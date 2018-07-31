0553 313 94 23

Papazların en katı destekçileri solcu devrimciler!

31 Temmuz 2018 Salı

Rahip Brunson..

Deniz Yücel..

Peter Steudtner..

Ali Gharavi..

Mathias Depardon..

Aggelos Mitretodis..

Dimitros Kouklatzis..

Kimi tahliye oldu.. Kimi adli kontrol ile bırakıldı. Kimisi de halen cezaevinde..

Ama hepsinde de ortak yan.. 

Dış merkezli bu oyunculara, içimizdeki solcuların/devrimcilerin sahip çıkmaları..

Rahip kisvesi altında gizli gizli casusluk egzersizleri yapan ABD vatandaşı Brunson gözaltına alınırken..

İçimizdeki Amerikancılar..

Müslüman isimleri ile aramızda dolaşan papazlar..

Solcu geçinen bilumum ABD’liler..

“Hoop efendim. Bir din adamını nasıl gözaltına alıyorsunuz” diye itiraz ettiler..

Rahip kılığına bürünmüş, her telden oynayan, bir ayağı PKK’lılarla buluşmak üzere Güneydoğu’da, bir ayağı FETÖ’cülerle buluşmak üzere İzmir’de olan bu ABD vatandaşından yana tavır aldılar..

Bir başka olayda..

Gazetecilik kisvesi altında Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerine yön veren Almanya’daki Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel Emniyet’e götürülüp, ifadesi alınırken..

Bizdeki emperyalizm karşıtı geçinen devrimciler (!) yine karşı çıktılar.

Türk kimlikli papazlar, “olmaz, olamaz” bayrakları açtılar...

“Türkiye’deki basın özgürlüğüne vurulan darbe.. Artık basın hürriyeti kalmamıştır” diyerek, PKK propagandası yapan Alman vatandaşından yana oldular..

Farklı bir olayda..

İstanbul Büyükada’da, “stres, travma ve digital güvenlik konuları üzerine toplantı” kamuflajı ile buluşan, içlerinde Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi de bulunan 11 kişi gözaltına alındığında..

İçimizdeki sözde liberaller.. 

Demokrasi havarileri..

 “Bunlar insan hakkı savunucuları” diyerek cephe oluşturdular.. Alman vatandaşından, İsveç vatandaşından yana oldular... Emniyeti karaladılar.. Savcıyı hedef tahtasına koydular..

Yine farklı bir olayda.. 

Gazeteci kılığındaki Fransız Mathias Depardon, “Ben National Geographic dergisi adına belgesel çekiyorum..” mavalı ile, PKK’ya direnen dindar kimliğini kaybetmemiş nadir Güneydoğu illerimizden Batman’da çekim yaparken gözaltına alındığında.. 

İçimizdeki entel-dantel takımı, adetleri üzere yine ayaklandılar.. 

“Gazetecilik ölüyor.. Gazeteciler baskı altında” tempoları tutup, Fransızdan yana oldular..

Yakın tarihte, bir başka olayda..

Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis sınırı geçip, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında askeri yasak bölgede, istihbari çalışmalar yaparken yakalandıklarında..

Her daim Yunan aşıklıklarını sergileyen, hümanist kılıklarında poz veren Rum sevdalıları sahneye çıkıp..

 “Canım ne var sınırı birazcık geçmişler ise.. Onlar bizim komşumuz.. Komşumuzun askerleri. Bırakıverin komşumuzun askerlerini” diye propaganda yaparak, 1920’lerde Türkiye’yi işgal eden Yunan’dan yana olanlar..

Yani son iki yıllık süreçte..

Her somut örnekte..

Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik güçlerinin.. 

Yargısının.. 

Yabancıları suçüstü yakaladığı her olayda..

Ya gazeteciliğin.. Ya temel hak ve özgürlüklerin.. Ya insan hakları etkinliklerinin kısıtlandığını iddia ettiler..

Türk polisi yerine.. 

Türk savcı ve hakimleri yerine.. 

Türk hükümeti yerine..

ABD’den.. ABD’lilerden yana oldular.. 

Almanya’dan.. Almanlardan yana tercih koydular.. 

