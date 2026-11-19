Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ortak Gelişim Kongresi, 17 Kasım 2026 Salı günü Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel & Conference Center’da sektör temsilcilerini bir araya getirdi. “HAZIR MIYIZ?” temasıyla gerçekleştirilen kongrede; değişen toplum, hızlı dönüşüm, artan tehditler ve gelişen fırsatlar ekseninde gıda ekosisteminin geleceği değerlendirildi. Tüketici davranışlarından yapay zekâya, gıda arz güvenliğinden tarımsal üretime, sürdürülebilirlikten genç istihdamına kadar pek çok konu sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı oturumlarda gündeme geldi.

Gıda güvenliğinde tarladan sofraya izlenebilirlik

Kongrenin açılış konuşmasını yapan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, gıda güvenliği ve arz güvenliğinin yalnızca sektörün değil, ülke ekonomisinin ve toplumsal refahın da en stratejik konuları arasında bulunduğunu belirtti.

İklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının azalması, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların gıda arzını doğrudan etkilediğini ifade eden Özpamukçu, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için üretimden tüketime kadar bütün süreçlerin izlenebilir olması gerektiğini söyledi.

Gıda güvenliğinin zincirin tek bir halkasına bırakılamayacağını vurgulayan Özpamukçu, “Üreticiden işleyiciye, lojistikten perakendeciye kadar tüm paydaşların sorumluluk üstlendiği bütüncül bir sistem oluşturulmalı” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen B-Reçete uygulamasını da üretim güvenliği ve izlenebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Gıda kaybı ve israfıyla mücadelenin ekonomik bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Özpamukçu, doğru talep tahmini, etkin stok yönetimi, soğuk zincirin korunması, uygun ambalajlama ve raf ömrü yönetiminin gıda kaynaklarının korunmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Tarım, ekonomik kalkınmanın stratejik motoru

Özpamukçu’nun açılış konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de tarım ve hayvancılığın geleceği oldu. Gıda perakendesi faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’inin tarımsal üretimle bağlantılı olduğunu belirten Özpamukçu, tarımın yalnızca desteklenmesi gereken bir sektör olarak değil, ülkenin ekonomik kalkınmasının ve gıda güvenliğinin stratejik motorlarından biri olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Tarıma yapılacak yatırımların geri dönüş süresinin doğru planlama, verimlilik artışı ve üretim kayıplarının azaltılmasıyla önemli ölçüde kısalabileceğini kaydeden Özpamukçu, bazı yatırımlarda bir yılın altında geri dönüş elde etmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Tarımsal yatırımların yalnızca üretimi değil, gıda sanayisini, lojistiği, ambalajı, teknolojiyi ve perakende sektörünü de güçlendirdiğini belirten Özpamukçu, üretim verimliliğinin artırılması, arz sürekliliğinin sağlanması ve üreticinin doğru planlamayla desteklenmesinin gıda maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltacağını vurguladı.

Yerel üreticiye pazara erişim, kooperatiflere ölçek çağrısı

Kongrede yerel üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek yapılara kavuşması da gündeme geldi.

Kooperatiflerin yalnızca sayıca artmasının yeterli olmadığını belirten Özpamukçu, bu yapıların profesyonel yönetilen, ölçek ekonomisi oluşturabilen, ortak üretim, depolama, lojistik ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilen organizasyonlara dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde tarımsal ürünlerin pazarlanmasında kooperatiflerin payının yaklaşık yüzde 40, Türkiye’de ise yüzde 5’in altında olduğunu hatırlatan Özpamukçu, üreticilerin pazarlık gücünü artıran, pazara düzenli ve kaliteli ürün sunabilen modellerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

GPD’nin 12 farklı ilde düzenlediği üretici buluşmalarıyla yerel üreticilerin ulusal perakende zincirlerine erişimini desteklediğini belirten Özpamukçu, üreticilerin yalnızca ürün tedarikçisi olarak kalmayıp kendi markalarıyla katma değer yaratabilen ve ihracata açılabilen işletmelere dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

50 bin satış noktası, 500 bini aşan istihdam

Organize gıda perakendesinin Türkiye ekonomisindeki yeri de kongrenin önemli gündem başlıkları arasında yer aldı. Sektörün yalnızca satış noktaları ve doğrudan istihdamdan ibaret olmadığını belirten Özpamukçu, tarımdan sanayiye, lojistikten ambalaja, teknolojiden finans ve hizmet sektörüne kadar geniş bir ekonomik ekosisteme katkı sağladığını dile getirdi.

GPD üyelerinin Türkiye’nin 81 ilinde 50 binin üzerinde satış noktası ve 500 bini aşan istihdam gücüne sahip olduğunu kaydeden Özpamukçu, organize gıda perakendesinin üreticiden sanayiciye, çiftçiden lojistikçiye kadar binlerce işletmenin faaliyetlerini desteklediğini söyledi.

