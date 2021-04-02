  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

02 Nisan 2021

Sentetik din
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

02 Nisan 2021

Koç’un Fenerbahçe’si ile BM omuz omuza, TCE sapkınlığına
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

02 Nisan 2021

ABD’nin İnsan Hakları Raporu
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

02 Nisan 2021

LGBTİ’lerin, Meral ablaya ziyaretinde Yavuz da var mıydı?
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

02 Nisan 2021

Aç köpeklerin olgusal temeli
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

02 Nisan 2021

Meğer kimlere hizmet etmişiz
Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

02 Nisan 2021

“Köpek”e beraat mı?
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

02 Nisan 2021

Salgın kuralları kanunlaştırılmalıdır!!?
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

02 Nisan 2021

Casuslar cirit atıyorlar!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

02 Nisan 2021

Varlığım İslam Varlığına Armağan Olsun
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

02 Nisan 2021

Dünyevileşme Allah’a kulluğu unutturmasın!
Mustafa İslamoğlu'ndan skandal açıklama: Teravih Namazı provokasyonuna o da katıldı!
İSLAM

Mustafa İslamoğlu'ndan skandal açıklama: Teravih Namazı provokasyonuna o da katıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ramazan ayında tedbirler alınarak Teravih Namazı'nın kılınacağını açıklamasından sonra başlayan provokasyo..
Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı
Gündem

Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına uyguladığı soykırımın yakın şahidi Meryem Sultan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kad..
Citroen Türkiye’de atama
Otomotiv

Citroen Türkiye’de atama

Stellantis Grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroën Türkiye’de önemli bir atama gerçekleşti.
Koronavirüsü atlatan genç, kalp krizinden vefat etti
Sağlık

Koronavirüsü atlatan genç, kalp krizinden vefat etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenen genç, kalp krizinden hayatını kaybetti.

Bilirkişi Acun Ilıcalı'yı haksız buldu: Çaldığı eserin bedelini de ödememiş!
Medya

Bilirkişi Acun Ilıcalı'yı haksız buldu: Çaldığı eserin bedelini de ödememiş!

Duman solisti Kaan Tangöze'nin 10 eserini izinsiz olarak televizyon programlarında kullanan Acun Ilıcalı hakkında bilirkişi raporu açıklandı..
Mustafa Sarıgül oy peşinde
Gündem

Mustafa Sarıgül oy peşinde

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinde bir sünnet düğününe katılarak görüntüleri sosyal medyadan paylaş..
Canlı yayında 'Benim adıma üzelme tartışması'
Gündem

Canlı yayında 'Benim adıma üzelme tartışması'

Canlı yayında Prof.Dr. Mehmet Şahin ve Mustafa Balbay arasında 'Benim adıma üzelme' tartışması çıktı.
Rusya'dan 'savaş' çıkışı: Ülkeyi yok edecekler
Dünya

Rusya'dan 'savaş' çıkışı: Ülkeyi yok edecekler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni bir savaşı başlatma yönündeki girişimlerin ülkeyi yok edeceğini söy..
Konuğun '21 Haziran'da seçim olacak' sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı
Gündem

Konuğun '21 Haziran'da seçim olacak' sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı

Dün gece ekranlara gelen bir canlı yayın programda, konuklarından birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiğ..
Hyundai’den yarışlarda hidrojen dönemi
Otomotiv

Hyundai’den yarışlarda hidrojen dönemi

Hyundai, Forze Hydrogen Racing ile ortaklık yaparak farklı bir projeye daha imzasını attı.
02 Nisan 2021

LGBTİ’lerin, Meral ablaya ziyaretinde Yavuz da var mıydı?

Eşcinselliğin, gayliği ile, lezbiyenliği ile, homoseksüelliği ile, ahlaksız ilişkilerin her türlüsü ile meşru olmasını isteyen LGBTİ’ler, “Ben 7 yaşından beri namaz kılan bir ablanızım” diyerek Müslümanları kafakola almaya çalışan İP Başkanı Meral Akşener’e teşekkür ziyaretinde bulunmuşlar..

İstanbul Sözleşmesi’ne imza atan Ak Parti, bu yanlışı görüp, “İstanbul Sözleşmesi nas değil, inceler bakarız” demekle yetinmeyip, gerçekten de konuyu inceleyip, sıkıntıları gördükten sonra da büyük bir cesaretle o sözleşmeden geri döner de..

Bu sözleşmeden vazgeçilmesine itiraz eden..

Sözleşmenin 12. maddesindeki “(...) törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacı”nı gözetildiğini bile bile, o sözleşmenin feshini Danıştay’a götüren..

Aynı maddenin 5. fıkrasında “Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde ‘namus’ gibi kavramlar ....” ifadelerini gördüğü halde, milliyetçi geçinip, gelenekleri yok etmek isteyen bir sözleşmenin feshinden rahatsız olan..

Aynı sözleşmenin “Eğitim” başlıklı 14. maddesinde yer alan eşcinselliğin okullarda öğretilmesini amaçlayan, “Taraflar, yerine göre, tüm eğitim seviyelerinde (..) toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri, (..) gibi konuların, öğrencilerin zaman içinde değişen öğrenme kapasitelerine uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır” ifadelerini bildiği halde..

LGBTİ’lilere destek çıkan Meral Akşener’e, eşcinseller bir teşekkür ziyaretinde bulunmaz mı?

Meral abla, “Kadın şiddetini önlüyordu” dese de..

Şiddet gören kadınlar değil..

Eşcinseller gelmiş, Meral ablaya, teşekkür ziyaretine..

Sadece bu bile, sözleşmenin ne olduğunu, kimi koruduğunu, neyi amaçladığını ortaya koyuyor.

Sözleşmenin toplumda karşılığının ne olduğunu, sözleşmeyi kimlerin desteklediğini, kimlerin feshinden rahatsızlık duyduğunu çok net gösteren bu tablodan sonra, bakalım Meral hanım söylemini aynı şekilde sürdürecek mi, yoksa, “Biz ne yapıyoruz? Milliyetçi bir partinin, bu eşcinsellerle ne işi olabilir? Bu eşcinseller niye bize teşekkür ediyorlar ki? Biz, dindar muhafazakar bir parti miyiz? Yoksa eşcinsellerin desteklediği bir parti mi?” diye bir özeleştiri yapması gerekirken..

Benim esas merak konum..

Yavuz Ağıralioğlu’nun, eşcinsellerin teşekkür ziyaretinde bulunup bulunmadığı..

Öyle ya.

Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, bir cuma hutbesinde, eşcinsellerle ilgili İslam’ın hükümlerini aktardığında..

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, hem de bir tatil günü, basın açıklaması yaparak, hem Ali Erbaş’a, hem de İslam Dini’ne saygısızca sözler sarfetmişti..

İşte tam o günlerde..

Bir hafta boyunca, topa girmeyen İyi Partililer, Yavuz Ağıralioğlu’nun şahsında, AK Parti’nin icraatlarını eleştirerek, ardından Ali Erbaş’a dokundurarak, arada da Ankara Baro Başkanı’na, “Haddiniz değil” uyarısını yaparak, eşcinselliğe destek vermeyen tavrını deklare etmişti..

Ancak, Ağıralioğlu’nun açıklamasındaki, Ankara Baro Başkanı’na gerekli uyarının yapıldığı bölümün kısalığı, bize de hata yaptırmış, “Konuş” dediysek ‘Kandil adına, ibneler adına konuş’ demedik!” başlığı ile bir yazı kaleme almıştım (https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/konus-dediysek-kandil-adina-ibneler-adina-konus-demedik-32091.html).

Bilahare Yavuz bey, kendisinin Ankara Baro Başkanı’nın sözlerine katılmadığını, benim eleştirdiğim konuşmasında zaten var olduğunu hatırlatmış, biz de kendisinden hemen ertesi günkü yazımda, “helallik istemiş”tim.

O yazımın başlığı da, “Yavuz Ağıralioğlu’ndan helallik dilerken..” şeklinde idi(https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/yavuz-agiralioglundan-helallik-dilerken-32110.html). 

Şimdi geldik, 2 Nisan 2021’e..

Kimler, kimlerle birlikte, şimdi daha iyi ortaya çıktı..

Bizler helallik dilerken bile..

Kimlerin kimlerle birlikte olduğu, çok net ortaya çıktı..

Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin genel başkanı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden dolayı, Danıştay’a müracaat edip, feshin iptalini istedi.

Eşcinsellere özgürlük istedi.

Eşcinselliğin meşrulaştırılmasını öngören sözleşmenin yürürlüğe tekrar girmesi gerektiğini söyledi..

Ben de merak ettim.

Meral Akşener’in bu müracaatından sonra dahi, fesih ile ilgili tek kelime etmeyen Yavuz Ağıralioğlu..

Acaba, eşcinsellerin, Meral Akşener’e teşekkür ziyaretinde bulunup, o teşekkürden kendisine düşen payı da alıp kabul etti mi?

Kimseyi açığa düşürmek, kimseyi rencide etmek niyetim yok..

Bu niyette olmadığımı, hiçbir resmi formalite gerekmeksizin, bana yapılan hatırlatma sonrasında, hem de yazılı bir metin bile bana yollanmamış iken..

Kendi kendimi düzelttim..

Ama düzeltirken yanlış yapmışım..

Aslında ilk yazım doğru imiş.

Aslında İyi Partililer, Ali Erbaş’tan yana değil..

Eşcinsellerden yana imişler..

Ankara Baro Başkanı’na, eşcinselliği meşrulaştırma amaçlı olarak sarfettiği sözler üzerinden yapılan yöneltilen “haddiniz değil” sözü, aslında dindar insanları kandırmak için, ağızlarımıza çalınan bir parmak baldan başka bir şey değilmiş.. 

Her şey, milletin gözünün önünde cereyan ediyor..

Milliyetçi geçinen bir siyasi parti, halk tanımlaması ile “nonoş”lardan teşekkür alıyor..

Hani dindarlardan da teşekkür alınan bir konuda, “nonoş”lar da ayrıca teşekkür ederler..

“Nonoşlar teşekkür ediyor diye, doğru bilinenden vazgeçilecek değil, herhalde” deriz..

Ama dindar insanlar sizi eleştiriyor, “nonoş”lar ise teşekkür ediyorlarsa..

Milliyetçi olduğunu iddia eden parti de, oturup düşünmeli..

Bu parti kimin partisi?

Daha fazlasını söylemeyeyim..

Bu kadarı yeter sanırım.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayıp

Beraber fotoğraf veremediğin kişilerle aynı siyası birlıktelık ne kadar felaket
  • Yanıtla

Vefa

Dindar ve muhafazakar kesimin nur akan oluğu seçeceği kesindir.Bu sebeble Ali bey rahat olunuz.Yanlız paçavranın atılması yetmez.Samimiyet gereklidir.Aile yapımizı kökten düzeltecek şey imandır.Iman biu kısır döngüyü kökten düzeltir,6284(kadının beyanı esas) ve süresiz nafakanın süreli hale gelmesi gerekir.Bu durum Ak partiye yakışır ve oluktaki nurları artırır.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay