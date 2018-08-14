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Erdoğan’ın elindeki güçlü koz! -Fırtınalı havada gemiyi ilkin fareler terk eder! -

14 Ağustos 2018 Salı

Hiiiç alçakgönüllü olmaya gerek yok!

Türkiye, Avrupa Birliği’nin emniyet sibobudur! 

Bu yüzden Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur!

Çünkü eğer Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, “mülteci barajının” kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz!

Avrupa’da önüne geçilemez bir mülteci patlaması yaşanır!

Bu yüzden Amerika’nın PKK&PYD’ye binlerce TIR silah göndermesine, Sümüklü Fetoş’u ve mankurtlarını himaye etmesine ses çıkarmayan bu AB, AP, NATO gibi baskı grupları, Amerika’nın Türkiye ekonomisinin topuğuna sıktığı bu dolar operasyonunun bedelini çok acı bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Ha bunu istemiyorlarsa, o halde Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar!

Yoksa 15 Temmuz FETÖ darbesine tribünlerden izleyip, FETÖ’cüleri, casus Can’cıkları, PKK’lıları beslemekle zaten tahammülümüzü tüketen Avrupa Birliği ülkelerinin önüne adisyonu koyarız, sonuçları umurumuzda dahi olmaz!

Yani canlarım… Bu devlet ve bu millet gücünün, stratejik konumunun farkında! Bağımsızlığı söz konusu olunca sınır tanımayan bir sosyolojisi var çünkü… Direniş söz konusu olduğu vakit, Avrupa ülkelerine, Amerika’ya küçük dillerini yutturacak bir milli kurtuluş performansı var… Donald Trump’ın kuru sıkı operasyonlarına asla papuç bırakmayacak bir lideri var!

Eğer toplumun seçtiği, defalarca sahip çıktığı liderimiz Erdoğan’a bu ekonomik yaptırımlar sürerse, Türk milleti sıkılı bir yumruk gibi darbecilerin, ahlaksız dolar spekülatörlerinin suratına patlar!

Akıllı Avrupa Birliği, akıllı Avrupa Parlamentosu, akıllı Amerika, Türkiye ile dost kalır! Zira bu milletin karşısına hasım olarak çıkanlara karşı hakikaten çok tehlikeli ve baş edilemez bir gücümüz vardır!

İş kötüye gelirse Trump, liderimiz Erdoğan’ın stratejik aklı devreye girer ve Trump, kendi kurduğu o kurt kapanına yakalanır!  Sonra o ekşimiş hamur gibi duran yüzüyle halkının karşısına çıkacak yüzü falan da kalmaz!

CIA laboratuvarlarında ürettikleri 15 Temmuz senaryosunun Erdoğan’ın stratejik dehasıyla akamete uğradığı düşünülürse, çok da güvenmesin Trump kendine bence!

 

 

 

 

 

 

FIRTINALI HAVADA GEMİYİ İLKİN FARELER TERK EDER!

Uçağını satanlar…

Malını mülkünü satışa çıkaranlar…

Müslüman mahalleden tırtıkladıkları paraları yurtdışına kaçırma planları yapanlar…

Berat Albayrak’ın konuşması sonrası, “Dağ fare doğurdu” diye sevindirik manşetler atan vatan hainleri…

Trump’ın dolar operasyonuyla Berat Albayrak’a nişan alan ahmaklar!

Reis bu dolar operasyonunun altında kalsın da isterse memleket batsın psikopatlığına bağlayanlar!

Dolara yatırım yapın, Erdoğan’la savaşın kafası yaşayanlar!

FETÖ, PKK, İngilizanahtarları, CIA’dan, MI6’dan, BND’den, BAE’den, MOSSAD’dan maaş alanlar yani içimizdeki beslemeler, tasmalılar…

Brutüs’ler, Kabiller…

Biz sizin vefasızlıklarınızın zaten farkındayız…

Sizi 17-25 Aralık’ta gördük… Gezi Kalkışması’nda tanıdık… 7 Haziran seçimlerinden sonra nasıl bir yüksek manevra kabiliyetiyle AK gemiden atadıklarına, CNN ekranlarından Reis’e nanik yaptıklarına tanıklık ettik!

Şimdi ekonomi azıcık türbülansa girince yine gemiden ilkin atlamaya namzet olanların, bu namussuz tayfanın tâ kendileri olduğunu görüyoruz.

Sınanma süreçlerini seviyorum bu yüzden…

Şereflilerle şerefsizleri, namuslularla namussuzları, karakterlilerle soysuz beslemeleri suçüstü yakalama fırsatı sunuyor çünkü…

 

YORUM YAZ

  • melih53melih531 sa önce
    sayın yazar yurt dışına para kaçıranlar**şirketlerini vergi zararlı bilançoyla **kendileri lüks içinde yaşayanlar borsada***ayrıca bunlardan hariç halkın emaneti **şirket paylarının borsada **alakasız şekilde**el değişimi..bu daha önemli***borsada**?
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    Tam yazdıkları gibi herşey kötü gidiyor , Kurtarın kendinizi ,Hemen güverteye geminin burnundan CUPdiye atlayın kendinizi kurtarın.. Bizde sizlerden kurtulalım...!. Biz Kaderimizi seviyoruz, Çanakkale dua sela bayrak vatan memleket dert tasa....Canım vatanım canım bayrağım..Gidiş biletlerinizi Vatan severler karşılayacak, Bilginize çok TL. miz var ... İBAN numaralarınızıbekliyoruz.....
  • ilhan egeilhan ege1 sa önce
    Çok kıymetli hanımefendi yazılarınızı hemen her gün takip etmeye azami gayret gösteriyorum. Sizi seviyoruz. Rabbim gücünüzü daim kılsın."Sınanma süreçlerini seviyorum bu yüzden…""Şereflilerle şerefsizleri, namuslularla namussuzları, karakterlilerle soysuz beslemeleri suçüstü yakalama fırsatı sunuyor çünkü…"
  • Kasım Işık Kasım Işık 1 sa önce
    ............. Görelim bakalım
  • HalilDEMİRKAYAHalilDEMİRKAYA7 sa önce
    SN.MEHTAP YILMAZ ;MUHTEŞEM.BIR YAZIVE MUHTEŞEM VE TAM İSABET TESBİTLER ,ELİNIZE,YÜREĞİNIZESAĞLIK ,TEBRİK VE TEŞEKKUR EDİYORUZ.
  • Ahmet Özdemir Ahmet Özdemir 7 sa önce
    Tramp ben güçlüyüm önümde kimse duramaz ezer geçerim diyor ama karunda onun gibi güçlü ve kibirliydi birileri karunun sonunu kendisine anlatmalı saygılar
  • Kasım Işık Kasım Işık 1 sa önce
    Yazar hanfendi Erdoğan 'ın strateji aklı daha evvel nerdeydiilla yumurta ağza gelince mi stratejisini uygulayacak. Görelim bakalım
  • AliAli2 sa önce
    İnandırıcı değilsiniz eğer öyle olsa iki çift söz de kamu belediye üniversite.deki lüks gereksiz harcamaları eleştirirsiniz bunu yapmak da vatanı seçme gereğidir.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    "Ödünç yiyen kesesinden yer." Bu sözü ekonomist filan olmayan rahmetli büyük annem derdi. Biz benzeri şiddetli ekonomik borclanma krizini Ecevit döneminde yaşadığımızda rahmetliye kızdık ve Reizi seçtik. IMFnin acı recetelerinden sonra yine yüksek borclanmaya başladık. Alınan borclarla getirisi olmayan yatırımları yaptıkca Türkiye şahlanıyor, uçuyor, bizi kıskanıyorlar diye yazdın, bizde sevindik. Bu borç oranı cok yüksek deyenleriyse IMFye borcumuz kalmadı diye fazla azarladık ve daha fazla borçlandık. Suçu hep diğer ülkelere atarak cözüm getiremedik. Ekonomik durumun bu şekle düşmesinde muhakkak Reizin danışmanlarının ve senin suçun küçümsenecek değil. İleri geri yazma zamanı değil, mesele çok ciddi.“Kadermiş! Öyle mi? Haşa!Bu söz değil doğru…Belânı istedin, Allah da verdi!Doğrusu bu!” M.Akif
  • Anti akpAnti akp5 sa önce
    Bir sürü ülkeyi neyle tehdit ediyormuşuz? O kadar AB ülkesini nasıl batıracakmışız duydunuz mu sevgili Akit okurları? Mültecileri göndererek! Demek ki o mültecilerin tamamı şu anda bizdeyken hihohhaahhha. Ay cümlemi tamamlayamadım. Bu gibi yazarlar sizi nasıl kekliyor, halen anlamıyor musunuz?
  • AKINAKIN2 sa önce
    .....................
  • OkurOkur11 sa önce
    Bu kanı bozuk .... çocukları ne yaparsa yapsınlar dimdik ayaktayız
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    .. Mülteciler yüzerek okyanusu geçip ABD'ye mi ulaşacak? Adam normal yolla geleni bile almıyor. Bu arada Avrupa saldırmıyor ki bize, Amerika saldırıyor.
  • HASAN ALHASAN AL6 sa önce
    abdnin emniyet subobu ya halkın ne subobu. Türk halkı fakirleşiyor açlığa, iflasa sürükleniyor biz hala 3,5 milyon mülteci besliyoruz .Niye imiş ab subob.Birazda yandaşlığı bırakıp halka doğruları anlatsanız
  • OsmanHan OsmanHan 4 sa önce
    Fareler batan gemiyi terk eder ...

Mehtap Yılmaz

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