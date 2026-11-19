Yusuf Güney 10 yıla kadar hapsi isteniyor! Ayahuska çayı sözleri başına dert açtı!
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Katıldığı bir televizyon programında Ayahuska çayıyla ilgili sözleri nedeniyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaya özendirme" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yaptı. 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Güney'in adli kontrol tedbirinin sürmesine karar veren mahkeme, mütalaa hazırlanması için dosyayı savcılığa gönderdi.
Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir programda Ayahuska çayı hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Güney, söz konusu bitkiden bahsetmesinin kendisini zor durumda bıraktığını söyledi.
“Başıma bela açtı”
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Güney, Türkiye’yi terk etme gibi bir niyetinin bulunmadığını ve adli kontrol nedeniyle yurt dışındaki konserlerine katılamadığını anlattı.
Güney, “Peru’daki bir bitki, lanet olsun nerden gittim de nerden anlattım. Başıma bela açtı. O kadar zor durumdayım ki” dedi.
19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçme imkanı bulunmasına rağmen bunu tercih etmediğini belirten şarkıcı, “Üzerime atılı bu suçları işleme kastım yoktur” ifadelerini kullandı.
Avukatı beraat istedi
Güney’in avukatı Feyza Kayadibi, müvekkilinin Ayahuska’yı “kadim bir ilaç” olarak bildiğini, içeriğindeki maddenin yasaklı olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını savundu. Kayadibi, özendirme kastı bulunmadığını belirterek Güney’in beraatini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.
Dosya savcılığa gönderildi
Mahkeme, Yusuf Güney hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verilerek duruşma ertelendi.
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