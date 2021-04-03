Hani CHP+HDP+İP ittifakı yalan idi!

Birileri, “Aslında AK Parti ile MHP ittifakı da, güvenlik soruşturması ile ilgili kanunu TBMM’den geçirmek istemiyorlardı. Onun için TBMM oturumuna katılmamışlardı” deseler de..

CHP+HDP+İP ittifakının red oyları verdiği “devlette çalışacak kişiler için yapılacak güvenlik soruşturmasının usulünü düzenleyen kanun”un maddelerine geçilmesinin reddi kararı, hemen itiraz edilerek düzeltildi..

AK Parti+MHP ittifakı TBMM’deki çoğunluğunu gösterdi ve kanunun maddelerine geçilmesi sağlandı..

Ama bu kısa süreli karışıklık, maskelerin inmesine sebep oldu..

Hani diyor ya, Meral Akşener, “Bizim HDP ile ittifakımız yok” diye..

Var mı, yok mu, uygulamalı olarak gördük.

Bir yanda AK Parti ve MHP’li milletvekilleri..

Güvenlik soruşturması ile ilgili kanun düzenlemesinin görüşülmesini istiyorlar..

Karşılarında CHP, HDP ve İP ittifakı..

Bu ittifaktaki milletvekilleri ise, güvenlik soruşturması ile ilgili kanunun görüşülmesini istemiyorlar..

Kanun teklifindeki maddelerin mevzuata girmesine itiraz ediyorlar..

Demek ki ne imiş?

CHP ile HDP ittifakını boş verdik.

İP ile de HDP ittifak ediyorlarmış..

Son cümleyi, müsaade ederseniz, bir de tersinden kurmak istiyoruz.

HDP ile de İP, ittifak yapıyorlarmış..

Aynı sonucu bildiren cümleyi, niçin iki farklı şekilde kurma ihtiyacı hissettim?

Milliyetçi olduğunu iddia eden Meral Akşener’in partisi, PKK’nın uzantısı konumundaki HDP ile seçmen bazında yolları kesinlikle buluşamaz..

Aynı zamanda, HDP seçmeninin de, 60-65 yaşına gelmiş olduklarına bakmaksızın, ilkokul önlüğü giyip, yaka takıp, “Ne mutlu Türküm diyene” ile biten öğrenci andını zoraki tüm öğrencilere okutulmasını isteyen İyi Partililerle birlikte yol yürümeleri mümkün değil..

Ama gizli bir el..

Bu iki partinin, yan yana durması emrini verdi.. Onlar da itirazsız, bu emri yerine getiriyorlar..

Güvenlik Soruşturması ile ilgili kanun teklifinde bu ittifak resmi olarak karşımıza çıkıyor..

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fesih kararında, yine aynı ittifak, karşımıza tek bir vücut şeklinde çıkıyor..

Hani bu konular, Türk milliyetçi bir partinin de, Kürt ırkçısı bir partinin de, hatta her görüşten partinin aynı tavrı alması zorunlu olan konulardan olur..

“Doğruya doğru dedi diye, onlardan ikisini yan yana göstermek ne kadar adaletli” diye kendimizi de sıgaya çekeriz..

Ama..

Devlette çalışmak üzere göreve alınacak kişilerin “terör örgütleri ile bağları var mı, devam eden davaları veya soruşturmaları var mı, illegal yapılara yakınlıkları var mı” sorularına cevap aranacak olan ve bu cevaplar toplanırken hangi usullere riayet edileceği konularını düzenleyen güvenlik soruşturması ile ilgili bir kanun çalışmasında, milliyetçi bir partinin, “Hayır, biz güvenlik soruşturması yapılmasını istemiyoruz. Kişi sabıkalı ise, zaten memuriyete alamazsınız. Sabıkalı değil ise, hakkında çok ağır cezalar istenen iddianame bile düzenlenmiş olsa, henüz mahkum olmamış ise, bırakın memur olsun” demesi mümkün olabilir mi?..

HDP’yi anlarım..

“PKK’lılar da memurluğa hiçbir engel olmadan girebilsinler” der..

Hatta FETÖ’cülerle işbirliği yapıp, “Onlara karşı çıkarsak, bizim PKK’lılara da onlar karşı çıkarlar” düşüncesi ile Pensilvanyacıların da devlete girişte engelle karşılaşmamasını isteyebilirler..

