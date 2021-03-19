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PKK “Silah bırakmam” diyor, Abdullah Gül de onaylıyor!

Bu ülkede cumhurbaşkanlığı koltuğuna kadar yükselmiş bir siyasetçinin yaptığına bakın..

Vatan uğruna son bir yılda bile yüzü aşkın şehidimiz var..

Büyük kısmında, bu cumhurbaşkanı eskisi, bir kınama açıklaması yapmamış..

Muvazzaf askerin eşi, 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte, bombalı saldırıda öldürülmüş..

Tayyip Erdoğan sayesinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bile oturmuş bu kişi, şehir ortalarında patlatılan PKK bombaları sonrasında, yüksek sesle bir kınama yapmamış..

 Cumhurbaşkanı eskimiz, “Ben emekliyim, bu şeylere karışmayayım” modunda suskun kalmış.

Şimdi, konudan ne kadar haberdar ise..

İlgili kişiyi ne kadar tanıyor ise..

Mahkeme kararını okumadan, istinaf kararını görmeden, Yargıtay onama karına bakmadan.. Oturduğu yerden ahkam kesmiş..

İsmini vermedim ama, siz tanıdınız onu..

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, “Beni çatı aday gösterirseniz, seçime girerim” diyerek, kendisine altın tepsi içinde 2007’de cumhurbaşkanlığı koltuğunu teslim eden Tayyip Erdoğan’a karşı yarışmaya kalkışan Abdullah Gül..

HDP eski milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu’nun, PKK terör örgütüne destek mahiyetinde yaptığı onlarca açıklama var ama..

Konumuz; mahkumiyet aldığı 2016 yılındaki ifadeleri..

Abdullah Gül, acaba bu ifadeleri görmüş müdür?

Hiç sanmıyorum..

“Gergerlioğlu’na sahip çıkarsam, HDP’nin % 7’lik oyunu çantaya koyar, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu kazanç ile girerim” diye düşünmüş olmalı ki..

Ne yerel mahkeme kararını, ne Yargıtay kararını okumadan, cezası kesinleşmiş bir sabıkalı kişiye, destek çıkmış.

Evet, yanlış okumuyorsunuz..

Yapılan fiil, aslında suçu ve suçluyu övme olarak bile değerlendirilebilir.

Ortada Yargıtay’dan geçerek, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var..

Boru değil, yani..

Ama cumhurbaşkanlığı yapmış kişi, bu kesinleşmiş mahkumiyet kararına rağmen, bakın neler demiş:

“Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP’ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum.”

Afedersiniz, Abdullah Bey..

Gara’da 13 rehineyi öldüren PKK’nın yaptığını da yanlış buluyor musunuz?

Aynı PKK’nın, o Gara operasyonu sırasında, üç subayımızı şehit etmesini de yanlış buluyor musunuz?

Dahası var..

Şimdi destek çıktığınız Faruk Gergerlioğlu’nun, yine Gara operasyonu sebebi ile, “13 rehineyi TSK bombalayarak öldürdü” imasında bulunmasını doğru buluyor musunuz?

Dahası da var..

Aynı Gergerlioğlu’nun, “Gara’daki mağarada, TSK’nın bombalaması sonrasında ölen 13 rehineden birisi de, KHK’lı idi. KHK ile memuriyetten atılan birisi idi” diye yaptığı yalan suçlamayı doğru buluyor musunuz?.. (Gergerlioğlu, Resmi Gazete kayıtları ile iftirasının aksi ispatlandığı için, bilahare o isnadından vazgeçmişti.)

Abdullah Gül’e, daha sorulacak çok sorumuz var..

Ama bu kadarı ile yetinip, açıklamasını aktarmaya devam edelim:

“Bu hareketlerin hem Türkiye’ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor? Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye’de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.”

Aman Allah’ım..

Ne suçlama ile ilgili tek kelime etmiş..

Ne yargılamada savunmadan bahsedebilmiş.

Ne de mahkemenin gerekçesinden haberdar..

Oturduğu yerden, ahkam kesiyor: “İnsan hakları savunuculuğu yapan!”

Bilmiyorsan, bari sus Abdullah Bey..

Çekildiğin köşende, otur, sus..

“Şiddetle ilgisi olmayan” tespitini nasıl yapabiliyorsun?

Ne biliyorsun ki, yapıyorsun?

Madem bu konuya girdin..

Haydi, ben sana anlatayım, sen de yüreğin varsa, T24’e konuştuğun gibi, Akit’e de çık, konuş..

Bakalım, cesaret edebilecek misin?

“Şiddet ile ilgilisi yok”muş..

Senin kafan ile, “HDP’nin de şiddet ile ilgisi yok”tur..

Hatta.. Biraz zorlasak..

Tam da sana soru yönelten T24 sitesinin yazarı Hasan Cemal’in dediği gibi, belki de “PKK’nın şiddet ile ilgisi yoktur” diyeceksin..

“PKK bir terör örgütü değildir” de diyebilirsin..

Hiç şaşırmam..

Konuştuğun adamlar öyle söylüyor çünkü..

Aydın Engin’i, Celal Başlangıç’ı..

Ve röportaj verdiğin internet sitesindeki daha nice isimler, “PKK terör örgütü değil, halk hareketidir” diyorlar..

Çık söyle, Abdullah Gül..

Söyle de öğrenelim..

Sana göre, PKK terör örgütü müdür, değil midir?

Biz tekrar Gergerlioğlu’na dönelim..

Abdullah Gül’ün, mahkeme kararına bakmadan yaptığı açıklamanın tersini de, biz yapmayalım..

Niçin mahkum olduğunu incelemeden, mahkeme kararı ile yetinmeyelim..

Ne demiş Gergerlioğlu?

Ne demiş de, mahkum olmuş?

PKK’nın açıklamasını paylaşıp, “Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli” demiş..

Olabilir..

Her çağrıyı değerlendirmek gerekebilir..

Ama..

Bu ifadeden sonra, siz derseniz ki: “Bu işin sonu yok.”

Yani, PKK’nın bildirisini yayınlayıp..

O bildirideki tehditleri bir kenara bırakıyorum..

Terör örgütünün tehditlerine ilaveten, bir de siz, “Bu işin sonu yok” diyerek, devlete çağrıda bulunursanız..

PKK propagandası yapmış olursunuz..

Tersinden bir örnek vereyim.

DAEŞ, Musul Büyükelçiliği’ni bastığında..

Türkiye’ye tehditler savurduğunda..

Birisi çıkıp da, DAEŞ’in talebini yayınlayıp, “Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli.. Bu işin sonu yok” deseydi..

DAEŞ propagandası yapmaktan mahkum olur muydu, olmaz mıydı?

Bu da bir yana..

PKK’nın o bildirisinden bir cümle de vereyim..

Kimler, kimleri savunuyor, görün..

“Artık hiç kimse, (...) Kürt özgürlük hareketinden ateşkes ve çatışmasızlık beklememelidir.”

Evet, bildiri, PKK’nın bildirisi.

Kendilerine, “Kürt özgürlük hareketi” tanımı yapıyorlar..

Bunu yayan Gergerlioğlu da aynı kanaatte olmalı..

“Gergerlioğlu’na ceza verilmemeli idi” diyen Abdullah Gül de, aynı kanaatte olmalı..

Daha vahimi, PKK’nın tehdidi:

“Ateşkes ve çatışmasızlık beklemeyin”

PKK, “Bombalarım; askerinizi, polisinizi, sivilinizi öldürürüm. Benden ateşi kesmeyi beklemeyin” diyor..

Gergerlioğlu bunu onaylıyor.

Abdullah Gül de, destek çıkıyor..

Yazıklar olsun.. Binlerce defa..

 

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Yorumlar

MİLLET

Hep güvendiğimiz dağlara kar yağdı Türkiye'm ne kadar düşman in varmiş
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Ekrem