Fransa’dan.. Fransızlardan taraf oldular.... 

İsveç’in.. İsveçlilerin yanında durdular.. 

Yunanistan’ın... Yunanlıların avukatlığını yapmaya kalkıştılar..

Tüm bu isimler şöyle veya böyle serbest kaldığında ise..

Bir koyundan çift post çıkarmak isteyen uyanıklar misali..

Yine Türkiye’ye vurmaya devam ettiler.  

Tahliyelerin “yargı kararı” ile değil, “diplomatik karar”larla gerçekleştiğini iddia ettiler..

İlgili ülkelerle yapılan pazarlıklar sonrasında, varılan anlaşmalar gereği olarak tahliye kararlarının alındığını öne sürüp, itiraz ettiler..

Hatta daha ileri gidip.. 

Türkiye’nin şantaja boyun eğdiğini ileri sürüyorlar..

Biz ABD’li papaz.. Alman gazeteci, Fransız belgeselci derken..

Bunların hepsinin avukatı konumunda, bir de karşımıza solak-devrimci yerli papazlar çıktı..

**

Bu yerli papazların çelişkisine bakar mısınız! 

Yabancı papazlar gözaltına alınır iken.. 

“Niye gözaltına alıyorsunuz ki.. Onlar din adamı.. Onlar gazeteci. Onlar insan hakları aktivisti” diyorlar..

Makul bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldıklarında ise.. 

“Ne oldu, şantaja teslim mi oldunuz? Niye bırakıyorsunuz” diye sorgulamaya kalkıyorlar..

Sanki tutuklanan herkes, ömür boyu tutuklu kalması gerekir imiş gibi..

Cezaevine konulan herkesin en az 15-20 yıl orda yatması gerekirmiş gibi..

Gözaltına alınmaya da itiraz ediyorlar.. 

Tahliyelere de itiraz ediyorlar..

Oysa bahsi geçen isimlerin kimisi gözaltına alınıp, sınırdışı edilmiş..

Kimisi 4 ay tutuklu kalmış.

Kimisi bir yıl tutuklu kalmış..

Kimisi bir yıl 8 ay tutuklu kalmış.. 

Kimisi de halen cezaevinde kalmaya devam ediyor..

Zaten bırakılanlar için bu süreler, 2 yıllık, hatta 4 yıllık hapis cezası verildiğinde cezaevinde geçirilecek süreye karşılık geliyor..

Eeee?

Ne istiyor, bizim yerli papazlar?

Açıkça söyleseler de, biz de bilsek..

**

Bir de..

Burda ismini anmadığımız, ABD’nin İstanbul Elçiliğinde çalışan Metin Topuz var..

Gözaltına alındığında..

Yine benzer iftiraları, sol medyadan okumuştuk..

ABD, sözümona Türkiye’yi tehdit etmişti.. 

Hatta Türkler için vize uygulamasını önce yavaşlatmış, sonra da tümü ile askıya almıştı.. 

Devrimbazların iddiasına göre, bundan sonrasında, Türkler için günyüzünü görmek mümkün değildi..

Metin Topuz da, uzun süredir cezaevinde.

Henüz tahliye de edilmedi...

Emperyalist ABD’ye rağmen.. Türkiye’yi boğmaya çalışan AB’a rağmen..

Yerli papazlara.. Solcu geçinen emperyalizm aşıklarına.. Devrimcilikten dem vuran statükoculara rağmen..

Türkiye dik duruyor.. Hem dışarıya karşı..

Hem de içerdeki hainlere karşı!

 

YORUM YAZ

  • Mustafa AliMustafa Ali1 sa önce
    Hadi oradan be Amerika kedinin fare ile oynadığı gibi oynayacak seninle, sen de faturayı bir tanesinin adını yazamadığın solculara keseceksin. Solcular komünistler İncirlik’i kapat tüm Amerikalıları ve benzer emperyalistleri kov diyor sen ne diyorsun onu söyle sağa sola çamur atma
  • Soldan sagdanSoldan sagdan43 dk önce
    Altinci filoya secde eden sizler solcularin adini bir daha anmayin bence...Yillarca insanlari yahudi düsmanligi abd düsmanligi ile kandirdiniz.Gittiniz yahudi ödülü aldiniz, haniminizla gidip yahudi ayinine katilip hahamla elele dua ettiniz, papaya bestepe sarayini actirdiniz, pkk lilari davul zurnayla karsiladiniz, sivan perverle megri megri diye gözyasi akittiniz....sayayim mi daha...Haaa...ahhh hocaefendi, vahhhh hocaefendi, üüüüüü...ne olur dön, bizi bu cöllerde mahvettirmeüüüüüüü diye agladiniz...
  • Ali KarakeseliAli Karakeseli8 sa önce
    bir kac da ornek verdeydin keske. biraz sallama olmus boyle
  • Mehmet CoşkunMehmet Coşkun1 sa önce
    Ķimmis bu solcular soyke de bilelim zehir dilli adam..madem deniz yucel teroristti merkel yaptirimla tehdit edince niye biranda saldilar adami madem rahip feto destekcisi neden abd tehdit edince ev hapsine aldilar iki gun sonrada serbest olacagini bilmiyormusun ulkede adaletin a si yok bu adamlar sucluysa niye cezaevinde degiller suclu degillerse neyin gostermelik diklenmesi ve olayi solculara baglamaniz yandasligin da bir seviyesi var
  • muhjaiddinmuhjaiddin3 sa önce
    Arkadaş o kadar isim yazmışsın sanki onları önce tutuklayıp sonra törenle serbest bırakan solculardı...
  • Hakan Tanrıverdi Hakan Tanrıverdi 6 sa önce
    Yazınızı okudum. Değindiğiniz konular doğru ve tespitleriniz yerinde. Lakin bir konuda sizi doğru bulmuyorum. Şöyle ki : kullandığınız üslup bana göre bir Müslümana yakışmamaktadır. Sizin üslubunuz tam bir ulusalcının kullandığı üniter kelimelerden oluşuyor. Eğer sizin Müslümanlık iddianız var ise bir an önce bu üslubu terk etmelisiniz ! Anadolu'dayaşayan tüm Müslümanları kapsayan bir üslup kullanmak daha yerinde olacaktır. Mesela Türk savcısı yerine Türkiye savcısı , Türk vatandaşıyerine Türkiye vatandaşı gibi...
  • misamisa54 dk önce
    Bunların solculuğu kapitalist solculuk. Abd höt deyince gidip dolar alırlar, yükselecek diye.
  • memomemo26 dk önce
    ABD 6. filosuna karşı kim namaza durdu Ali bey, anlatın da bilmeyen okumayan arkadaşlar öğrensinler...
  • Kenan kalaKenan kala2 sa önce
    Ben 1 tane solcu yazarin bunlara sahip ciktigini okumadim Trumpa söz geciremeyip tek tek serbest birakipta icerideki muhalefeti dövmeyin. ..
  • TalhaTalha32 dk önce
    Yorumlara dikkat ediyor musunuz?(ekser) Yorumları yazanların isim kısımlarında yazan isimler ne de güzel islami ve milli isimler değil mi? Ama yorumların içeriğine nüfuz edildiğinde ise, ne kadar da gayri islami ve ecnebi değil mi?
  • MemetMemet1 sa önce
    amerikadaki papaza gel gel özledik diye yalvaranlarda solcular dı, kafile kafile pensilvanyaya gidip el etek öpenlerde solcu milletvekilleriydi zaten bu solcular omurgasız bugün gün böyle yarın öyle kıvırıyorlar
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Kalemine ..sağlık.
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ2 sa önce
    İşte yazar da ondan bahsediyor. Yani yerli papazlardan..tutuklanmasına ve hatta sorgulanmasına karşı çıkan sen, salıverilmesine de karşı çıkan sen..bir de adalet falan afkurursun..bunları iktidar değil, hukuk sorguyor tutukluyor yargılıyor veya serbest bırakıyor. .analadın mı şimdi..nefret bedenini sarmış amansız bir hastalığa tutulmuşsun..
  • uğur cinyakoğluuğur cinyakoğlu1 sa önce
    Allah aşkına azıcık omurgalı olun da bu sefer serbest bırakmayın .

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!