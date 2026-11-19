İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde hizmet veren Credito Emiliano adlı banka, yerel üreticilere finansman sağlamak amacıyla teminat olarak Parmesan peyniri kabul ediyor. Banka, kasasında ortalama 200 milyon euro değerinde peynir rezervi tutuyor.

ALTIN VE GAYRİMENKUL YERİNE NEDEN PEYNİR ALINIYOR?

Banka, nakit kredi talep eden bölgesel peynir üreticilerine finansman sağlamak için alışılmış teminat yöntemlerinin dışına çıkıyor. Üreticilerden altın veya gayrimenkul talep etmek yerine, olgunlaşma süreci iki yıl süren dev Parmesan peyniri tekerleri kredi karşılığı olarak kabul ediliyor.

İKLİM KONTROLLÜ MAHZENLERDE MUHAFAZA EDİLİYOR

Teminat kapsamında teslim alınan ürünler, bankaya ait iklim kontrollü özel yeraltı mahzenlerinde saklanıyor. Kurum, mahzenlerde tuttuğu peynir tekerlerinin yalnızca güvenliğini değil, iki yıllık olgunlaşma süreci boyunca gerekli olan tüm bakımlarını da üstleniyor.

KASASINDA NE KADAR REZERV BULUNUYOR?

Yerel üreticilere sunulan bu finansman modeliyle banka mahzenlerinde büyük bir ticari stok oluşuyor. İklim kontrollü yeraltı depolarında saklanan yaklaşık 400 bin adet Parmesan peyniri tekerinin toplam değeri ortalama 200 milyon euro seviyesinde bulunuyor.