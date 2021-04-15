Soru sormak; Akit, Kemal’e sorduğundan bu yana suç!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Altını olanlar dikkat! Hedefi açıkladı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Hedefi açıkladı

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş ile ilgili analizlerini paylaştı.

İnternet şirketinin adını kullanıyorlar! Tuzağa düşmeyin: Bu numaraya dikkat!
Gündem

İnternet şirketinin adını kullanıyorlar! Tuzağa düşmeyin: Bu numaraya dikkat!

İnternet sağlayıcısı Turknet'in adını kullanan bir grup şahsın, vatandaşlardan onay alarak faturalarına ücret yansıtmaya çalıştıkları belirl..
Hafta sonu marketler bakkallar açık mı? Cumartesi Pazar günü marketler açık olacak mı?
Yaşam

Hafta sonu marketler bakkallar açık mı? Cumartesi Pazar günü marketler açık olacak mı?

Pazar günü marketler açılacak mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. 81 ilde hafta içi ve hafta so..
Erbil Havalimanı vuruldu!
Dünya

Erbil Havalimanı vuruldu!

IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu

Abdullah Ağar'dan dikkat çeken sözler: Çaresizdik, mecburduk
Gündem

Abdullah Ağar'dan dikkat çeken sözler: Çaresizdik, mecburduk

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, hedefi ilk atışta tam isabetle vuran Bozdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

EDHO’da milyonlara ipucu! Açıklama geldi
Medya

EDHO’da milyonlara ipucu! Açıklama geldi

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da fırtınalar eserken müjdeli haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. Bölüm ayr..
ABD'den Karadeniz kararı! Çark ettiler
Gündem

ABD'den Karadeniz kararı! Çark ettiler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Ukrayna'ya destek olmak amacıyla Karadeniz'e gönderilecek savaş gemilerinin Karadeniz'e giriş y..
Aytun Çıray 'Hocaefendi' fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir
Siyaset

Aytun Çıray 'Hocaefendi' fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir

GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında hurma, muz ve su ile oruçlarını açan futbolcuları eleştiren İYİ Partili Çıray, akıl vermeye ça..
ABD istihbarat raporunda çarpıcı ifadeler: Biz çekilirsek Türkiye'nin baskısı artar
Dünya

ABD istihbarat raporunda çarpıcı ifadeler: Biz çekilirsek Türkiye'nin baskısı artar

ABD istihbarat kurumlarının ortak çalışması ile hazırlanan ve ABD Kongresine sunulan "2021 ABD İstihbaratı Tehdit Değerlendirmesi Raporu"nda..
Türkiye'nin altınları yurt dışından nasıl getirildi? Türker canlı yayında anlattı
Ekonomi

Türkiye'nin altınları yurt dışından nasıl getirildi? Türker canlı yayında anlattı

Türkiye'nin Merkez Bankası'nın nasıl kurulduğunu anlatan Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, Türkiye'nin yurt dışındaki altı..
15 Nisan 2021

Soru sormak; Akit, Kemal’e sorduğundan bu yana suç!

Soru, kural olarak tabii ki hakaret değildir..

Soru sormak, suç değildir..

Ama..

Ama kural olarak “Soru sormak hakaret değildir” dediysek..

İftiracılığın da alemi olmaması gerekir. Çarpıtmaya da, sahtekarlığa da kimsenin teşebbüs etmemesi gerekir..

Değişik mesleklerden kişiler, fıkranın merkezine yerleştirilir.

Kimisi Papa için anlatır. Kimisi İmam için. Kimisi siyasetçi için..

“Papa veya bir imam veya bir siyasetçi, ziyaret amaçlı gittiği yabancı ülkede, havaalanına iner inmez, gazeteciler sormuşlar: ‘Genelevi de ziyaret edecek misiniz?’

Muhatap, önce bir şaşkınlık yaşamış, ani bir refleksle, ‘Burda genelev mi var?’ demiş.

Ertesi günü gazetelerde manşet: Papa/imam/siyasetçi, havaalanına iner inmez ‘Burda genelev var mı?’ diye sordu!”

Kılıçdaroğlu’nun önce gerçekleri çarpıtarak kafalarda soru işaretlerine sebebiyet verip, sonra da oluşturmak istediği algı da bunun bir benzeri..

Önce hiçbir doğruluğu olmayacak şekilde, Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların buharlaştığı şeklinde algı oluşturuyorlar..