hayırlı bereketli cumalar dilerim sayın ali ihsan bey bu yazdığım yazacağım yorum belki turkiyede ilk defa duyulacak benim adım Ekrem Sezgin Siirt baykan Çukurca doğumluyum aslen yaşadığım köy cukurcaya 30 kilometre uzaklıkta bulanan ve şunda boş olan ama boş olmasa şuan köy olarak nüfusu belki ikibin olabildi o zaman mezra olan köyümüz ismi dolutaştir Siirt baykan ziyaret Çukurca dolutas köyü aslen cukurcaliyim ve çok şükür benim köyümde koruculuk sistemi var ve Çukurca köyümde askeri karakolda bulunmakta elhamdülillah ve vatan bayrak ezan Kur'an düşmanlarina geçit vermeyen kahraman korucularimiz ve Türk ordumuz daima sınırda içerde ovada dağda vatan savunmasını şerefle azimle dualarla yapıyor elhamdülillah.... geçelim benim diyeceklerime ben buradan başta Abdullah gül Ahmet Davutoğlu meral aksener temel karamollaoglu Kemal Kılıçdaroğlu Doğu Perinçek ve diğer partilere sesleniyorum ve diyorum şahsi olarak sizlere sahsiniza söylüyorum sizler ve sizden önceki ölen Demirel Ecevit sizler tabiki o zamanki akparti MHP şuanki akpartiyi MHPyi büyük birlik partisini tenzih ederim sizler bu ülkeden Ne istiyorsunuz Demirel Ecevit öldü geberdiler Özal Adnan Menderes necmeddin Erbakan şehit edildiler ve yaşayan o saydigim isimler sizler bu vatandan Ne istiyorsunuz benim yaşım 37 beni yedi yaşında köyümden ettiniz dolutas köyünde ailemle ve diğer köylülerle akrabalarla huzurlu neşeyle yaşarken şuan belli olduğunu hain 15 Temmuz darbesinde anlaşılacağı gibi sizler PKK terör örgütünu kurarak ve güya onu bunu öldürsün diye diye ülkemizin başına bela ettiğiniz hain hdppkka terör örgütünu doksanli yılların başında agbabaniz ABD İsrail emriyle o dönem turkiyede yaşayan terörist Fethullah gülen ve örgütünun kurduğu ve başına Apo denen kanlı katil teröristi önce şehirlerde sonra güneydoğuda gönderilerek silahlı eylemler yaptırdınız ve sonra Apo denen şerefsiz namussuz kanlı katilleriyle güya devletle ters düşmüş ve onu dağlara yollayarak agbabiniz ABD İsrail in emriyle PKKyi kurdunuz ve amacınız Kürdistan denen boş boş laflarla güya  davası için savastigini ilan ediyor bu hdppkka denen şerefsizlerin o dönem sizlerin kurduğunuz düzen üzerine ve amaçlarınıza hizmet edecek şekilde önce hdppkkayi köylerin üzerine salarak ve hdppkka ta sempati sağlayacak şekilde köylere gönderdiniz ve sempati duymayan köylüleride çoğu sizin adamıniz olan hdppkka o dönem hatırlayan vardır çoğu köylüleri hdppkka öldürdü çoğundada o dönemki devletin içine sızmış hainler feto terör örgütü öldürdü sene 1993 köyümüze önce devletin içine sızmış hainlerin köpeği feto terör örgütü geldiler hdppkka elbiselerini giyerek geldiler be çok iyi hatırlıyorum hiçde unutmuyorum her evden bir çocuk alacaktilar ve benim yaşım daha 7 benim elime keleşi verdiler ve benim rahmetli dedem nenem ve benim babam anam reddetiler engel oldular çünkü benim annemin kardeşleri korucuydular dedemde babamda mertti delikanlıydi hdppkkaya karşı tavrını net ortaya koydular beni abimi kardeşimi vermediler hdppkkaya çünkü dedemde babamda vatanseverdiler asla devletimize ihanet edeceği hiç bir girişimde bulunmadılar ve tüm köylüler direnince köyde bulunan hdppkka şerefsizleri köyden ayrıldılar ve ertesi günün akşamı köyümüzü o dönemki devletten bahsediyorum altını çiziyorum şuanki akparti MHP büyük birlik partisi şuanki ordumuzu tenzih ediyorum o dönemki orduya sızmış fetodan bahsediyorum köyümüzun etrafı binlerce asker korucuyla sarıldılar ve dayılarım korucu olmasına rağmen Çukurca köyündeki asker ve kuruculara haber verilmemiştiler çünkü bizler akrabaydik ondan neyse sarıldık ve dedemin amcasınin oğlu evi dedemin evi yani bizim evimiz sadece yaktılar çünkü hdppkkya tek engel bizlerdik dedemiz ve babamızdi çünkü dedem babam Ne kadar hdppkka bizim köye gelmişse bizler onlara Ne ekmek verdik Ne yemek verdik Ne de istedikleri erzaklarini almadığımız için hdppkka isbirlikcileri devlet içine sızmış fotoyu kızdırmistik çünkü ABD İsrail bunu istiyordu köyler boşaltilacakki hayvancılık gelişmesin köyler boşaltılacakki Türkiye gelişmesin tarım teknoloji sanayi gelişmesin zenginlesmesin neyse o gece tepelere yerleşmiş yüzlerce asker aynı anda Köyümuzu .mermi yağmuruna tuttular sonra direkt köye daldılar tabiki o zaman iyi hatırlıyorum 7 yaşındayım bizleri gece yarisi dışarı çıkarttılar beni abimi kardeşimi kapıya çıkardılar bunu yapan o zamanki devletin içine sızmış askerler kurucular ve dedemi babamı darp ettiler feci şekilde dövdüler ve bizleri dışarı cikardiklarinda rahmetli nenem o kadar kalabalık asker korucularin içinden beni abimi kardeşimi köyden uzakta olan bağ bahçesine bizleri götürüp sakladi nenem ve o anda nenem baktı evimizi yaktılar bizleri bırakıp eve koştu bizlerde oradan çıkarak eve geldik dedemin babamın yüzü kan reva içindeydi herşeyimizi yaktılar Allahda biliyor vallahide billahide evimizin içinde bulunan Kuran'ı kerimi bile yaktılar benim köyümü devlet yaktı o dönemki devlet amaç belliydi proje belliydi köylere önce hdppkka girecek tabi o köyde güya biri hdppkka ajanı olacak digeride devlet ajanı olacak ve sistem öyle kurulmuş ve sonuç ortada binlerce köylü yerinden edildi katledildi yakıldı ey siyasi parti liderleri ey Abdullah gül Davutoğlu babacan sizlerin hiçmi vicdanıniz yok daha geçen sene minicik bebeği annesiyle katleden kim hdppkkadir pkkya kim imkan sağladı hdp sağladı bu hdppkka 2014 te 2015 te başta Diyarbakır olmak uzere tüm Doğu güneydoğuda kanlı eylemler yaptı tabi fetoyla beraber yaptılar şunu diyorum Abdullah gül Davutoğlu babacan Kılıçdaroğlu meral aksener Ne olur sizin lafinizla diyorum lütfen gulenciseniz hdppkkaya sepmatiyseniz deyiniz yok yani ABD İsrail tasmasını taşımaktan vazgeciniz diyorum yetmedimi Abdullah gül den diyorsun hdppkka kapatilirsa doksanlara döner diyorsun ama diyorsun kapatirsaniz sizi doksanli yıllardanda beter ederiz diyorsun Abdullah gül sen resmen türkiyeye sopa gösteriyorsun tehdit ediyorsun Davutoğlu köy mezra bırakmadınız tarımı hayvancılığı yok ettiniz son 100 yılda ABD İsraile yaptığınız ve şuanda başını feto lideri gülenin çektiği arkasınada Abdullah gül Davutoğlu babacan Başbuğ Kılıçdaroğlu meral temel sezer sabih kanadoglu ve isimleri sayamadığım diğerleri ABD İsrail köpekligi bekciligi tasmasını taşıyorsunuz sizler niye yapıyorsunnuz diyorum yahu sizin hiçmi Allah korkusu yok vicdan yok şeref namus haysiyet yok bak recep tayyip Erdoğan ve devlet bahçeli ve Mustafa destici ve bazı diğer partiler ABD İsrail sopası fetoyla bağını kestiler onların ayaklarıni kollarını kestiler çoğu geberip gittikleri gibi binlercesi içeri tikildilar bak Erdoğan ve devlet bahçeli tövbe ettiler vatan için canını feda ediyorlar içeride dışarıda Ne kadar eli silahlı terörist varsa leşleru cehenneme gönderiyorlar yetmedimi Abdullah gül Davutoğlu babacan Kılıçdaroğlu meral yetmedimi aynen sayın devlet bahçeli beyefendiye katiliyroum Mert olunuz namert olmayiniz safiniz neresiyse belli ediniz saklamayiniz bak ben adımı soyadımı köyümü doğduğum köyün ilimi ilcemin isimleri yazdım ve ben 2014 te yine hdppkka teröristlerin saldırısına uğradım ve ben hiçbir zaman devletime Ne babam Ne rahmetli dedem nede ben abim kardeşim devletime sırt çevirmedim hep destek olduk bende hdppkka hakkında söyle diyorum hdppkka kapatılsin görev yapan tüm kadroları cezaevine ömür boyu tikilsinlar kardeşi abisi babası ablası dağda olan pkk teröristlerin aileleri tehditten kurtarılsinlar dağdaki terositleri tamamen imha edilsinler şehirdeki teröristleride tek tek bulunup imha edilsin başta güneydoğuda olmak uzere tüm turkiyede sokaklara milli vatansever gençliği yerlestirsinler aç açıkta olan aileler desteeklensinler hdppkka chp ve diğer partilerin ve örgütlerin sözde çete mafya uyuşturucu çetelerin elindeki aileler ve çocuklari kurtarılsin ve desteklensinler Örneğin ben Diyarbakır bağlar Bağcılar mahallesinde oturuyorum ve mahallemde uyuşturucu çeteleri değişik çapta çeteler var ve ben tekim neden tekim çünkü eskiden bunları tanıdığım için yani yıllarca oturduğum mahallede bir çete geliyor bi sene sonra başka çete çeteler diyorumda bunlar hepsi hdppkka kontrolundeki çetelerdir amaç buydu köyler boşaltılsin şehirde gençlik uyuşturucuya alışsınki gençlik okumasınlar öğretmen mühendis olmasınlar amaç buydu ve nitekim başardilar hatta bunlar 2006 da benide uyuşturucuya alıştırdılar çok şükür geçde olsa 7 sene sonra kendi irademle bıraktım hemde sigarayla alkolle beraber Evet o zamanki devletten bahsediyorrum devlet bizi köyden çıkardığı gibi şehirdede bize zulmettiler bizleri yani hem şehirde yaşayan halkı hemde köyden şehirlere göç edenlere hdppkka ve onların himayesindeki çeteleri bizlere musallat ettiler ne zamana kadar taki recep tayyip Erdoğan ve devlet bahçeli bu fetoyu içinden atana kadar Evet hdppkka kapatilsin ama kapatırken tüm turkiyede kamuflaj olmuş hdppkka adına faaliyet yürüten sendika belediye öğretmen savcı hakim kamu kurumlarında hastaneler falankes falankes bunlarında hepsini en ust tepedeki Sancar buldandan en alttaki uyuşturucu torbacilarina kadar ya gebertilemeleri yada bidaha çıkmamak üzere cezaevine tikilmalari Suriye ırak İran Türkiye Yunanistan Ermenistan türkiyeyi çevreleyen tüm dağlarda hakimiyet sağlamaları ve bidaha Ne ABD İsrail nede batıdan terörist giremeyecek şekilde güvenlik saglamali insan kaynakları ancak böyle yok ederiz Evet her mahalleye vatansever gençlik dikilmeli aileler desteklenmelerini çocuklar okutulamli ilimle bilimle okutulmali bak Türkiye nasıl birlik olur yoksa böyle devam ederse aynı tas aynı hamam olmamalı diyorum olmasin diyorum ottuz senedir hdppkkaya hazineden verilen paralar bu dediğim şekilde yapılsaydı şuan Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi haline gelirdi ama ne yazıkki anayasada bir madde işte hazine yardımı yapılmalı diyor o anayasa maddesi değişmeli ve hdppkka Ne şartlar olursa olsun ne parti kurabilsin nede başka partilerde görev alabilsinler ve ottuz senedir yapılan hazine yardımlarindan faydalanan şuanda aktif olan olmayan tüm hdppkkaya çalışan tüm kadrolarinda görev yapan emekli olanlar cezaevinde olanlar dahil örnek Altan tan Ahmet Türkde dahil emekli maaşlari aldiklari maaşlari malvarliklari arazileri hepsini elinden almaları ve bunları fakir fukara şehit ailelerine verilmelerini gerekiyor Örneğin Selahattin Demirtaşlar hem terörist olacaklar hemde bu ülkenin ekmeğini yiyecekler Pervin buldanlar hem terörist olacak hemde bu ülkenin ekmeğini yiyecekler işte onlara anayasa yıllarca Ne haklar verdiyse aynısını hemen bu hafta meclisten o yasa değişikligi yapılsın ve bunların aldıkları maaşları evleri sigortadan faydalandiklari arabalarısirketlerine isyerlerine acilen el koyulsun ve alınan tüm paraları malları fakir fukara şehit ailelerine dagitilisn .... Tüm islam aleminin cuması mübarek olsun
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