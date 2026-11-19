Erbaa’da yaşayan Nuri Semiz (33) ve Mustafa Tuna (38), doğa çekimi yapmak için Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne gitti. Dronla araziyi görüntüleyen iki arkadaş, sürünün yakınında uzanan bir çobanı fark etti.

Çobanın Mustafa Tuna’nın arkadaşı olduğunu öğrenen Semiz, ona şaka yapmak amacıyla dronu yaklaştırdı. Ancak dronu fark eden çoban, elindeki sopayı kameraya doğru fırlattı. Sopanın havada uçuştuğu anlar dronun kamerasına yansırken, Semiz olası bir hasarı önlemek için cihazı hızla uzaklaştırdı.

“DRONDAN OLACAĞIZ DİYE HEMEN GERİ ÇEKTİM”

Yaşananları anlatan Nuri Semiz, “Mustafa abimizin köyüne güzel hatıralar olsun diye çekim yapmaya gittik. Orada çobanı fark ettik. Mustafa abimin de arkadaşıymış, ona bir şaka yapalım dedik. Dronu üstüne gönderince abi elindeki sopayı kaldırıp kameraya fırlattı. Hemen geri gidelim, yoksa drondan olacağız düşüncesiyle dronu geri getirdim” dedi.

ÇOBANLA SONRADAN GÖRÜŞTÜLER

Mustafa Tuna ise çekimin ardından çobanla görüştüklerini belirterek, “Kendisiyle dron çekiminden sonra görüştük, bilgi de verdik. O arada ‘Kusura bakma’ dedik. O da sorun olmayacağını söyledi” ifadelerini kullandı.