Sonra da, bu algı üzerinden “128 milyar dolar nerede?” diye soru yönelterek, sanki yöneticileri bir iftira atmıyorlarmış da, basit bir soru yöneltiyorlarmış gibi, “Bu da mı suç? Ne yapsak suç kardeşim. Diktatörlük işte böyle bir şey” söylemini dillendiriyorlar..

Aslında yukarda aktardığım fıkraya bile gerek yok..

Ben, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2012 yılında Akit’e açtığı bir davayı hatırlatayım da.. Hem de Akit’in haklı olarak sorduğu bir soruya bile nasıl tahammül edemeyerek, “Bu hakarettir” diyerek koşa koşa mahkemeye gittiğini anlatayım da..

Kılıçdaroğlu’nun “Ne zamandan beri soru sormak suç oldu” merakına cevabımızı vermiş olalım:

“Soru sormak suç değildi ama.. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akit’e açtığı davadan bu yana, soru sormak suç oldu!”

Neydi olay?

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanlığı’nda bazı usulsüzlüklerin olduğu, bu usulsüzlüklere karşı, belediye başkanının koltuğunu garantilemek için, CHP üst yönetimi ile iyi geçindiği iddiaları eşliğinde, Kemal kılıçdaroğlu’nun kızının, Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den bir daire satın aldığına ilişkin bilgiler, belgeleri ile ispatlanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun kızı, CHP’li belediye başkanından, o daireyi parasını ödeyerek mi almıştı, yoksa bedelsiz mi?

Bu tartışılırken, bir başka iddia daha ortaya atılmıştı..

“Kılıçdaroğlu’nun eşine, Ataşehir’de bir kuyumcudan alınan gerdanlık hediye edildi.”

Akit gazetesi de, haberi yayınlamadan önce Kılıçdaroğlu’na ve eşine, “Bu iddia doğru mu?” diye sormuş, Bay Kemal soruyu cevasız bırakmış, Bayan Kılıçdaroğlu ise “Yok öyle bir şey” cevabını vermişti. Akit, bu cevabı, haberde kullanmış, ama ayrıntılı bir cevap alamadığı için, “Bu gerdanlık hediyesi doğru mu?” diye sormuştu..

Bakın..

Resmi kayıtlara bakıldığında, cevabı çok net belli olan ve buharlaşmadığını herkesin bildiği 128 milyar dolar için “Nerede” diye göz göre göre hakaret amaçlı bir soru yöneltilmiyor..

Medyada tartışılan.. Zaten kendi kızı bir daire satışına ismi karışmış.. Bunun ötesinde de medyada tartışılan iddialar var.. Merkez Bankası gibi, resmi kayıtlara baktığınızda, “buharlaşma olmadığı”nı görebileceğiniz açık kaynaklar yok.. 

Mecburen, gerdanlık hediyesinin kabul edilip edilmediğini, haberde soruyorsunuz.

Sorunca da, kendinizi mahkemede buluyorsunuz..

Bay ve Bayan Kılıçdaroğlu, Akit’i mahkemeye veriyorlar; “Bu soru kasıtlıdır. Maksatlıdır. Hakaret amaçlıdır” diyorlar. 

Akit’i mahkum ettiriyorlar.. Hem de, Ak Parti iktidarı döneminde.. 

Yargıtay’da kararı temyiz ediyoruz. 

Bay ve Bayan Kılıçdaroğlu, “Bize imalı soru yönelttiler, Mahkumiyet doğrudur. Karar onansın” diyorlar. 

Sıkça tekrarlandığı üzere, sözümona Erdoğan’ın iki dudağı arasından çıkanlarla karar veren Yargıtay, Kılıçdaroğlu’na yöneltilen soru sebebi ile, Akit’in mahkumiyetini onaylıyor..

Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ediyoruz. “Haber verme hakkımız kısıtlanıyor” diyoruz.

“Kısıtlanmamış” cevabı alıyoruz.

Buraya kadar olayı, kendi sözcüklerimle özetledim..

Buyrun Anayasa Mahkemesi’nin kararından somut cümleleri de sizlere aktarayım.. Bakalım soru sormak hakaret miymiş, değil miymiş, görelim.. (“Akit, bugün CHP’nin yaptığını, dün Kılıçdaroğlu’na mı yaptı, bunu kabul mü ediyorsunuz” diyenlere cevabımdır: Akit, topladığı bilgiler çerçevesinde, samimi bir şekilde soruyu Bay ve Bayan Kılıçdaroğlu’na sormuş, cevaplarını da haberleştirmişti. Bugün yapıldığı üzere, 40 gün 40 gece eğlence olacak şekilde “28 milyar dolar buharlaştı” benzeri tekrar tekrar aynı şeyleri haber adı altında yayınlamamıştı.)

