyonlarında eş güdümlü olarak kullanıyor. 

Şimdi anladık değil mi, o “her şeye rağmen” ifadesindeki derin manayı..

Bugün Macron “masaya oturalım” çağrısı yapıyorsa, ABD, “Türkiye ile diplomasi dışında seçenek yok” diyorsa, bu Türkiye’nin hem saha da, hem de masadaki kabiliyetinden kaynaklanıyor.   

Selâmetle..  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kenan yurt

Herkese ve gerileye rağmen ilerleyeceğiz
  • Yanıtla

Serkan kadir

Kim ne derse desin, Türkiye boyun eğmeyecek bu alçaklıkları yapanlara
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı