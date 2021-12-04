Kamalak’ın 3 kuruşluk davası!

Milli Gazete, “Kamalak Yeni Akit’i mahkeme kararıyla 3 kuruşluk etti!” başlığı atmış..

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak’ın bana açtığı davadan ve mahkemenin ilk aşamada verdiği 3 kuruş tazminatın faizi ile Kamalak’a ödenmesine yönelik kısa karardan haberim vardı ama..

Mahkemenin hangi gerekçeyi bu karara dayanak aldığından haberim yoktu..

Hâlâ da yok..

Karar geldiğinde, sizlerle paylaşırım..

Ama “Yargı Tayyip Erdoğan’ın iki dudağının arasına bakıyor” söylemini sürekli tekrarlayanların..

O yargıya gidip..

Bir de “Tayyip Erdoğan’ın yandaşı” diye takdim ettikleri Akit aleyhine karar almaları ve bunu da kendilerinin tüm söylemini iflas ettirdiği gerçeğinden habersiz şekilde kamuoyu ile paylaşmaları, ölsem düşmek istemeyeceğim bir handikap..

Varsınlar, Vural Savaş Refah Partisi için kapatma davası açtığında, herkesin sustuğu bir dönemde aslanlar gibi kükreyen ve o kükreyişi sebebi ile Vural Savaş’ın dava üstüne dava açtığı ama çizgisinden milim taviz verdiremediği Akit’i, şimdi Erbakan’ın koltuğuna bir dönem oturan Kamalak ve ona şirinlik yapmak isteyenler “3 kuruşluk” ilan etsinler..

Bizim kaç yüz milyonluk tazminatlara muhatap olduğumuzu, siz Vural Savaş’lara sorun..

Milli Gazete’nin atamadığı manşetleri atan Akit’in değerini, Erbakan Hoca için “Boncuk boncuk terledi” manşeti attıran darbeci generallere sorun..

Kaç milyon TL’lik tazminat davaları açmışlar, Ankara Adliyesi’ndeki dosyalara bakıp, bilmiyorsanız öğrenin..

“Kaç kuruş” olayı bir kenara..

Anayasa hukukçusu bir profesörün, yerel mahkemeden çıkan bir kararı, kesin karar gibi sanması da, ayrı bir facia.

Durun bakalım, istinaf ne karar verecek, biraz sabretseniz, olmaz mıydı, Mustafa Bey?..

Duruşma zaptını “kes-yapıştır” ile doldurarak gerçeğe aykırı düzenleyen, hatta bunu font/punto farklılığı ile bas bas bağırarak yapan, tahkikatı mı yoksa sözlü yargılamayı mı bitirdi onun bile farkında olmayan hakim ve tahkikat aşamasında davanın kabulünü isteyen Kamalak’ın avukatı bu işleri ne kadar biliyor, zaman içinde göreceğiz..

Ama benim hayretimi mucib olan konu, “Akit’ten 3 kuruş kazandım” diye, Mustafa Kamalak Bey’in sevindirik olması..

Eşi, Tayyip Erdoğan sayesinde başörtülü olarak duruşmalara girebildiğinde bu kadar sevinmiş midir, bilmiyorum..

Ama, aleyhime verilen kararı yorumlarken sarfettiği, şu sözlerine bir cevap vermem gerekir, Sayın Kamalak’ın:

“Akit saf değiştirdiği için bana karşı saldırıya geçti. Zaman zaman ağza alınmayacak, kelimeler kullanmaya başladılar.”

Bakın Mustafa Hocam..

Ben size..

Avukat oğlunuzun..

İyi Parti Disiplin Kurulu Üyesi olan oğlunuzun, Akit gazetesine yönelik “ak it” ifadelerini gösteririm.. İspatlarım..

Ama siz benim, ne size, ne de bir başka dindar kişiye, hatta herhangi bir kişiye zulmetmemiş inançlı veya inançsız tek bir kişiye tek bir saygısız ifademi gösteremezsiniz..

Oğlunuzun..

Aynı zamanda da, bahsettiğiniz davada sizin avukatlığınızı yapan Furkan Kamalak’ın.. O hakaret içerikli sözlerini nereye oturtuyorsunuz, bilmiyorum ama..

Kimin saf değiştirdiğini merak ediyorsanız, ben size hatırlatayım..

Biz, İstanbul Sözleşmesi’ne dün de, bugün de karşı çıktık.. Safımızı hiç değiştirmedik.

Tayyip Erdoğan imzaladığında da karşı çıktık.

İmzasını geri çektiğinde de, İstanbul Sözleşmesi’nin muhalifi idik..

Ama siz..

İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığınız halde.. Tayyip Erdoğan o sözleşmeden imzasını geri çektiği halde..

Şimdi İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğini açık açık ve yüksek sesle ilan eden CHP’yle yol yürümeyi, AK Parti’ye tercih ederek, safınızı değiştirdiğinizi siz ilan ettiniz..

Biz, dün de zinanın suç olması gerektiğini söyledik..

Bugün de söylüyoruz..

Tayyip Erdoğan, zinayı suç olarak düzenleme noktasında adım atmadığı için onu eleştiriyoruz..

Ama..

Sizler, “Zinayı suç kabul etmenin gericilik olduğu”nu söyleyen, Allah’ın yasakladığı bir fiilin serbest olmasını isteyen CHP ile ittifakı meşru görüyor, zinanın suç olması gerektiğine inanan ama bunun için gerekli düzenlemeyi getirmeye (CHP’lilerin şerrinden korktukları için) cesaret edemeyen AK Parti’yi ise, “Büyük günahkar” olarak tanımlıyorsunuz..

Safını kim değiştirdi?

Biz mi, siz mi?

Bakın Mustafa Bey..

Dava konusu ettiğiniz yazımda, size “FETÖ’cü” demedim.

Ama şimdi, sizi destekleyen tüm medya organları, “Kamalak’a FETÖ’cü diyen” ifadesi ile beni tanımlıyorlar..

Hiç önemli değil..

İstediklerini söylesinler..

Ama..

Yalan söylüyorsunuz.. Yalancılık yapanlarla yol yürüyorsunuz..

FETÖ’nün televizyonuna çıktığınızı söyledim.. Siz de bunu inkar edemezsiniz..

Kayıtlar ortada..

Ama siz ne yapıyorsunuz?

2015 yılında çıktığınız FETÖ’cü kanalda yaptığınız konuşmaları aklamak için..

“Akit gazetesi de, FETÖ’cüler lehine yayın yapmıştı” diyerek..

17-25 Aralık öncesinden.. İki tane Akit’in manşeti ile bize karalama getirmeye çalışıyorsunuz..

Hodri meydan Mustafa Bey..

Ben size Fetullah Gülen’in şahsıma, Akit’e açtığı onlarca ceza davasını, onlarca tazminat davasını..

Bank Asya’nın FETÖ elinde iken bana ve gazeteme açtığı onlarca ceza davasını, tazminat davasını..

Hem de 3 kuruş falan değil.

100 milyon TL’lik. 500 milyon TL’lik davaları ispat ederim..

Siz de..

Gerçekten FETÖ ile çarpıştınız ise.. Mücadele ettiniz ise.. Size açılan benzer bir davayı gösterin..

Tabii ki dava açılmamış olması, tek başına bir şeyleri ispat etmiş olmaz..

Ama sizin “Akit de FETÖ’yü destekliyordu” iftiranızın ne kadar vicdansızca olduğunu gösterir..

Biz 17 Aralık’ta uyanmışız.. Bunu da inkar etmiyoruz..

Ama siz ne zaman uyandığınızı, hâlâ açıklamadınız, Mustafa Bey..

Oğlunuzun uyanıp uyanmadığını hâlâ açıklamadınız..

Saadet Partisi Genel Başkanlığı yapmış birisinin oğlunun, İyi Parti’de ne işi olduğunu açıklamadınız..

Milli Gazete’de, “Akit-3 kuruş” yazdırdınız..

Başınız göğe erdi mi?

Erdi ise cevaplayın: “Oğlunuz/avukatınız sizinle aynı partide niye değil?”