  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

30 Temmuz 2020

Irkçılık üzerine
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

30 Temmuz 2020

Tunus’ta siyasi kriz
Ali Erkan Kavaklı
Ali Erkan Kavaklı

Ali Erkan Kavaklı

30 Temmuz 2020

Ayasofya’nın açılması, Mescid-i Aksa’nın fethi
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

30 Temmuz 2020

Yağlı kazığa oturtma ile tehdit edenden şikayetçi değil, Erbaş’tan şikayetçi!
Alparslan Aydar
Alparslan Aydar

Alparslan Aydar

30 Temmuz 2020

Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

30 Temmuz 2020

İstanbul’da sözleşme

Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

30 Temmuz 2020

Bürokrasi ve Biblo
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol

Rasim Bolbol

30 Temmuz 2020

Lânet, hilafet ve harf devrimine dair…
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

30 Temmuz 2020

Nerede o eski köyler, eski köylüler
Zekeriya Say
Zekeriya Say

Zekeriya Say

30 Temmuz 2020

“Post” uğruna “Dost” oldular!
Tepki yağıyor! İBB araçlarıyla alem yaptılar
Gündem

Tepki yağıyor! İBB araçlarıyla alem yaptılar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin personelinin resmi araçlarla alem yaptığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. ..
Çoşkun Başbuğ ABD, Fransa ve Almanya'nın kirli oyununu açıkladı
Gündem

Çoşkun Başbuğ ABD, Fransa ve Almanya'nın kirli oyununu açıkladı

Terör örgütü PKK'nın ismini değiştirip YPG-SDG yapan ABD ve ortaklarının kirli planını Güvenlik ve Strateji Uzmanı Coşkun Başbuğ açıkladı...
İran dini lideri Hamaney’den bazı Müslüman ülkelerin liderlerine uyarı: Vahim sonuçları olur
Dünya

İran dini lideri Hamaney’den bazı Müslüman ülkelerin liderlerine uyarı: Vahim sonuçları olur

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bazı İslam ülkelerinin önde gelen isimlerini uyararak, "Kendi Müslüman kardeşlerinin yerine düşmana s..
CHP'li Eren Erdem planı açık etti: Sonu PKK'ya toprak vermeye kadar gidecek korkunç hazırlık
Siyaset

CHP'li Eren Erdem planı açık etti: Sonu PKK'ya toprak vermeye kadar gidecek korkunç hazırlık

CHP, seçim diyetini ödemek için HDP ve PKK'nın Türkiye'yi bölme projesine sarıldı. Kurultayda "Kürt sorununu çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'n..
İfadesi pes dedirtti! 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmak isteyen şahıs hakkında flaş karar!
Gündem

İfadesi pes dedirtti! 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmak isteyen şahıs hakkında flaş karar!

Antalya'da kucağına aldığı çocuğu annesinin müdahalesiyle bırakan ve şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. ..
Kilisede mide bulandıran olay
Dünya

Kilisede mide bulandıran olay

Kanada'nın Newfoundland-Labrador eyaletindeki St. John's Roma Katolik Piskoposluk Kurumu, 1950'li yıllarda kiliseye ait Mount Cashel Yetimha..
FED'in kararının ardından altında hareketlilik
Ekonomi

FED'in kararının ardından altında hareketlilik

ABD Merkez Bankası FED'in faizi sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında tarihi yüksek seviye görüldü.

Eski Türkiye büyükelçisi İngiliz istihbaratının başına getirildi
Dünya

Eski Türkiye büyükelçisi İngiliz istihbaratının başına getirildi

İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6'in başına getirildi. Moore, koyu bir Beşiktaş tara..
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Z kuşağı açıklaması: Bu oyunu bozmak zorundayız
Gündem

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Z kuşağı açıklaması: Bu oyunu bozmak zorundayız

Ağ kuşağı ve internet kuşağı gibi adlar da verilebilen genel olarak 1995-1997 sonrası doğanlar için kullanılan Z kuşağı söylemine Ağrı Beled..
Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleri partiyi karıştırdı
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleri partiyi karıştırdı

CHP'de olaylı kurultayın kavgası sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “CHP Parti Meclisi’ne Tuncay Özkan ve Yıldırım Kay..
30 Temmuz 2020

Yağlı kazığa oturtma ile tehdit edenden şikayetçi değil, Erbaş’tan şikayetçi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a laikçi kesimin saldırıları sürüyor..

Oysa, bu arkadaşlar değil miydi, dindar insanlara da artık kapılarını açacaklarını söyleyenler?

Bunlar değil miydi, “Artık başörtü ile mücadele etmeyeceğiz” diye bildiriler hazırlayanlar?

Bunlar değil miydi, “Biz artık imam hatip liselerine karşı çıkmayacağız” diyenler?

Bunlar değil miydi, başörtülü bir avukatı, daha Pazar günkü kurultayda, ondan % 50 fazla oy alanlar olduğu halde, kontenjandan parti meclisi üyesi seçenler..

Bunlar değil miydi, imam hatip mezunlarını genel merkezde ağırlayıp, “Biz artık eski CHP değiliz” diyenler?

Atatürk’ün ismi bile geçmeyen bir konuşma için, “Atatürk’e dedi... Atatürk’e dedi, kardeşim... Daha başka nasıl diyecekti ki.. İşte, duymadınız mı, ‘Vakıf’ dedi.. ‘Vakıf’ demek, Atatürk’e hakaret etmek demek. Vakıf ile başlanılan cümlenin başka ne anlamı olabilir ki” diyenler.. Kanuni’nin ismini taşıyan tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde bir Osmanlı padişahı ahlaksız bir adam gibi gösterilirken, “Canım bu bir film. Adı üstünde bir film..” diyerek savunmaya geçtiklerini bize unutturup..

İyi Parti’yi de şimdi yanlarına alıp..

Osmanlı padişahlarından esirgedikleri saygınlığı, Mustafa Kemal’in gölgesine göstermemizi istiyorlar..

Milliyetçi olduğu iddiası ile ortalıkta dolaşan adamlar, hiç utanmıyorlar, Ali Erbaş’ın sakalı ile, sarığı ile, cübbesi ile alay edecek kadar alçaklaşıyorlar..

İçlerinden bir tanesi de çıkıp, “Ali Erbaş’ı, Vakıf açıklaması üzerinden suçlarken, ‘Atatürk için söylenmiştir’ okuması yapıyoruz. Peki, Ali Erbaş’ın sakalı, sarığı ve cübbesine laf söyleyen birlikte hareket ettiğimiz yazarların çizerlerin fiillerini de, birisi ‘Hz. Peygamber’e hakaret’ olarak tanımlarsa, halkın yüzüne nasıl bakarız?” demiyor..

Diyemiyor..

Eşcinseller üzerinden Ankara Baro Başkanı’nının İslam’a saygısızlık içeren açıklaması sonrasında, Baro başkanına “bir eleştiri”, Diyanet İşleri Başkanı’na “on eleştiri” getiren ağır abiler, Ayasofya’nın açılmasına bizzat katıldığı ve o gün, ertesi günü öğle saatlerine kadar tek bir itirazda bulunmadığı halde..

O hutbeden, Atatürk’e hakaret içerikli bir anlam, bizzat o mekanda bulunduğu sırada hissetmediği halde..

Ne zaman ki, Ayasofya’nın açılışı sırasında o mekanda bulunmayan bazı hokkabazlar, özellikle de CHP kafalılar Ali Erbaş’ı hedef tahtasına koydu, o andan itibaren CHP’lilerin kuyruğuna takılmayı vazife edinebiliyorlarsa..

Osmanlı padişahlarına yapılan küfürler için bu ülkede kimseden istifa istenilemediği halde..

O dizilere ceza vermeyen CHP’li RTÜK üyeleri karşımızda oturur iken, seçimlere CHP ile ittifak yaparak girdikleri gerçeğini unutturup..

Halkımızın inançlarını değil CHP’nin önceliklerini, halkımızın değerlerini değil Kemalist kafaların önceliklerini önemsiyorlarsa..

Bizim de ahdimiz olsun..

Milliyetçi geçinen her bir kişinin, Diyanet İşleri Başkanı’na yaptığı bu saygısızlığı her gün, tekrar tekrar anlatıp, bunları seçmenlerine ihbar edeceğiz..

Kendi partilerinden milletvekilinin sahibi olduğu bir gazetede, Ali Erbaş’ın, Hz Peygamber’in sünneti olan sakalını, Hz. Peygamber’in sünneti olan sarığını ve cübbesini alaya alanlara tek kelime edemeden, Mustafa Kemal üzerinden CHP’lilerle birlik olup, “Onu kastetmedim” açıklamasına rağmen, “Onu kastettin” niyet okuması yapanları, seçim meydanlarına gittiklerinde, bu kara tablolarını boyunlarına asacağız!

Yok öyle..

Seçmenin huzuruna gelince, “Biz şanlı tarihimizin” diye başlayan cümlelerle, padişahların istismarını yapıp..

O padişahlara, “Alkolikti” iftirasından başlayın, en alçakça “Oğlancıydı” iftirasına kadar, bin bir edepsizliği yapanlarla kol kola girip..

Diyanet İşleri Başkanı’nı istifaya davet etmek..

“Din nasihattir. Din adamları vakar sahibidir. Diyanet İşleri Başkanı, ilk görev gününden beri nasihat ederek sağlayamadığı huzuru istifa ederek de sağlayabilir. Bu da bir din hizmetidir” diye aklı sıra suret-i haktan görünüp, CHP’nin yaktığı ateşe benzin taşımak..

Yok öyle.. Ülkücülerden oy isterken, “Ayasofya, Ayasofya.. Zincirlerin kırılacak” diye propaganda yapıp..

Bu propagandayı yaptığınızda, bıyık altından gülen Kemalistlerin, “Ha ha. Bekleyin, kırarsınız o zincirleri. Siz bekleyin, o zincirler, Sultanahmet’in de minarelerine geçirilecek. Ama bir durun.. Şu Erdoğan’ı, sizin sayenizde bir devirelim.. Ondan sonra görürsünüz, o zincirlerin nerelere vurulduğunu” dedikleri bir ortamda..

Seçim meydanlarında ülkücülere, “Ayasofya’nın zincirleri kırılacak” taahhüdünde bulunduklarında..

“Ayasofya’nın zincirini kırmak ne demek? Bu Atatürk’e bühtandır. Atatürk, Ayasofya’ya zincir mi vurdu? Atatürk’ü, cami kapatmakla mı suçluyorsunuz? Atatürk’e siz ne demek istiyorsunuz? Vay Atatürk düşmanları” çıkışını yapacak CHP’lilere verebilecekleri bir cevap olmayan İyi Partililer..

Şimdi Ali Erbaş’ı, aynı duruma düşürmekten zerre miktarı çekinmiyorlarsa..

Yaptıklarını millete anlatmak da, bizim boynumuza borç olsun..

Bu ülkede Kur’an kurslarının kapatılmasını isteyenlerle..

Bu ülkede din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını isteyenlerle..

Bu ülkede, başörtünün yasak olmasını isteyenlerle birlik olup..

Ali Erbaş’a “istifa çağrısı” yapanlar, ona “yazıklar olsun” saygısızlığı ile hitap edenler..

Kendilerini “yağlı kazığa oturtma” tehdidinde bulunanları bile, 28 Şubat davasında “Şikayetçi değilim” beyanı ile kurtarmaya çalışanlar..

Şimdi Ali Erbaş’tan şikayetçi oluyorlarsa..

Lafın bittiği yerdir.. 

Ülkücülük boyasının döküldüğü yerdir..

Milliyetçilik edebiyatının iflas ettiği yerdir.. 

“Halkın haklarını koruyacağız” sözünün, bir aldatmaca olduğunun ispatlandığı, tescillendiği yerdir..

Konu Ali Erbaş değil..

Konu; Yeniçağ gazetesinde dil uzatılan Ali Erbaş’ın sakalıdır.. Ali Erbaş’ın sarığıdır, cübbesidir! Ali Erbaş’ın okuduğu ayetleri ima ederek, ağzından çıkarılan yılan küstahlığına imza atmaktır..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut

Fetöcü meralin İp'siz çakalları sizin kimin çakalı olduğunuz belli , kurandan, sakaldan, sarıktan rahatsız olduğunuz biliyoruz . İp 'siz taifenin chp nin hdp nin kuyruğu olduğunu ülkücülere ve milliyetçilere maymuncuk ingliz anahtarı vazifesi yaptıklarını da biliyoruz. Merali 28 şubatta yağlı kazığa oturtmakla tehdit eden laik kamalist ataist generallere sesini çıkarmayan onlara kuyruk sallayan meral ve ip'siz sapsız çakalları ali erbaşa kuduz it gibi saldırıyorlar karın ağrılarının AYASOFYANIN açılması KURAN İSLAM düşmanlığından başka bir şey değil . M kamale hakaret eden küfreden hdp pkk ile ortak olan chp ve meralin İp siz sapsız çakalları degilmi . Chp ip'siz meral ve çakalları siz abd ab yi sevdiğiniz kadar m kamali sevmezsiniz , m kamali siper mevzi edinip islama ve müminlere saldırmaktır . İt ürür kervan yürür havlamaya devam edin meral agırali ve fetöcü çakalları
  • Yanıtla

Metin Beykoz

İP'nin siyasal geleceği HDP CHP nin müsade ve desteğine bağlı olduğundan bir nevi siyasi rehin durumuna düşmüştür Yavuz Ağıralioğlu'nun meclis grubundan alınıp Parti sözcülüğüne kaydırılması mecliste ani gelişen olaylarda cevap için kürsüye çıktığında kitabın ortasından konuşup HDP CHP ye verdiği cevaplar ortaklığı bozma tehlikesine götürdüğünden kendisi meclis grubundan alınıp parti sözcülüğüne uzaklaştırılmıştır Ağıralioğlu'nun bu uzaklaştırmayı kabullenmesi imajını çizmiştir Çözüm ; HDP CHP esaretinden kurtulup Baba ocağına dönmektir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı