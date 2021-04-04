“3. ittifak şantajı” yapan yapana!

Öylesine kirli bir ittifak yapmışlar ki..

Şimdi o kirli ittifakı.. Gizli ittifakı, yeni yapılanmalar ile sürdürme şantajları yapıyorlar..

Hem de, tek bir taraftan değil..

İttifakın açık üyesi de, gizli ortağı da..

CHP dışında hepsi, gün geçmiyor ki, “yeni arayış” içinde olduklarını deklare etmesinler..

Bir gün, İyi Parti içinden birisi çıkıyor, mevcut Millet İttifakı’nın bozulabileceği yönünde söylem dillendiriyor.

Ertesi günü HDP’den biri çıkıyor, “Farklı bir ittifak kurulabilir” diyor..

Millet İttifakı sanki çok çok başarılı olmuş da..

Şimdi sıra, zaten % 45’lerde dolaşan muhalefeti, farklı farklı ittifaklarla planlamaya gelmiş.

Millet İttifakı bile başarılı olamadı ise..

Yani AK Parti, MHP ve BBP dışındaki partilerin birlikteliği bile, TBMM’de bir çoğunluk elde edemedi ise..

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı dediğimiz muhalefet ortak bir aday bile gösteremedi ise..

Şimdi, o muhalefet ittifakının içinden iki ayrı ittifak çıkarsa, nasıl başarılı olabilirler ki?

CHP bir tarafta kaldığında.. Diğer muhalefet partilerinin tamamı toplansa, yine bir netice alamayacakları apaçık ortada değil mi?

İyi Parti muhalefet ittifakının dışına çıkacak olursa, CHP ile HDP ittifakta kalsalar ve yanlarına diğer muhalefetteki küçük partileri de alsalar bile..

Yine 2018’deki neticeyi bile almaları imkansız değil mi?..

Olay nereden kaynaklanıyor?

İyi Parti ve HDP’nin zıt kardeşler oldukları halde.. Birbirlerini görmezden gelerek, aynı ittifak çatısı altında seçime girmek istemelerinden kaynaklanıyor..

Yapamazsınız, eşyanın tabiatına aykırı bu..

Değişik bir ittifakla seçime girecek olursanız..

Sonuçta ya HDP ayrılacak bu ittifaktan..

Ya da İyi Parti..

Her ikisinin de ayrılma ihtimallerini ayrı ayrı masaya yatıralım..

Sadece İyi Parti’nin ittifaktan ayrılması halinde de..

Sadece, HDP’nin ittifaktan ayrılması halinde de..

Millet İttifakı’nın, zaten kaybettiği 2018’e göre, daha büyük bir mağlubiyet alacağı kesinleşiyor..

Bazı kötü niyetli okurlarımız, diyecekler ki, “2018 milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı içinde HDP yoktu ki..”

HDP Millet İttifakı’nda yok idiyse, sonuçları hatırlatalım, bakın nasıl bir tabloyu, sanki kıl payı seçimi kaybetmişler gibi gösteriyorlar:

2018 milletvekili seçimlerinde, Cumhur İttifakı %53.7 oranını yakalamış. Aldıkları oy ise; 26 miyon 900 bin 96

Millet İttifakının oy oranı ise, %33.9.

Aldığı oy 17 milyon 13 bin 340.

Millet İttifakının gayrı resmi ortağı HDP’nin aldığı oy oranı ise % 11.7.

Bunu da Millet İttifakı’na ekleyelim: % 45,6.

Evet, bu kadar afra tafranın sonucunda, Millet İttifakı ile birlikte HDP’nin oylarını topladığınızda, oy oranları % 45,6’da kalıyor..

% 53.7 nerede.. % 45,6 nerede?

Bırakın MHP ile birlikte aldığı oyu, AK Parti’nin tek başına aldığı oy bile, 2018’de Millet İttifakı’ndaki üç partinin birlikte aldığı oy ile nerede ise aynı..

İşte bu sonuçlardan yola çıkarak diyebiliriz ki, Millet İttifakı ne yapsa, AK Parti+MHP+BBP ittifakına yetişmesi mümkün değil..