Sektörün yatırım yapabilmesi, istihdam yaratabilmesi ve verimliliğini artırabilmesi için finansman, enerji, kira, işçilik ve lojistik maliyetlerinin yanı sıra düzenlemelerde öngörülebilirliğin de önem taşıdığını belirten Özpamukçu, “Beklentimiz ayrıcalık değil; yatırım ve uzun vadeli planlamayı mümkün kılan, standart ve öngörülebilir bir iş ortamıdır” dedi.

Sektörün liderleri geleceğin yol haritasını değerlendirdi

Kongrenin öne çıkan bölümlerinden biri, gıda ekosisteminin farklı alanlarını temsil eden sektör liderlerinin katıldığı oturumlar oldu.

“Gıda Ekosistemini Geleceğe Hazırlamak” başlıklı başkanlar oturumunda TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yanıkoğlu, GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ve TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer bir araya geldi. Oturumda gıda ve arz güvenliği için alınması gereken önlemler, gıda kayıpları, yeni tarım teknolojileri, su yönetimi ve verimli büyüme için sektörün atması gereken adımlar değerlendirildi.

“Perakendenin Yeni Oyun Planı: Liderlerin Yol Haritası” başlıklı oturumda ise Alshaya Group Avrasya Genel Müdürü Bahadır Özbek, File CEO’su Haluk Dortluoğlu ve Migros Perakende Genel Müdürü Mustafa Bartın sektörün dönüşümünü ele aldı. Gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, dijital dönüşüm, yeni çalışma modelleri ve işsizlik sorunu oturumun temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

Günün ikinci liderler oturumunda Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Metro Türkiye CFO’su Erhan Çetin ve Tavuk Dünyası Grup CEO’su Volkan Mumcu görüşlerini paylaştı. Perakendenin farklı iş modelleri ve dinamikleri üzerinden sürdürülebilir büyüme, rekabet gücü ve sektörün geleceği değerlendirildi.

Yapay zekâ, değişen tüketici ve genç istihdamı gündemdeydi

Kongre programında tüketici davranışları ve gelecek beklentileri de özel konuşmalarla ele alındı. NIQ Türkiye yöneticileri Didem Şekerel Erdoğan ve Serhat Sükan, alışverişçi ve perakende trendlerinden hareketle 2027 öngörülerini paylaştı. FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula ise “Rafın Dışında - Sofranın Yeni Jeopolitiği” başlıklı konuşmasında değişen tüketici davranışlarını ve geleceğin tüketicisinin beklentilerini değerlendirdi.

Yapay zekânın bireysel yetkinliklerden kurumsal karar alma süreçlerine kadar uzanan etkisi de kongrenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Migros Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Obase CEO ve Kurucu Ortağı Bülent Dal ile Colendi CEO ve Kurucu Ortağı Bülent Tekmen katıldı. Panelde yapay zekânın iş süreçlerine ve kurumsal yapılara etkisi değerlendirildi.

İnsan kaynağı ve genç istihdamı ise bir diğer önemli gündem maddesiydi. CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin’in moderatörlüğünde düzenlenen “Bir Kuşağı Kaybetmeden Kariyerin Yeni Tarifi” başlıklı panelde A101 İnsan Kaynakları Genel Müdürü Esra Dirik ve BETAM Araştırmacısı Dr. Luis Pinedo Caro yer aldı. Panelde genç işsizliğine yönelik çözüm önerileri, değişen çalışma beklentileri ve geleceğin yeteneklerinin sektöre kazandırılması konuları ele alındı.

“Geleceği birlikte şekillendirmeliyiz”

GPD’nin 2012 yılından bu yana gıda perakendeciliğinin ve gıda hizmet sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özpamukçu, Ortak Gelişim Kongresi’nin sektör paydaşları arasında ortak aklı ve iş birliğini güçlendiren bir platform olduğuna dikkat çekti.

Kongrenin temel mesajını değerlendiren Özpamukçu, “Bugün mesele yalnızca değişime ayak uydurmak değil. Değişimi doğru okuyabilmek, önceden hazırlık yapmak ve geleceği birlikte şekillendirebilmek. Hiçbirimiz bu dönüşümü tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek, birlikte gelişmek ve birlikte değer yaratmak zorundayız” diye konuştu.

GPD’nin 12. Ortak Gelişim Kongresi, gıda güvenliği ve arz sürekliliğinden sürdürülebilir üretime, tarımsal verimlilikten yerel üreticinin desteklenmesine, dijital dönüşümden genç istihdamına kadar sektörün geleceğini belirleyecek başlıklarda ortak hareket etmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.