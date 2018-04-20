Fetullah Gülen olsam?
20 Nisan 2018 Cuma
Kafası koparak çatıya fırlayan kadın…
Bedeni tankların paletleri altında ezilen adam…
Kocasını ve oğlunu kucak kucağa gömmek zorunda kalan kadın…
Ardında taze gelinler bırakan onlarca 15 Temmuz aslanı!
Gözü yaşlı analar, babalar, eşler, çocuklar…
Parlamentosu savaş uçaklarıyla bombalanmış bir millet!
İşte bu yüzden… Tam da bunun yüzünden söylüyorum, kimin haddine bu melunu affetmek?
Böyle bir şeye kim, nasıl cüret edebilir?
Veya…
Kafası kopup çatıya fırlayan 15 Temmuz şehidi sizin kızınız olsa, Feto ifritini temize çıkaracak “olasılıklar” hakkında bu kadar kafa yorar mıydınız?
Kolu kopan oğlunuz olsa mesela?
Savaş uçaklarıyla düşmana hücum eder gibi hücum ettikleri kendi yakınlarınız olsa?
Sümüklü Feto ifritinin talimatıyla sıkılan kurşunlarla, ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkûm olsaydınız?
Bacağınız yerinde protez bacak olsaydı…
Ya topal kalsaydınız?
Kusura bakmayın ama…
FETÖ tarafından linç edilmeyenlerin…
FETÖ “polis” operasyonu yemeyenlerin…
Küfür ve hakaretlere uğramayanların…
Diyardan diyara sürülmeyenlerin…
FETÖ tarafından boy hedef haline getirilmeyenlerin…
“Derisi yüzülmekle” tehdit edilmeyenlerin…
Kelepçeyle Silivri cezaevine tıkılıp, işkence edilmekle gözdağı verilmeyenlerin…
Feto ifritine “tevbe et” demeleri kolay tabii…
Canları yanmamış çünkü!
Her kapı çalındığında yürekleri hoplamamış!
Önleri kesilmemiş…
Sesleri kısılmamış…
Üzüntüden yatağa düşecek hale gelmemiş…
Özetle “tuzu kuru” abi!
Kul hakkı bu kadar kolay, öyle mi?
Niyeyse FETÖ kanlı darbe yaparken hiç vicdanı sızlamamış… Sızlasa da tek kelam etme zahmetinde bulunmamış insanlar, Feto ifritini hangi tövbe kapısından memlekete sokacaklarını şaşırıyorlar!
Feto ifritine bağışlanma yolları…
Feto mağdurlarına kurşunlar!
Feto ifritine hüsnü zan… FETÖ ile mücadele edenlere suizan!
En çok neye kızıyorum biliyor musunuz?
Bize gelince, “Ay sen de çok sertsin canııım!” “Kız sen hanım mısın, adam mısın?” diyerek kötü niyetin dibini bulanlar! Feto ifritine gelince sevgi pıtırcığı oluyor.
Bu nasıl bir merhamettir ki bize taş kesilen kalpler, Sümüklü Feto söz konusu olunca yumuşuyor?
Her neyse… Allah razı olsun MİT’ten! Nasılsa üçer beşer paketleyip paketleyip buraya getiriyor! Eh sıra Sümüklü Feto’ya da gelecektir elbette!
Bak o zaman çok sevdiği Apo’cuğuyla nasıl da hücre komşusu oluyor!
Bunca fıskı fücurdan sonra Peygamber Efendimiz’e komşu olacak hali yok ya! Bu melun olsa olsa Apo katiline, Papa’ya veya Ariel Şaron’a komşu olur öteki tarafta!
*
Sevgili MİT! Bu itleri paket edip getiren ellerinize sağlık! Allah operasyonlarınıza zeval vermesin! Paket-servis operasyonlarınız tıkır tıkır işlesin!
Dualarımız sizinle… Desteğimiz sizinle… yeter ki bu vatan haini CIA tasmalı mankurtların ipi, bir an önce çekilsin!
Ve lütfen bir an önce idam gelsin! Gelsin ki bu it kuruları allem edip kallem edip dışarıda görüntü kirliliği etmesin!
Aha da benden açık çek! Bu konuda devletime maddi manevi her türlü desteğe hazırım! Ölümüne hem de!
Yeter ki gevşemeyin FETÖ ile mücadelede!
Not: Bu tiksinç başlığa gelince… Bir saniye o ifrit olmaktansa, bin kere ölümü yeğlerim! Bu böyyyle biline!
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İkrar21 dk önce Bir zamanlar filimlerde hz rabiyayi izlerdin nisa esra dini isimler pek yaygin deyildi allahima sukur simdi kiz evlatlarimiza bu isimlerle sesleniyok evladim nisa benim bir torun var adi nisa ellerinizden oper insallah vatanina milletine hayirli bir vatandas olur kendi gibi yasayan din kardeslerine muhalefet etmez adini nisa suresindenturkiyenin cumhurbaskani bir tane emsali yok ikinci si yok sayin cumhurbaskani hepimizin cumhurbaskani nisa hanim kabul etmiyor biraz kirilmis belli ama milli mucadelede canini feda edenlerin yaninda insan devletine dargin olurmu gel birak kini husumeti kazandiralim bu hukumeti saygilarimla Orhan Sezgin25 dk önce Bu aşağılık herifin böyle bir düşüncesi var ise bu gazete de ne işi var.Bunu telafuz etmesi bile tiskindiriyor beni Millet39 dk önce Mehtap hanım ben bu Kavakçılar konusuna hastayım 28 şubatta mağdur olan M.Kavakçıyı Meclise Fetöden hapiste olan Ilıcak soktu. M.Kavakçı o dönemde ABD de bir ermeni papazla beraber basın toplantısı yapıp Türkiye ye verdi veriştirdi. Sonra vekillik ile ilgili bütün hakları iade edildi Eyvallah. Sonra vekil yapılmak istendi O da nasıl olsa vekillik haklarını aldığı için Birazda Koluna duvar saati takan Amerikan aksanıyla Türkçe konuşan kardeşim Ravzayı size verelim dedi ve Ravza vekil oldu . Sonra M. Kavakçı elçi yapıldı. Şimdide babası ne mal olduğunu ortaya koydu REİSİM NE OLURSUN AÇ gözlerini Ben bu aileyi başından beri eleştiriyorum Yeni değil Akit arşivine bile bakabilirsiniz Kenan1 sa önce Bin defa helal olsun Mehtap Hanım.Bu aşağlık pisliği affedelim deme cüretini gösterenlere de lanet olsun... Bahadır1 sa önce Fetö iblisini Diriliş Ertuğrul'daki KÖPEK gibi Tv.de canlı yayında kellesini uçurup dünyaya ibreti alem için gostermek gerekir. Hainlerin sonu böyle olmalıdır... kayseri2 sa önce sen ne diyorsun buna nasıl cesaret edersin 3 kavakçı seninde başını yer kendine yer ara Adnan Capanooglu2 sa önce Akaidden, haberi olmayan bir prof Fetos icin medet umuyor! Bu serefsiz prof biraz, Akaid, Iman konusunda arastirma yapsin~ Hayrullah ereli3 sa önce 28.subat darbeci askerler gibi oda af edilir. Bu ulkede. İkrar4 sa önce Hayirli sabahlar mehtap hanim makalenin basligini okuyuncafetocu olsam diye tovbe ona ozenen varmikidiye birbaktim korktugumgibi deyilmis olmazda bir tesbih mecaz anlamda onara yakisan suclari ihanetleri karsiliginda cezalarini ceksinler bir fetoya gosterilen sadakat ulkesine gostermeyenler bu vatan cokmu ucuz seksen milyon var bu topraklarda onlardan yardim ve dostluk beklemek beyhude elbetde hepimiz olecegiz gunun birinde ozaman hatirlasin allaha hesab verdiginde sagilarimla Ali4 sa önce ....Kul hakkı herkes için geçerli bacım.