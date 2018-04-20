Fetullah Gülen olsam?

Kafası koparak çatıya fırlayan kadın…

Bedeni tankların paletleri altında ezilen adam…

Kocasını ve oğlunu kucak kucağa gömmek zorunda kalan kadın…

Ardında taze gelinler bırakan onlarca 15 Temmuz aslanı!

Gözü yaşlı analar, babalar, eşler, çocuklar…

Parlamentosu savaş uçaklarıyla bombalanmış bir millet!

İşte bu yüzden… Tam da bunun yüzünden söylüyorum, kimin haddine bu melunu affetmek?

Böyle bir şeye kim, nasıl cüret edebilir?

Veya…

Kafası kopup çatıya fırlayan 15 Temmuz şehidi sizin kızınız olsa, Feto ifritini temize çıkaracak “olasılıklar” hakkında bu kadar kafa yorar mıydınız?

Kolu kopan oğlunuz olsa mesela?

Savaş uçaklarıyla düşmana hücum eder gibi hücum ettikleri kendi yakınlarınız olsa?

Sümüklü Feto ifritinin talimatıyla sıkılan kurşunlarla, ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkûm olsaydınız?

Bacağınız yerinde protez bacak olsaydı…

Ya topal kalsaydınız?

Kusura bakmayın ama…

FETÖ tarafından linç edilmeyenlerin…

FETÖ “polis” operasyonu yemeyenlerin…

Küfür ve hakaretlere uğramayanların…

Diyardan diyara sürülmeyenlerin…

FETÖ tarafından boy hedef haline getirilmeyenlerin…

“Derisi yüzülmekle” tehdit edilmeyenlerin…

Kelepçeyle Silivri cezaevine tıkılıp, işkence edilmekle gözdağı verilmeyenlerin…

Feto ifritine “tevbe et” demeleri kolay tabii…

Canları yanmamış çünkü!

Her kapı çalındığında yürekleri hoplamamış!

Önleri kesilmemiş…

Sesleri kısılmamış…

Üzüntüden yatağa düşecek hale gelmemiş…

Özetle “tuzu kuru” abi!

Kul hakkı bu kadar kolay, öyle mi?

Niyeyse FETÖ kanlı darbe yaparken hiç vicdanı sızlamamış… Sızlasa da tek kelam etme zahmetinde bulunmamış insanlar, Feto ifritini hangi tövbe kapısından memlekete sokacaklarını şaşırıyorlar!

Feto ifritine bağışlanma yolları…

Feto mağdurlarına kurşunlar!

Feto ifritine hüsnü zan… FETÖ ile mücadele edenlere suizan!

En çok neye kızıyorum biliyor musunuz?

Bize gelince, “Ay sen de çok sertsin canııım!” “Kız sen hanım mısın, adam mısın?” diyerek kötü niyetin dibini bulanlar! Feto ifritine gelince sevgi pıtırcığı oluyor.

Bu nasıl bir merhamettir ki bize taş kesilen kalpler, Sümüklü Feto söz konusu olunca yumuşuyor?

Her neyse… Allah razı olsun MİT’ten! Nasılsa üçer beşer paketleyip paketleyip buraya getiriyor! Eh sıra Sümüklü Feto’ya da gelecektir elbette!

Bak o zaman çok sevdiği Apo’cuğuyla nasıl da hücre komşusu oluyor!

Bunca fıskı fücurdan sonra Peygamber Efendimiz’e komşu olacak hali yok ya! Bu melun olsa olsa Apo katiline, Papa’ya veya Ariel Şaron’a komşu olur öteki tarafta!

*

Sevgili MİT! Bu itleri paket edip getiren ellerinize sağlık! Allah operasyonlarınıza zeval vermesin! Paket-servis operasyonlarınız tıkır tıkır işlesin!

Dualarımız sizinle… Desteğimiz sizinle… yeter ki bu vatan haini CIA tasmalı mankurtların ipi, bir an önce çekilsin!

Ve lütfen bir an önce idam gelsin! Gelsin ki bu it kuruları allem edip kallem edip dışarıda görüntü kirliliği etmesin!

Aha da benden açık çek! Bu konuda devletime maddi manevi her türlü desteğe hazırım! Ölümüne hem de!

Yeter ki gevşemeyin FETÖ ile mücadelede!

Not: Bu tiksinç başlığa gelince… Bir saniye o ifrit olmaktansa, bin kere ölümü yeğlerim! Bu böyyyle biline!