Ama, PKK’lıların, FETÖ’cülerin ve diğer terör örgütü mensuplarının, henüz davaları sürüyor diye, henüz sabıkaları kesinleşmedi diye, memuriyete girişlerine İyi Partililer nasıl onay verirler?

Sosyal medya hesabına, “Tûran’ın bir ili var. Ve yalnız bir dili var. Başka dil var diyenin, Başka bir emeli var” sözünü sabitleyen Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’de milyonlarca insan Türkçe bilmediği gerçeğine rağmen, “Kürtçe de var” diyenlere, “Sizin başka emeliniz var” derken..

Bundan bile kavga çıkarırken..

Ne uğruna, neyin hesabına, “henüz yargılanma aşamasında ise, PKK’lılar da memurluğa girebilirler” sonucunu ortaya çıkaracak oyu kulanabilir?

Halkın % 52”sinin oy vererek işbaşına getirdiği seçilmiş insanları hedef alıp, PKK’lı teröristlerin, FETÖ’cü teröristlerin memurluğa alınmasının önünü açmak için oy kullanıp, sonra da “İktidar güvenlik soruşturmasına kendinden başlasın” diyebiliyorsa..

Heyhat ki ne heyhat..

Düne kadar AK Parti’yi yerden yere vurup, “Fetö ile kol kola idiniz” diyenler..

Şimdi AK Parti, FETÖ’cüleri memurluğa almamak için, kanun teklifi verdiğinde.. Koşa koşa TBMM’de HDP ile saf tutup..

“Hayır, FETÖ’cüleri memurluğa almamak, hak ihlalidir” diyorlar.

Düne kadar, çözüm sürecinde atılan adımlar için “AK Parti, çözüm süreci ile PKK’yı güçlendirdi” diyenler..

Şimdi, “PKK’lıları memurluğa almamak için hazırlanan kanun teklifi”ne hayır oyu veriyorlar..

Şunu da hatırlatalım..

Kimse, “Babasının suçundan, oğul cezalandırılamaz. Abisinin suçundan, kardeş cezalandırılamaz” muhabbetine soyunmasın..

Devletin önemli hizmetlerine alacağınız memur için..

Tabii ki ayrıntılı araştırmak gerekir..

FETÖ’cü abinin kardeşi, örgüte karşı hiçbir dik duruş sergilemediği halde..

“Mecbur değil ki kardeşim” diyerek.

Aynen HDP’lilerin, “Siz istiyorsunuz diye PKK’yı terör örgütü ilan edecek değiliz” dedikleri gibi..

Kardeş de, FETÖ’yü veya PKK’yı terör örgütü olarak dillendirmediği halde.

Kendisi sabıkasız diye..

Devlete alırsanız.

Yarın o abi, ona öyle suçlar işletir ki.

İşte o zaman, yine bu İP’liler karşınıza çıkar: “PKK’lının kardeşini devlete memur yapmışlar” derler.

“Fetöcü’nün kardeşini, devlete almışlar” derler..

Takıyyenin kralını yapan FETÖ, 15 Temmuz 2016 akşamında bir de baktık ki, 300 generalden 150’sini kendi ekibinden oluşturmuş..

Bu kadar gizli, bu kadar takıyyeci bir örgüte karşı..

Siz hâlâ kalkıp, “Babası başka, oğlu başka” deyip.. Isırıldığınız yeri unutup..

Tekrar ısırılmak isterseniz..

Böyle bir tavır, CHP’lilere yakışabilir. HDP’lilere, İP’lilere yakışabilir.

Hatta, oturacakları koltuk için, böyle bir tavır onların işlerine de gelebilir..

Ama samimi dindar insanlara, böyle bir tavır yakışmaz..

Daha bir hafta önce, sabıkasız da olsa, problemli bir isim olan Kürşat Ayvatoğlu üzerinden kıyameti kopartanlar..

“Böyle bir adamı nasıl AK Parti merkezinde çalıştırırsınız. Sizin hepiniz böyle işte” diyenler..

AK Parti, tam da Kürşat Ayvatoğlu gibileri ne devlette, ne de önemli yerlerde olmaması için güvenlik soruşturması ile ilgili bir kanun teklifi verdiğinde, itiraz ediyorlarsa..

Bu bir tuzaktır..

Bu tuzağa, AK Parti düşmeyecektir, inşallah.