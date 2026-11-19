Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki ticaret için yeni hedefi açıkladı. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, ikili ticaret hacminin geçen yıl 3,1 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamı ilk etapta 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uraloğlu, şöyle devam etti: “İnanıyorum ki bu hedeflere ulaşmamızda ulaştırma ve lojistik alanındaki iş birliğimiz belirleyici bir rol oynayacaktır.”

Uraloğlu, Türkiye ile Özbekistan arasındaki asırlık kardeşlik bağlarının bugün ticaret, yatırım ve ortak projelerle güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Orta Asya'yı Anadolu'ya bağlayan İpek Yolu'nun Orta Koridor ile yeniden hayat bulduğunu dile getiren Bakan, “Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturarak Orta Koridor'un sunduğu imkanlardan çok daha fazla yararlanabiliriz” ifadesini kullandı.

Özbekistan'da 2 bin 200'ü aşkın Türk sermayeli şirket

Ülkede halen 2 bin 200'ü aşkın Türk sermayeli şirketin faaliyet göstermesinin ekonomik ilişkilerin gücünü ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin Özbekistan'da bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam değerinin 9,5 milyar doları aştığını bildirdi.

Uraloğlu, Türk firmalarının üstleneceği rol konusunda şunları kaydetti: “Özbekistan'ın kalkınma hamlesinde Türk firmalarının daha fazla sorumluluk üstlenmesini; özellikle otoyol, demir yolu, havalimanı ve lojistik merkezi projelerinde yeni ortaklıklar kurulmasını arzu ediyoruz. Kamu-özel iş birliği modeli dahil olmak üzere farklı yatırım ve finansman imkanlarını Özbek dostlarımızla birlikte değerlendirmeye hazırız.”

Son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirirken Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu ekonomik avantaja dönüştürmeyi esas aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi büyük yatırımlarla kıtalar arası bağlantıları güçlendirdiklerini ifade etti. Bu projelerde edindikleri mühendislik, yapım, finansman ve işletmecilik tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşmaya büyük önem verdiklerini aktardı.

Hazar geçişleri ve Bakü-Tiflis-Kars ortak öncelikler arasında

Uraloğlu, güzergahlara ilişkin ortak gündemi de sıraladı: “Hazar geçişlerinin etkinliğini artırmak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaları geliştirmek ve alternatif güzergahları güçlendirmek ortak önceliklerimiz arasındadır. Böylece Özbek ürünlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve limanlarımız vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırabiliriz.”

Şubat ayında İstanbul'da Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile yaptıkları görüşmelerde farklı güzergahları ele aldıklarını hatırlatan Bakan, kara yolu ve demir yolu taşımalarını tüm alternatifleri kullanarak artırmak istediklerini söyledi. Güzergahların çeşitlendirilmesinin ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracağını, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını da artıracağını kaydetti. Ocak ayında Ankara'da uluslararası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı imzaladıklarını anımsatan Uraloğlu, bu alandaki iş birliğini önümüzdeki dönemde somut çalışmalarla ilerleteceklerini belirtti.

Elektronik geçiş belgesi uluslararası kara yolunda ilk kez Özbekistan'la

Kara yolu taşımacılığında geçiş belgelerinin tüm türlerini ücretsiz hale getirdiklerini açıklayan Bakan, elektronik geçiş belgesi uygulamasını uluslararası kara yolu taşımacılığında ilk kez Özbekistan ile hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu öncü uygulamayı daha da geliştirerek taşımacıların işini kolaylaştırmayı ve ticaretin önündeki bürokratik engelleri azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

Sivil havacılıkta karşılıklı uçuş imkanlarının geliştirilmesini de önemsediklerinin altını çizen Uraloğlu, şehirler arasında doğrudan bağlantıların artmasının turizmin yanı sıra yatırımcıların ve iş insanlarının hareketliliğine katkı sağlayacağını söyledi. Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu hattının tamamlandığında mevcut taşımacılığa önemli bir ivme kazandıracağını değerlendirdiklerini de kaydetti.

Bakan, iş dünyasının önünü açmayı ve girişimlerini desteklemeyi görev bildiklerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türk ve Özbek firmalarının geliştireceği ortak projelere destek vermeye hazır olduklarını yineledi. Uraloğlu, ortak yatırımlarla kurulacak yollar, demir yolları ve lojistik bağlantılarla iki ülkenin halklarını ve ekonomilerini birbirine daha da yakınlaştırma çağrısında bulundu.