Anayasa Mahkemesi, 2016/12313 esas sayılı dosyadan, 26.12.2019 tarihinde verdiği karardan aktarıyorum.

“İlkelerin olaya uygulanması” başlığı altında, mahkeme şu tespiti yapıyor:

“Söz konusu yazılardan birinde, A. Belediye Başkanının mensubu olduğu partinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialar karşısında suskun kaldığı ve bu suskunluğun manidar olduğu ileri sürülmüş, bir kuyumcudan 50 bin liranın üzerinde fiyatla bir hediye gerdanlık ve set alındığı iddia edilmiş ve ‘J. Kuyumculuk iddiası nedir?...’ şeklinde imalı bir soru sorulmuştur.”

Afedersiniz ne deniyor, bu mahkeme kararında?

“İmalı soru!” 

Demek ki ne imiş? Kılıçdaroğlu’na sorulunca, “imalı soru” oluyor, cezayı yiyormuşuz..

Ama iftira içerikli olarak, AK Parti’lilere soru yöneltilince, bir de afiş yaptırıp, sokaklara asmaya kalkışılınca, CHP’lilere göre bu tavır “haklı soru” oluveriyormuş!

Neyse, tartışmayı derinleştirmeye gerek yok.

Bizim bu yazı ile peşine düştüğümüz, “Soru sormak, ne zamandan beri hakaret oldu” sorusunun cevabı..

Buyrun işte.. Kemal Bey’in Akit’e açtığı dava ile birlikte, soru sormak, “imalı soru” olarak yorumlanıp, hakaret kabul edilmiş..

Hatırladınız mı, Kemal By?

Hatırlayamadıysanız, Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesine girip, o kararı bir daha okuyuverin..

İmkanı olmayan okurlarımız için, Mahkeme kararından bir paragraf daha alıntılayayım:

“A. Belediyesi Başkanı’nın yolsuzluklarını örtbas etmek için CHP Genel Başkanı’nın eşine yüksek değerde takı hediye ettiği iddialarını içeren başvuruya konu haberde davacılara yönelik somut isnadın kaynağı olarak yalnızca ‘kulis bilgisi’ verilmiştir. Başvurucu, davaya konu haberlerdeki iddiaları yayımlamadan önce doğruluğunu araştırdığını ileri sürmüşse de objektif sınırlar içinde hareket ettiğine ve olayı bu sınırlar dâhilinde, olduğu biçimiyle aktardığına ilişkin bir somutlaştırma yapmamıştır.”

Mahkeme, bize “Sorunuzu yeterince delillendirememişsiniz” demiş..

Ne yapacaktık?

Kılıçdaroğlu’nun evine girip, gerdanlık için arama mı yapacaktık?

Bizden önce medyada yer alan bir iddiayı sormuşuz, cevabını da haberleştirmişiz. Yine de mahkum olmuşuz..

Bir “soru”dan dolayı bizi mahkum ettirenler ise, şimdi geçmişler karşımıza, “Soru sormak, ne zamandan beri suç oldu” diyorlar!

Güler misiniz, ağlar mısınız, bu halimize!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zekeriya gökçe

Bu merkez bankaları global efendilerine hizmet için kurulan bankalar dersek yanlış yapmış olur muyuz? Bir kuruşuna bile hükmedemediğin bir bankan var ve bütün sistem onun çevresinde kuruluyor. Bu değirmenin suyu nereden gelir nereye gider belli değil ancak içinde üğüttüğü biziz. Zenginin cebimizdeki kuruşu bile almasına sebep... hiç bir icraatta bulunmanıza gerek olmayan istemenizde istemeseniz de sizi bizi herşeyimizi alan bir yapı. Haydi değiştirelim geç olmadan bu yapıyı.
  • Yanıtla

Butun lanetler...

Sözün aslı: Burda genelev mi var? Çarpıtılmış şekli: ‘Burda genelev var mı?’ Allahin ve cümle yaratılmışların laneti sözü çarpıtanın, degiştirenin üzerinedir!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay