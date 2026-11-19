Traktörüne kepçe aparatı takarken feci şekilde can verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bilecik’in Koyunköy köyünde traktörüne kepçe aparatı takmaya çalışan Yaşar Öztürk, aracın çamurluk kısmına sıkışarak hayatını kaybetti.
Bilecik’te feci bir kaza yaşandı. Olay, Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Öztürk isimli şahıs traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk’ün cenazesi, yapılacak işlemler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.