Bu bir yana..

Şimdi bir de, ayrı ittifak arayışları içine giriyorlar.

Yok, İyi Parti çatısı altında Deva, Gelecek, SP buluşabilirmiş.

Yok HDP çatısı altında, diğer sol partiler bir araya gelebilirmiş..

İyi de, hepiniz birlikte olduğunuzda bile % 46 ancak almış iken. Bir de ikinci, üçüncü ittifaklar çıkardığınızda, nasıl % 50’nin üzerine çıkabileceksiniz ki?

Bunların içinde ya matematik bilen kimse yok..

Ya da hiç dayak yememişler..

O zaman, Selahattin Demirtaş’ın tehditlerini nasıl yorumlayacağız?

“Bana göre, eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, ‘demokrasi ittifakı’ olarak ilan edilebilir!”

Bu sözler, “Ben yanarım.. Sizi de yakarım” tehdidinden başka bir şey değildir..

“2018’de bir şey olamadık..

2023’te de bir şey olmamayı göze alırsak.. Sizin de tüm hevesinizi kursağınızda bırakabiliriz” diyor, Selahattin Demirtaş..

Bunda en büyük zararı CHP göreceği için, o sessiz..

Ama nereye kadar sessiz kalabilirler?..

Sorunlar o kadar devasa ki..

“Öğrenci andı”nı nereye koyacaklar?

Öğrenci Andı’nın kaldırılmasına ses etmeseler, kendi ulusalcı tabanı kızacak..

Bu da asgarisinden % 10’luk bir oy kaybı demek..

Nereye gider belli olmaz.

Ama CHP’den gider, bu oy.

Öğrenci Andı’nnı ölümüne devamını isteseler..

HDP, Millet İttifakı’ndan resmisinden de, gayrı resmisinden de çıkar..

Bu ihtimalde ise, diğer muhalif partilerin tamamı ile seçime girseler bile, yine % 40’ı bile tutturmaları mümkün değil..

Onun içindir ki..

Güvenlik soruşturması ile ilgili kanun teklifine, HDP ile farklı gerekçeler öne sürerek, aynı noktada buluşmaya çalışıyorlar..

Ama sorunlar, bunlarla sınırlı değil..

Fezlekeler geliyor..

Açık açık PKK’ya “Terör örgütü değil” diyenlerin dosyalarında, CHP’nin ulusalcıları, dokunulmazlığın kaldırılmasından yana olsalar, bir dert..

Dokunulmazlığın kaldırılmamasını isteseler bin dert..

Olay CHP yönetiminin, sadece kendi milletvekillerini memnun etmesiyle de bitmiyor..

Bir de İyi Parti yönetiminin, kendi milletvekillerini kafakola alması gerekiyor..

“Ne yapalım. Denize düşen, yılana sarılırmış. HDP olmadan, bizim Tayyip Erdoğan’ı devirmemiz imkansız. Onun için de, HDP’ye yapışarak Erdoğan’ı devirmeliyiz” tezini, partinin kaç milletvekiline kabul ettirebilirler, belirsiz..

“HDP ile yol yürümektense, Erdoğan cumhurbaşkanı olsun” diyecek İyi Partililerin sayısı az değil..

Hele hele, Demirtaş’ın tehditlerini duyduktan sonra, İyi Partililerin HDP şantajına boyun eğmeleri mümkün değil..

Bu arada, olan garibim Ali Babacan ile, Ahmet Davutoğlu’na olacak..

Bir ittifak ile, belki TBMM’ye birer kişi sokabilirler..

Ama hepsi hepsi o kadar..

Onun ötesinde, hiçbir ümitleri yok..

CHP’nin bile ümidi yok ki, Ali Babacan’ın seçim kazanma ümidi olsun..

CHP’nin tek başına seçimi kazanma ümidi olsa, böyle 7 kocalı Hürmüz durumuna hiç düşer miydi?

% 1 oy ancak alacak partilerle bile ittifak arayışına girer miydi?