Erdoğan’ın elindeki güçlü koz! -Fırtınalı havada gemiyi ilkin fareler terk eder!

Hiiiç alçakgönüllü olmaya gerek yok!

Türkiye, Avrupa Birliği’nin emniyet sibobudur!

Bu yüzden Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur!

Çünkü eğer Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, “mülteci barajının” kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz!

Avrupa’da önüne geçilemez bir mülteci patlaması yaşanır!

Bu yüzden Amerika’nın PKK&PYD’ye binlerce TIR silah göndermesine, Sümüklü Fetoş’u ve mankurtlarını himaye etmesine ses çıkarmayan bu AB, AP, NATO gibi baskı grupları, Amerika’nın Türkiye ekonomisinin topuğuna sıktığı bu dolar operasyonunun bedelini çok acı bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Ha bunu istemiyorlarsa, o halde Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar!

Yoksa 15 Temmuz FETÖ darbesine tribünlerden izleyip, FETÖ’cüleri, casus Can’cıkları, PKK’lıları beslemekle zaten tahammülümüzü tüketen Avrupa Birliği ülkelerinin önüne adisyonu koyarız, sonuçları umurumuzda dahi olmaz!

Yani canlarım… Bu devlet ve bu millet gücünün, stratejik konumunun farkında! Bağımsızlığı söz konusu olunca sınır tanımayan bir sosyolojisi var çünkü… Direniş söz konusu olduğu vakit, Avrupa ülkelerine, Amerika’ya küçük dillerini yutturacak bir milli kurtuluş performansı var… Donald Trump’ın kuru sıkı operasyonlarına asla papuç bırakmayacak bir lideri var!

Eğer toplumun seçtiği, defalarca sahip çıktığı liderimiz Erdoğan’a bu ekonomik yaptırımlar sürerse, Türk milleti sıkılı bir yumruk gibi darbecilerin, ahlaksız dolar spekülatörlerinin suratına patlar!

Akıllı Avrupa Birliği, akıllı Avrupa Parlamentosu, akıllı Amerika, Türkiye ile dost kalır! Zira bu milletin karşısına hasım olarak çıkanlara karşı hakikaten çok tehlikeli ve baş edilemez bir gücümüz vardır!

İş kötüye gelirse Trump, liderimiz Erdoğan’ın stratejik aklı devreye girer ve Trump, kendi kurduğu o kurt kapanına yakalanır! Sonra o ekşimiş hamur gibi duran yüzüyle halkının karşısına çıkacak yüzü falan da kalmaz!

CIA laboratuvarlarında ürettikleri 15 Temmuz senaryosunun Erdoğan’ın stratejik dehasıyla akamete uğradığı düşünülürse, çok da güvenmesin Trump kendine bence!

FIRTINALI HAVADA GEMİYİ İLKİN FARELER TERK EDER!

Uçağını satanlar…

Malını mülkünü satışa çıkaranlar…

Müslüman mahalleden tırtıkladıkları paraları yurtdışına kaçırma planları yapanlar…

Berat Albayrak’ın konuşması sonrası, “Dağ fare doğurdu” diye sevindirik manşetler atan vatan hainleri…

Trump’ın dolar operasyonuyla Berat Albayrak’a nişan alan ahmaklar!

Reis bu dolar operasyonunun altında kalsın da isterse memleket batsın psikopatlığına bağlayanlar!

Dolara yatırım yapın, Erdoğan’la savaşın kafası yaşayanlar!

FETÖ, PKK, İngilizanahtarları, CIA’dan, MI6’dan, BND’den, BAE’den, MOSSAD’dan maaş alanlar yani içimizdeki beslemeler, tasmalılar…

Brutüs’ler, Kabiller…

Biz sizin vefasızlıklarınızın zaten farkındayız…

Sizi 17-25 Aralık’ta gördük… Gezi Kalkışması’nda tanıdık… 7 Haziran seçimlerinden sonra nasıl bir yüksek manevra kabiliyetiyle AK gemiden atadıklarına, CNN ekranlarından Reis’e nanik yaptıklarına tanıklık ettik!

Şimdi ekonomi azıcık türbülansa girince yine gemiden ilkin atlamaya namzet olanların, bu namussuz tayfanın tâ kendileri olduğunu görüyoruz.

Sınanma süreçlerini seviyorum bu yüzden…

Şereflilerle şerefsizleri, namuslularla namussuzları, karakterlilerle soysuz beslemeleri suçüstü yakalama fırsatı sunuyor çünkü…