  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

28 Mayıs 2020

Metodik Kemalizm
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

28 Mayıs 2020

Çifte savaş arasında sıkışan Yemen halkı
Ali Erkan Kavaklı
Ali Erkan Kavaklı

Ali Erkan Kavaklı

28 Mayıs 2020

Akıncı ile medeniyet yürüyüşümüz başladı
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

28 Mayıs 2020

Sağım, solum, önüm, arkam darbe!
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

28 Mayıs 2020

Karadayı ölmüş diyeler… DENGE
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

28 Mayıs 2020

Platon Dayıdan Günümüze Devlet ve İlahiyat
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

28 Mayıs 2020

Menderes’in Naaşı İlk Defa Ne Zaman Getirilmek İstendi -1-
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol

Rasim Bolbol

28 Mayıs 2020

Bir fıkra kahramanı olarak “Saadetli Temel”
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

28 Mayıs 2020

Ezan skandalı ve düşündürdükleri…
Zekeriya Say
Zekeriya Say

Zekeriya Say

28 Mayıs 2020

Karadayı’nın karanlıkta kalan tarafı!..
Abdullah Ağar'dan çarpıcı göktaşı sorusu
Gündem

Abdullah Ağar'dan çarpıcı göktaşı sorusu

Erzurum, Ardahan, Oltu, Malazgirt, Artvin, Trabzon ve Ardahan’dan görülen göktaşı ile ilgili Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Göktaşı iddiala..
Can kaybı düne göre arttı! Bakan Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması
Gündem

Can kaybı düne göre arttı! Bakan Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 122 bin 793 oldu. Virüs 34 can daha aldı.

Cüneyt Özdemir'in sorusuna karşısında Acun'un boğazı düğümlendi
Medya

Cüneyt Özdemir'in sorusuna karşısında Acun'un boğazı düğümlendi

Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplayan Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığının; babasını kaybettiği trafik kazasında babasının kulla..
'Filozof Ramazan Hoca' hakkında sıcak gelişme!
Gündem

'Filozof Ramazan Hoca' hakkında sıcak gelişme!

Diyarbakır’da halk arasında “Filozof Ramazan” olarak bilinen Ramazan Pişkin’in Ulu Camiye gelen vatandaşları rahatsız ettiği iddiası ile ruh..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı. Er..
Rusya bu sefer fena yakalandı! En net görüntüler yayınlandı
Dünya

Rusya bu sefer fena yakalandı! En net görüntüler yayınlandı

Libya Ordusu, ülkenin doğusunda bulunan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup ..
'Trabzon ve Erzincan'a meteor düştü'
Gündem

'Trabzon ve Erzincan'a meteor düştü'

Türkiye'de Trabzon ve Erzincan illerine göktaşı düştüğü iddia edildi.

Ünlü deprem bilimci, Büyük Marmara Depremi'ni açıkladı
Gündem

Ünlü deprem bilimci, Büyük Marmara Depremi'ni açıkladı

Ünlü Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, büyük Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Balkanlardan gelen fay hattının Karade..
Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne!
Medya

Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne!

İlgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölümü nefesleri kesti.

Bakan Berat Albayrak: Türkiye ilk defa...
Ekonomi

Bakan Berat Albayrak: Türkiye ilk defa...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Manipülatif girişimlere karşı dünyanın her yerinde tedbirler alınır. Swap anlamında birçok ülke ile görüş..
28 Mayıs 2020

Sağım, solum, önüm, arkam darbe!

Birileri tehdidi savuruyor, “İktidar, erken seçimle veya başka türlü değişecek!”

Sorguluyoruz..

“Erken seçim olursa ve kazanamazlarsa itirazımız tabii ki yok.  Peki, ikinci ihtimal ne?”

Sahi, ne olabilir, “başka türlü” iktidar değişikliği?

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu’ndan bir cevap alamıyoruz..

Henüz sorumuza cevap alamamış iken, aynı partinin bir başka ismi Özgür Özel, Ankara’dan kafayı çıkarıyor:

“Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor.. Herkes şunu bilsin; bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar.. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar.. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz..”

Darbe çağrısı üzerine darbe çağrısı..

Biri susuyor, diğeri darbe çağrısı yapıyor..

Tam normal gündeme geçeceğiz derken..

Aaa..

28 Şubat darbesinde Genelkurmay Başkanlığı yapan İ. Hakkı Karadayı’nın ölüm haberi geliyor..

“Canım biraz sabır.. Şimdi darbe söylemi, gündemden düşer” diyorsunuz ki..

Darbe eksenli bir gündemden sonra tam da “normale döneceğiz” diye beklerken..

Bir daha “Aaa” demek zorunda kalıyoruz..

28 Şubat’ın hedefi olan Milli Görüş’ün resmi gazetesi, darbenin başındaki adamı, tek olumsuz sıfat kullanmadan ahiret yolculuğuna uğurluyor..

Kimbilir, birileri tutmasa, arkasından hatimler mi indirecekler, bilemiyorum..

“28 Şubat’ın kahraman komutanı” mı diyecekler, bilmiyorum..

Geçiyoruz..

Etrafımızdaki darbe eksenli olaylar bitiyor mu?

Bitmiyor..

Gözümüzü bir de açıyoruz ki..

27 Mayıs darbesinin  yıldönümüne gelmişiz..

Başbakan ve iki bakanın da asıldığı, yıllarca bize bayram olarak kutlatılan askeri darbenin yıldönümüne gelmişiz..

“Eee, artık şimdi bitti” diyeceksiniz..

Bitmedi..

Yine bir başka darbe girişiminin daha yıldönümündeyiz..

27 Mayıs 1960’ın 53. yıldönümüne denk getirilen Gezi isyanının da 7. yıldönümündeyiz..

27 Mayıs 2013’te, artık ayan beyan ortada olan gerçeklere göre..

FETÖ’cülerin kucağına oturan solcuların ayaklanması ile, Tayyip Erdoğan Başbakanlık’tan indirilmek istendi..

Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ne yüründü..

Başarılamadı..

Hani bu darbe girişimlerinin hepsi geride kalmış olur, “Biz önümüze bakalım” der, yaşanılanları unutmaya çalışırız..

Ama o da ne?

Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız darbe olduğu gibi, içimiz dışımız da darbe söylemleri ile dolu..

Buyrun okuyalım..

Başbakan ve iki bakanını astıkları 27 Mayıs darbesi için, Cumhuriyet gazetesinin bir numarası, bakın dün ne güzellemeler yapıyor..

“Bugün 27 Mayıs 1960 hareketinin 60. yıldönümüdür.”

Dikkat buyrun, “Darbesinin” değil..

“Hareketinin!”

Hani “Devriminin” diyecekti ama..

Birileri uyarmış olmalı:

“Alev baba, çaktırma.. Yanımıza çektiğimiz çaylakları ürkütme.. Biz yenisini yapalım.. Hepsinin tepesine balyozla darbeyi indireceğiz. Ama şimdi sırası değil!”

Bizim mahalleden kaçıp, CHP ile birlikte saf tutmaya yelken açanları uyandıramasa da, Alev babanın darbeyi öven, 2020 Türkiyesi’nde tekrarı yapılırsa (Allah korusun) onu da öveceklerini ispatlayan açıklamaları devam ediyor:

“27 Mayıs 1960 hareketinin altyapısında üniversite gençliği ve bu hareketi bayraklarla, alkışlarla destekleyen bir halk kesimi vardı. Bu nedenle 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ile aynı torbaya konulamaz.”

Alev babanın 28 Şubat öncesinde öldüğünü sanmayın..

O hayatta..

Bu yazısı da, dün yayınlandı..

O, 28 Şubat’ı da gördü..

15 Temmuz hain darbe girişimini de gördü..

Ama onlardan bahsetmiyor..

Bahsedemiyor..

Hoş, bahsetse de..

Bir şey değişmeyecek..

27 Mayıs’ı da alkışlayan hain darbeciler vardı, bu ülkede.

12 Eylül’ü de, “Kardeş kavgasını bitirdi” diyerek, “Nerde kaldınız” diye sorarak alkışlayan anlı şanlı sosyal demokratlarımız vardı bu ülkede..

28 Şubat mı?

Onu hiç sormayın..

Darbenin meşruiyetini, “Alkış tutan üç kişi var mı” sorusunda ararsanız..

Üç kişi de vardı, üç bin kişi de..

Milyonlara karşı, üç kişi..

Ne kıymeti varsa.. 

Hatırlayın, 28 Şubat sürecinde, askere alkış tutanlardaki coşku, zirve yapmıştı..

Yargı mensuplarından başlayın, serbest meslek mensuplarına kadar herkese brifing veriliyor, “Yeni brifing ne zaman” diye, darbe şakşakçıları askere yöneltecekleri soru için sıraya giriyorlardı..

“Komutanım.. Komutanım.. Anayasa Mahkemesi üyelerine brifing vermişsiniz.. Yargıtay üyelerine vermişsiniz.. Danıştay üyelerine vermişsiniz.. Biz basın mesleği mensupları da brifing istiyoruz.. Nolursunuz, bizi brifinginizden mahrum bırakmayınız” diyerek, asker postalı yalama sırasına girenleri unutmadık, unutturmayacağız..

Kim, “Darbeler dönemi bitmiştir” derse..

Ve ardından da, darbeler öncesinde yapılan o klasik söylemi tekrarlarsa..

“İktidar otoriterleşmeye doğru yürüyor” derse..

Daha iki yıl önce milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığı halde..

Daha bir yıl önce mahalli belediye seçimleri yapıldığı halde..

Son 18 yıl içinde, tek bir seçimin bile, zamanından bir gün dahi geç yapılmadığı halde..

“Siyasi iktidar toplumu kutuplaştırıyor..” söylemi ile, seçim öncesinde iktidar değişikliği için propaganda yapmaya kalkarsa..

Veya..

Darbeye zemin hazırlamaya kalkışırsa..

Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay önce, “Bu ülkede artık darbe olmaz. Darbe korkutması ile, halk sindirilmek isteniyor” deyip..

Darbe için uçaklar havalanıp, tanklar havalimanlarını tuttuğunda..

Partisinin belediye başkanının evine kaçanlar..

“Koruma polisimin önerdiği yere kaçtım” diyenler..

Artık bu halkı uyutumazlar..

Milletin iradesini sandıkta yenemeyenlerin kafasından, “darbe” hiç çıkmamıştır..

Egosuna yenilmiş, kibir abidesi koltuk heveslilerinin kafasında, “darbe” dışında hiçbir umut yoktur..

O umutları da, her teşebbüs ettiklerinde, Allah’ın izni ile, halkın sokağa çıkması sayesinde kursaklarında kalacaktır..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mücahit

İyi dedinizdr 28 şubatın mimarları ergenekonun baş aktörü koalisyon ortağı nasıl izah edilir. Tayyip bey doğu beyle kol kola sizce ne anlam ifade eder.
  • Yanıtla

yok kesinlikle yok

Turkiyede hak hukuk adalet olsa, gucunu Turk milletinden aldigini iddia eden hakim-savcilar milleti ve sectigi yonetimi boyle>> “Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor.." diye tehdit eden embesilleri sorgulayip cezalandirmasi gerekmez mi? Turk milletinin sectigi cumhurbaskanina "diktator" yonetim merkezi olan Bestepe kulliyisine de "saray" diye hakaret edenler ancak ve ancak Bizans, Mecusi-Fars kalintilaridirlar ve onlara hadleri bildirilmelidir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı