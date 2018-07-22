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ODTÜ’lülere destek verenler, Safiye İnci’yi niye linç ediyorlar?

22 Temmuz 2018 Pazar

Her ne kadar..

“Olmaz.. Bu özgürlük değildir. Düşünce hürriyetinin anlamı, istediğine hakaret etmek değildir” desek de..

Solaklara anlatamadık.

Kemalistlere kabul ettiremedik..

Ağzını açan, “Özgürlük” diyor, klavyenin başına geçen “Nerde düşünce hürriyeti” diyordu..

Öyle ki..

Hiçbir esprisi olmayan. Hiçbir anlamı olmayan. Hiçbir mantıklı izahı olmayan bir çizimle.. Halkın % 52’sinin oyunu alan Tayyip Erdoğan’ın çizimini hayvan bedenlerine baş yaparak hakaret ediyorlar..

Gündemde, bunu destekleyen bir tartışma yok. Yapılan çizimin arka planında bir sanatsal dayanak yok..

Sırf küçük düşürmek için, sırf küfür olsun diye, ODTÜ’lü öğrenciler, mezuniyet töreninde o tahkir edici çizimleri pankart şeklinde taşıyorlar..

Haydi onlar öğrenci.. Yaptıklarının ne anlama geldiğini farkedemiyorlar..

Birileri ellerine tutuşturmuş.. Onlar da o pankartı taşıyarak Türkiye’yi kurtaracaklarını sanıyorlar.. Bir hainliğe imza atıyorlar..

Peki..

Sonrasında..

O hakaret içerikli çizimi paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ne diyeceğiz?

Karikatürü taşıyanlara destek veren CHP’li milletvekillerine ne diyeceğiz?

Hakarete savunma üreten hukukçu görünümlü profesörlere, gazetecilere ne diyeceğiz?

Hepsi ağız birliği içinde..

“Ne var, ne olmuş? Bu ülkede karikatür yapmak da mı yasak” diye söze giriyorlar.. “Katılırsınız, katılmazsınız.. Bir ifadeden dolayı, bir çizimden dolayı, insanlar gözaltına alınmamalı. Tutuklanmamalı. Sorgulanmamalı. Hangi çağda yaşıyoruz arkadaşlar” diye devam ediyorlar.

Hele hukuk profesörü unvanı almış biri var ki..

Hakareti direkt savunmak, kendisine de biraz ağır gelmiş olmalı ki, sureti haktan görünme mecburiyeti hissediyor ve hakaret içerikli pankartı bakın nasıl savunuyor:

“Cumhurbaşkanlığı öyle büyük bir makamdır ki.. Tayyip Erdoğan öyle büyük bir makamda oturmaktadır ki.. Ona yönelik hakaret içerikli olsa bile.. O çizimlerle kimse bir zarar veremez arkadaşlar.. Bırakın yapsınlar. Bırakın taşısınlar.. Bakıp geçersiniz.. Bu kadar.. Bu kadar yani.. Nedir soruşturma açmak, nedir gözaltına almak..”

Ne kadar özgürlükçü, ne kadar hoş, ne kadar insani, ne kadar çağdaş, insan haklarına saygılı söylemler değil mi!

Bu sözler sayesinde sizler de..

“Birazcık hoşgörülü olalım ya.. Sanata, bilime, karikatürlere, eleştirilere birazcık katlanalım.. Böyle de olmaz ki.. Biz de çok tahammülsüz olduk ya.. Bir mezuniyet töreninde, dört tane öğrenci Başkan’ı hayvan olarak çizen karikatür taşıdı diye, onlara soruşturma açılması da gerekmez ki!” demeye başladınız değil mi?

O zaman sıkı durun..

Sizi baskı altına almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, CHP milletvekillerine, hukukuçu profesörlere, CHP kafalı gazetecilere kadar hepsinin, bu söylediklerinden tornistan etme vakti geldi çünkü..

“Ne oldu ki? Hidayete mi erdiler?” diye soracaksınız.

Yok, yok hidayete eren falan yok..

Onların başkanlarına benzer bir hakarette bulunan oldu da.. Tornistanları onun için..

Nedir olay?

Tesettürlü bir kadın.. Anıtkabir’e gitmiş.. Anıtkabir’de iken, kendisinin çekimini yapmış. Atatürk’ü sevmediğini, Anıtkabir’e gitmekten pişman olduğunu söyledikten sonra, bir de, Tayyip Erdoğan ile Atatürk’ü kıyaslayıp, Atatürk’ü Erdoğan karşısında tahkir edici bir noktaya indirecek söz sarfetmiş..

O sözcük itibari ile söylüyorum..

Hakaret mi?

Bence de hakaret..

Ancak kadının iddiası şu: “Kemalist bazı kişilere kızdım. Onlar yüzünden böyle bir şey söyledim”

Bu savunma, hakaretin varlığını ortadan kaldırır mı?

Kaldırmaz.

Ancak bir şey daha söylüyor kadın: “Ben bu videoyu herhangi bir mecrada paylaşmadım. Sadece bir kişiye, kızdığım kişiye gönderdim.”

İşte bu noktada.. Hakaret suçunun oluşup oluşmadığı, daha önemlisi, Atatürk’e yönelik bir hakaret mi, yoksa kızdığı Kemalist kişiye yönelik bir hakaret mi olduğu tartışması başlar..

Başlar ama.. Orası teknik bir konu.. Onu es geçelim..

En azından, kadının Atatürk’e yönelik o nahoş ifadesinden dolayı özür dilediğini, sevenlerinden de özür dilediğini belirtip, ODTÜ’lülerde böyle bir nezaket de yaşanmadığını hatırlatıp..

“Düşünce özgürlüğü”nden dem vuran Tayyip Erdoğan düşmanlarına dönelim..

Tayyip Erdoğan’a hakaret söz konusu olunca.. “Geniş olun biraz.. Hoşgörülü olun. Düşünceye saygılı olun” diyerek, hakaretlere tahammül etmemizi isteyenler, son olayda ne yapıyorlar diye bakıyoruz..

Atatürk’e küçücük bir söz sarfedildiğinde, acaba ne düşünüyorlar diye bakıyoruz.. 

Sosyal medyada, tesettürlü kadın için ağır küfür edenleri bir kenara bırakın.. 

“Onun da, onu henüz gözaltına almayan polisin de, tutuklamaya sevketmeyen savcının da (bu baskılar sonunda gözaltı da gerçekleşti zaten), tutuklamayan hakimin de” diyerek.. Küfürlerin nasıl havada uçuştuğunu görüyoruz. 

Kemal Kılıçdaroğlu’na bakıyoruz.

“Düşünce özgürlüğü”nün öneminden bize şöyle bir nutuk atmıyor..

CHP’li milletvekillerine bakıyoruz. Tayyipler Alemi hakaret içerikli çizimi paylaşan CHP’li milletvekillerine bakıyoruz.

“Çağdaş dünyada ifade hürriyetinin ne kadar önemli olduğu”na dair iki çift laf etmiyorlar..

Hukukçu profesörlere bakıyoruz.. “Hoşgörülü olalım.. Atatürk öyle bir büyük adamdır ki, ona herhangi birisinin şunu-bunu demesiyle kendisine bir zarar gelmez. Bırakın isteyen istediğini desin” diyen hiç kimse yok..

Herkes, linç grubuna katılmış, Safiye İnci için, “Tutukla. Tutukla.. Tutukla” diye tempo tutuyorlar..

ODTÜ’lüleri nasıl savunduklarını unutmuşlar..

ODTÜ’lülerin olaydan duydukları küçücük bir pişmanlığı bile dile getirmediklerini görmezden gelmişler..

ODTÜ’lülere özgürlük istiyorlar..

Safiye İnci için ise.. Özür dilemesine rağmen..Nerede ise, “İdam isteriz” diye bağırmaya hazırlanıyorlar!

ODTÜ’lülere destek çıkan riyakarların gerçek yüzünü, biz anlatamadık..

“Hayvanların başına yerleştirdiğiniz Tayyip Erdoğan çizimi yerine, Atatürk çizimi olsaydı, aynı özgürlüğü savunur muydunuz” diye sorduk..

Sessizlikle, soruyu geçiştirmeye çalıştılar..

Sözünü tasvip etmesem de.. Safiye İnci, Kemalistlerin riyakarlığını, yaşadıkları ile tüm Türkiye’ye göstermiş oldu.

 

YORUM YAZ

  • Secih BaşaranSecih Başaran56 dk önce
    BİR MÜMİN OLARAK BIKTIM! YILLARDIR DURDUĞUMUZ, TAKILDIĞINIZ KONU AYNI. BİR BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNU BİLE ÇÖZEMİYORUZ DEVLET OLARAK, YENİ BİR SİSTEME GEÇTİK İSMİNE BİLE YOLDA KARAR VERDİK. YIL 2018 HALA KIYAFET, ATATÜRK, HAKARET DÖNGÜSÜNDEYİZ. ÇARŞAF GİYMİŞ KADIN İSLAMİYETİ TAM ANLAMIYLA BİLİYOR OLMALI AMABİLİYOR OLSAYDI BU DARVANIŞTA BULUNMAZDI, İSLAMDA KALP KIRMA, HAKARET YOK!!! BİZE KISMET OLAN BÜYÜK BİR NİMET, BİR ŞÜKÜR VESİLESİ İSLAMDAN Bİ HABERİZ. GELECEK ÇOK DALGALI VE SANCILI ŞEYTANLAR İNSANLIĞI YOK ETMEK, YÜCE DİNİMİZİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN TÜRLÜ TÜRLÜ OYUNLAR, TUZAKLAR KURARKEN BİZLER NEYLE OYALANDIRILIYORUZ? GELECEKTE İNSANLAR İŞE YARAMAZ, HİÇBİR ÖZELLİĞİ KALMAYAN VE SADECE SİSTEMİN İÇİNDE YER EDİNENLER HARİCİNDE KALANLARIN BİR HAYVAN GİBİ YAŞAYACAĞI( TABİ SAĞ KALA BİLİRSEK) BİR TASARIMDA HALİMİZE BAKİN. BİR MÜMİN ŞUNU DÜŞÜNMELİ! NE OLACAK Kİ TAŞ VE AĞAÇ DİLE GELECEKTE ARKAMDA YAHUDİ VAR DİYECEK! UMARIM BU SORUYA VEREBİLECEĞİNİZ CEVAPLAR AKLINIZI BAŞIMIZA ALMAYAYETER.
  • ErsanErsan1 sa önce
    Ah be sayin yazar c.baskanina yapilan hakaretlerde ortaligi yikarken ataturk e yapilan hakaretlerde ... bence o kiz da tutuklanmali
  • Murat dinçerMurat dinçer2 sa önce
    Olaylara manevi ruhu depreştirmeden bakanlar olduk. İçimizdeki küffara münafık facir zalime olan hiddeti şiddeti yumuşatmanın gayreti içinde ezilen ve sesi cılız çıkanlardan olduk. Yanı başımızda israil bayrağındaki nehirlerin arasındaki toprakların eline geçmesi için yüzyıllardır yaptığı mücadeleyi sürdürsün. Avrupa abd ikiyüzlü yüzünü sevimli göstermeyedursun. Ve kripto hainler ve koltuk sevdalısı sözde dava sahibi olduğunu söyleyen lüks şatafat varlık muhasibleri menfaatlerini sürdürsün. Menfaatleri gereği hakka ve hakikate sırtlarını çevirsin görmezden gelsin. Ama bu ahlak yoksunu vicdan ve insaf fakiri "kişi" görünümlü "insan" görünümlü mahlukların anlayacağı dil vitesi yükseltip az da olsa cezayı ağırlaştırmak ve başkalarının yeltenmesini engelleyecek caydırıcı yaptırımlar olmalıdır. Yoksa bu su-i amel sahibi kimseler cesaret bulacaklardır.
  • Mehmet Mehmet 21 dk önce
    .... ataturkculer siz okuma özūrlusū müsünüz köşe yazisinda yazar safiye inciyi savunmuyor.Kiyaslama yapiyor cahil oldugunuzu belli ediyorsunuz..
  • MyraMyra5 sa önce
    Daha guzel anlatilamazdi.
  • OsmanOsman2 sa önce
    bu ... yollaycan arabistana afganistana görsün ...... Bu topraklara yayan gelip topraanı öpmezse şerefsizim
  • M.EminM.Emin3 sa önce
    Bunlar hayat süren leş , Ali beyim. Allah ıslah etsin..Neylerse güzel eyler... selâmlar
  • Hubeydullah Hubeydullah 1 sa önce
    ... Safiye denen kadın videoyu arkadaşına gönderdiğini söylüyor ama yalan, instagram profilinde herkese açık olarak paylaşmış, videoda apaçık gözüküyor zaten insta kullanıcı adı.ikincisi Ödtülü 3 kişi şu anda tutuklu ve hapiste. Bu kadınında Atatürk'e hakaretten içeri girmesi gerekiyor.
  • MehmetMehmet3 sa önce
    bu aptal kadın 2018 model fadime şahinidir bunuda göremiyorsan artık pes
  • TalhaTalha3 sa önce
    .... Bu provakasyoncunun ne olduĝu belli deĝil. Ya üst akıla hizmet eden bir piyonsa? Ya reis elinin tersiyle iterse? ...
  • MemoMemo1 sa önce
    Burası Türkiye öyle kolay değil Atamıza hakaret etmek. ...
  • ayhanayhan1 sa önce
    Türkiyede yaşayan kendilerinin solcu ve güya kemalist olduklarını iddia eden, buna liboşlar da dahil ALAYI SAHTEKAR ...Ancak kendini dindar ve sağcı olarak tanımlayanlar da az değil...Ne demek bu? üç beş solakzade bangır bangır bağırır hakaret ederken...malum muhafazakarlar güya insan hakları ve malum yaygaraları koparmadıklarından anında kendi tarafını sattıkları için bunlar az bile... YERYÜZÜNDE ELEŞTİRİLMEYECEK İNSAN YOKTUR. HAÇLI GÜRUHU PEYGAMBERİMİZE HER TÜRLÜ HAKARETİ insan hakları kılıfıyla yaparken zat_ı alilerine eleştiri getirmek vesıkıysa sevmiyorum de bakalım... başına neler gelir.
  • MelikeMelike3 sa önce
    bir cenaze geçerken ayaĝa kalkan bir fatiha okuyan atatürkün düşüncelerini benimseyen insanlar allahsız putperest ama çarşaflı yüzü boyalı ölmüş insana küfürler eden safiye müslüman he mi? Öbür tarafta kim yanar sence? Uyandırayım!
  • CananCanan3 sa önce
    madem çarşaflısın yüzündeki 1 kilo makyaj ne? Madem atatürkü sevmiyorsun anıtkabirde işin ne? Madem müslümansın aĝzındaki küfür ne?
  • Hasan ErenHasan Eren1 sa önce
    Çok haklı bir yazı...Hislerimize tercüman olmuşşunuz.Ama hiç şaşırmadım bunların doğal hali budur.
  • Bekir KURTBekir KURT1 sa önce
    Kıyasladığın durum bambaşka, insan hiç ecdadına küfretirir mi?Atatürk'e karşı bizim veya herhangi birinin kötü konuşmak veya başka ithamlarda bulunmak gibi bir durumu söz konusu dahi tabi olamaz,aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet'e de öyle,ancak eleştirebiliriz ve yorum yapabilirz ama küfür vs. Olmaz. Erdoğana da küfür edemezler ama şu var ki ben erdoğanı eleştirebilirim niye mi?çünkü beni yaşarken beni Atatük yönetmedi erdoğan yönetti devletin başındaki isim oydu,fatih sultan Mehmet'e hiç görmedim ben osmanlıda yaşamadım o yüzden ona da bi hakaret veya küfür edemezsiniz,yorum yapabilirsiniz ama şu bi gerçek o zamanın koşullarını bilemezsiniz. Ben şu zamanın koşullarını biliyorum yorum yapabilirim, kendimce sevip sevmeyebilirim buna kimse bi şey diyemez çünkü beni yöneteni ben getirdim ben konuşurum onun hakkında. Yani anlamak isteyen anlar olayı zaten,ama senin gibi bir gazeteci bambaşka bir yere çeker ancak, nedendir bilmem az okuyup çok konuşmayı mı seversin yada hiçbir fikri olmayıp boş konuşmayı mı,anlam veremedim.Onuda artık sen anla.
  • vatandaşvatandaş7 sa önce
    Kalemine sağlık. Güzel bir yazı.
  • SalihSalih3 sa önce
    videoyu izlerken utandım ali bey
  • Murat dinçerMurat dinçer1 sa önce
    Olaylara manevi ruhu depreştirmeden bakanlar olduk. İçimizdeki küffara münafık facir zalime olan hiddeti şiddeti yumuşatmanın gayreti içinde ezilen ve sesi cılız çıkanlardan olduk. Yanı başımızda israil bayrağındaki nehirlerin arasındaki toprakların eline geçmesi için yüzyıllardır yaptığı mücadeleyi sürdürsün. Avrupa abd ikiyüzlü yüzünü sevimli göstermeyedursun. Ve kripto hainler ve koltuk sevdalısı sözde dava sahibi olduğunu söyleyen lüks şatafat varlık muhasibleri menfaatlerini sürdürsün. Menfaatleri gereği hakka ve hakikate sırtlarını çevirsin görmezden gelsin. Ama bu ahlak yoksunu vicdan ve insaf fakiri "kişi" görünümlü "insan" görünümlü mahlukların anlayacağı dil vitesi yükseltip az da olsa cezayı ağırlaştırmak ve başkalarının yeltenmesini engelleyecek caydırıcı yaptırımlar olmalıdır. Yoksa bu su-i amel sahibi kimseler cesaret bulacaklardır.
  • MemetMemet3 sa önce
    osmanlıya kalsa vatanın anahtarını ingilizlere verdiydik zaten ama Atatürk oyunu bozdu vatanı geri aldı. Safiye gibi bitler olacak konuşmaya deĝmez bir sıkımlık canları var!
  • huseyinhuseyin4 sa önce
    Allahına kurban Ali abi ellerine sağlık
  • SalihaSaliha3 sa önce
    kimsenin toplumu germeye fitne çıkarmaya hakkı yok
  • Kaya Kurt Kaya Kurt 1 sa önce
    Öncelikle "şimdi gelelim ONLARIN başkanına" diyerek başladığınız söz tam bir ayrıştırmacı söylem. Sizin bu mantığınıza göre bizim başkanımız Mustafa Kemal Atatürk, sizin başkanınız da Recep Tayyip Erdoğan olmakta. Bir gazete yazarı olarak insanları ayrıştırmak yakışmıyor size. Oysa ki bizler fikirlerinden hoşlanmasak da Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak -bulunduğu makama istinaden - sever ve sayarız. Sizler de fikirlerine katılmasanız bile Mustafa Kemal Atatürk'e cumhuriyetimizin kurucusu olarak saygı göstrermek zorundasınız. Kimsenin bu ülkenin kurucusuna b.k benzetmesi yapmaya hakkı ve haddi yoktur.
  • AliAli4 sa önce
    ... dudaĝı yüzü boyalı çarşafa girmiş ergen safiye nin yaptıĝı provakasyon deĝil de nedir? Ak parti dönemi hariç türkiyede liderler ilgili ne karikatürler çizildi hele trampın karikatürlerine bir gözat odtülünün taşıdıĝı karikatür yunmuş yıkanmış kalır bunlardan bir tane ceza alan göster bize. Ha birde etki tepki meselesi, en ufak bir eleştiriye aşırı tepki gösterilmese cezalandılmasa ergenlik cahili safiyeyede bu kadar tepki gösterilmezdi

Ali Karahasanoğlu

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