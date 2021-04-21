Hodri meydan, açıklayın döviz alanları!

Gına geldi artık..

TBMM binasına afiş..

CHP il teşkilatlarına afiş.

Balkonlara afiş..

“128 milyar dolar nerede?”

Aslında “128 milyar dolar” diye tanımladıkları bir yolsuzluk yok..

Süreç içinde, gün gelmiş döviz TL’ye çevrilmiş..

Gün gelmiş TL ile döviz alınmış..

Gün gelmiş, rezervlerde altın tercih edilmemiş..

Gün gelmiş, döviz yerine altına daha fazla önem verilmiş..

Boşverelim o süreci..

Hazır CHP’liler de, “Açıklayın” dediklerine göre..

AK Parti yetkililerine çağrıda bulunalım..

Haydi açıklayın, Merkez Bankası döviz satarken, kimler koşup almış..

Dolar satılıp, Merkez Bankası kasasına TL konulurken..

Kimler TL getirip, dolar almış..

Sonrasında TL’den dövize geçilir iken..

Yine..

Kimler dolarını getirip, TL almış..

300 dolar, 800 TL’den bahsetmiyorum..

Milyon dolarlardan bahsediyorum..

Milyar TL’lerden bahsediyorum..

Hodri meydan..

Merkez Bankası ise Merkez Bankası..

Maliye Bakanlığı ise, Maliye Bakanlığı..

Açıklasın, kimler almış doları..

Hatırlayın, AK Partili Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonu ile, Avrupa’ya gidip gelmeyen gri pasaportlular ortaya çıkarıldığında.

Yeri göğü inletiyordu, CHP’liler..

İşin içinde HDP’li organizatörler vardı ama..

AK Parti’ye vurmak için, ısrarla saldırıyordu CHP yöneticileri.

Ne zaman ki, diğer ilçelerde de benzer usulsüzlüklerin olduğu ortaya çıktı.

Toplamda 3 CHP’li, 2 AK Partili, birer de HDP ve İyi Partili belediyede aynı yolsuzluğun olduğu ortaya çıktı..

Sözcü gazetesi bile, “Kabak CHP’nin başında patladı” diye manşet attı.

Kabak tabii ki CHP’nin başında patlayacak..

Bu işlerin kralı, CHP’dedir de, onun için kabak, CHP’nin başında patlar..

Türkiye genelinde CHP’nin belediye sayısı, AK Parti’nin yarısı kadar bile değil iken.

AK Parti Türkiye genelinde 575 belediyeyi kazanmış iken.. CHP’nin sadece 212 belediyesi var iken..

İki haftadır kıyamet koparttıkları, “İnsan kaçakçılığı yapılıyor” olayında bile, CHP’nin üç belediyesi, AK Parti’nin ise iki belediyesi karışmış, o yolsuzluğa..

Gerçek ortaya çıkınca da.

Tııssss diye havaları söndü..

İnsan kaçakçılığı olayını, şimdi unutturmaya çalışıyor, CHP’liler..

Aynısını.

“Merkez Bankası’ndan kimler dolar aldı” şeklindeki algı operasyonlarında da göreceğiz. Yeter ki, resmi kayıtlar açıklansın.

Evet.. Alım öncesinde, ne banka biliyor, kime satacağını..

Ne ilgili kişi, talep ettiği doların ne kadarını alabileceğini biliyor..

Ama alım-satım bittikten sonra..

Şimdi kayıtlar, devletin elinde..

Açıklasınlar, görelim, dolar milyonerlerini..

CHP’nin banko çıktığı, orman işgali ile yapılan villaların olduğu Acarkent’ten bakalım, kaç kişi var?

CHP’ye % 90 oy çıkan Beykoz Konakları’nda sakin, bakalım kaç dolar alıcısı var.

Bakalım, Boğaz’da yalı sahibi CHP’lilerden kimler var, o alım yapanlar içinde.

Güzel bir atasözümüz var: “Çiğ yemedik ki, karnımız ağrısın!”

•

AK Parti nereden oy alıyor?

Bağcılar’dan..

Beyoğlu’nun kenar mahallelerinden.

Şişli’nin arka mahallelerinden..

CHP nereden oy alıyor?

Boğaz’a nazır Kadıköy’den..

Marmara Denizi’ne sıfır, Bakırköy’den.. Avcılar’dan..

İstanbul Boğazı’na bakan Beşiktaş’tan, Sarıyer’den..

Bağcılar’daki, “Ölümüne AK Partiliyim” diyen bakkal amca mı aldı, milyon dolarları?

Yoksa..

Beykoz Konakları’ndaki, Acarkent’teki CHP’li işadamları mı?

Hodri meydan..

Açıklayın isimleri..

AK Parti’ye yamanmak istenen şu kamburu, gerçek sahiplerinin sırtına yükleyin..

Bir kanal, sokak röportajları yapıyor..

Elindeki bisikleti gösterip, “Tek malvarlığım bu” diyen kişi, “AK Partiliyim. Ölümüne Erdoğan’a oy vereceğim” diyor..

AK Parti, işte bu..

AK Partililer, Yusuf’lar..

Kendileri ile alay edilmeye kalkışılan Yusuf’lar..

“Makarna yok mu? Kalmadı mı? Yok ya..” şeklindeki ahlaksızca tahkirlere rağmen..

Edebini bozmadan, “Makarna dağıtmıyoruz abla” diyen Yusuf’lar..

“Hayatta bir bisikletim var. Hiçbir şeyim yok. Bir telefon, bir yatak, bir de bisikletim var. Oyum AK Parti’ye” diyenler, gerçek AK Partililer..

CHP’liler de iddialı iseler..

Hangi gecekondu mahallesinde birinci çıkmışlar, göstersinler..

İstanbul’da boğaza nazır ilçeler..

Ankara’da en yüksek fiyatlı dairelerin olduğu, Çankaya’larda birinci çıkan CHP..

Ege’deki, Antalya’da milyonlarca dolarlık yazlıkların sahiplerine bakın..

O bölgelerdeki seçim sonuçlarına bakın..

Hepsinde, CHP tulum çıkartıyor..

Ama milyon dolarlık yazlıkların sahipleri CHP’liler..

Milyon dolarlık, yatların-katların sahipleri CHP’liler..

Şimdi geçmişler karşımıza..

“Merkez Bankası’ndan döviz alan para babalarını açıkla” diyorlar..

Oysa açıp baksalar, kendi partilerinin üyelik kayıtlarına..

Görecekler, o dolarcıları..

Baksınlar, Türkiye’nin en büyük cirosuna sahip, bankaları olan, yatları olan, villaları olan holdinglere..

Babadan oğula, hatta toruna hepsi CHP’li mi, yoksa AK Partili mi?

Birinci ciroya sahip holdinge bakın.

İkincisine bakın..

Banka sahiplerine bakın..

Bir avuç milyardere bakın..

Ölümüne AK Parti düşmanlığı yapan ultra zenginlere bakın..

“Oyum ölümüne AK Parti’ye” diyen, tek malvarlığı bir bisiklet olan AK Parti günüllülerine bakın..

Söyleyin, Merkez Bankası’ndan dolar alanlar açıklandığında, karşımıza bisikletli AK Partili mi çıkar, yoksa Bodrum’da, Çeşme’de, Marmaris’te yazlık sahipleri mi çıkar?

Ben de “Açıklansın, kimler almış Merkez Bankası’ndan dolarları, görelim” diyorum...

Ve şimdiden müjdeliyorum..

Göreceksiniz, Cumhuriyet ile Sözcü, aynı manşeti atacaklar:

“Kabak CHP’lilerin başına patladı.”

Bakmayın, şu an, onların yaptıkları afra tafralara..

Mevzuat açısından, kimin dolar aldığının açıklanmasının suç olduğunu biliyorlar.

Onun cesareti ile, “Açıklayın, açıklayın” diye efeleniyorlar..

Açıklanma yolunda küçücük bir adım atıldığı an..

Göreceksiniz, nasıl tornistan yapacaklarını..

Ama, “Suçsa suç.. Açıklıyoruz” deyip..

O dolar milyonerleri açıklandığında..

CHP bir 20 yıl daha..

Seçim meçim kazanamaz.

Hodri meydan..