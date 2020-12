Biden, Kerry ve Global Reset

“Biden”ı biliyorsunuz. Kadrosunun kimlerden oluştuğunu daha önce yazmıştım. Bu aileye son olarak katılan isim Kerry. Yeni dönemde “iklim konusundaki özel temsilcisi” olacak. Bu adama ve görevine dikkat. “Kim bu Kerry” derseniz. Kerry’nin İsrail’le hedefleri aynı. Amerikalı (sonradan olma) bir Katolik olarak kayıtlı olsa da “kayıtdışı” bir kimliğe sahip. O da bir Yahudi aileden geldiği. Annesi Rosemary Isabel Forbes İzmir kökenli bir Yahudi.

Bir olayın Mustafa Kemal ve İzmir suikastı ile ilgili bir yanı var. 1923 yılında İzmir’i ziyaret eden Mustafa Kemal’in Forbes’lerin daveti üzerine Forbes Köşkü’ne gittiğini yazan Hasan Çömlekçi (Habertürk 4.6.2015) Mustafa Kemal’in o gece köşkte kaldığını yazar. Ama “Gazi, bahçeyi gezerken, yeni işe alınan bir bahçıvan elinde bıçakla arkasından üzerine saldırır. Latife Hanım son anda fark edip saldırgana doğru atılır. Elinden yaralanır.. Ama Atatürk’ü de ölümden kurtarır. Bu olay sonrası Forbes’ler İzmir’i terk eder.”

Kerry, ABD’de en zengin senatör. Zenginliği “aile”den geliyor. Bu aile şu meşhur “Forbes” ailesi. Yani Kerry’nin “mother homeland”ı Türkiye. Erdoğan’la da tanışırlar, Mavi Marmara günlerinden. Amerikalı asker ve siyasetçi ve ABD’nin 68. Dışişleri Bakanı. Babası diplomat ve avukat olan Richard John Kerry, Vietnam savaşına katıldı. Yaralandı, ama savaş karşıtı. 2009’dan bu yana Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’nin başkanı.. Kerry, 2004 yılında DP’den ABD başkan adayı olarak, dönemin başkanı George W. Bush ile yarıştı, ancak az bir farkla seçimi kaybetti. Kerry, en zengin senatör olarak biliniyor. Evli olan Kerry’nin ilk eşinden iki kızı var. Kerry’nin ikinci eşi olan Teresa Heinz Kerry’nin de ilk eşinden üç oğlu bulunuyor. Teresa Heinz, baba tarafından Portekizli-Amerikalı Mozambik doğumlu. İlk kocası ABD’li bir ketçapçı, sos ve mayonez üreticisi Heinz’in varisi, çok zengin bir bayan. 600 milyonluk servetin sahibi olan köken olarak Cumhuriyetçi bir ailenin kızı. Gerçek adı Maria Teresa Thierstein Simoes - Ferreira Heinz Kerry. Babası Afrika’daki Portekiz sömürgesinde doktordu. Genç kadın İsviçre’de mütercimlik eğitimi görmüş, bu sırada ‘hayatımın aşkı’ dediği John Heinz ile tanışmıştı. Onunla evlendi. Onun ölümünden sonra da Kerry ile evlendi. Aslında bu adam, çapkın bir demokrat, Hollywood starları ile beraberlikleri olmuş Senatonun Romeo’su! Bir ara Jackie Kennedy’nin üvey kardeşi Janet’le bile çıktığı söylenir. Reagan’ın kızı Patti Davis de onlardan biri. Yani ünlü bir hovarda! 1990’larda seks skandalı sırasında Başkan Clinton’ı heyecanla savunanlardan biri. Bugünlerde CHP’nin böyle birine ihtiyacı var. Hoş, CHP’deki bu tartışmanın seyri öteki partilerdeki kaşarlanmış tacizci hovardalara korku vermiyor da değil! Rock’çı, sonunda ketçap kraliçesi Teresa ile evlenmiş. John Forbes Kerry, 1.93 metrelik boyu ile hemen dikkat çeken biri. O kendini anlamaya çalışanlara şöyle diyor: “Beni bu kadar çabuk anlamaya çalışmayın!” Abraham Lincoln ve J.F. Kennedy hayranı. Clinton döneminin ardından siyasi kariyeri yükselmiş bir isim.

John Kerry’nin Yahudi olan büyükannesi ve büyükbabası Doğu Avrupa’dan göç etmiş, Kohn olan soyadlarını Kerry olarak değiştirip Katolik olmuşlardı. Büyükbaba Kerry, işlerinin kötü gitmesi üzerine 1921’de Boston’da bir otelde kendini vurdu. Annesi Rosemary ise aristokrat Forbes ailesindendi. Baba Forbes, Çin’le yaptığı ticaret sayesinde zengin olmuştu.

Kerry’nin büyükbabası sonradan Hıristiyanlığı seçen bir Yahudi. Kerry’nin baba tarafından büyükbabası olan Frederick Kerry, Çek Cumhuriyeti’ndeki bir kasabada Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Fritz Kohn olan büyükbaba 1902 yılında Hıristiyanlığı seçti. 1905 yılında ABD’ye göç etmeden önce soyadını da “Kerry” olarak değiştirdi. Kerry’nin baba tarafından büyükannesinin ise büyükbabasıyla evlendiği sırada Hıristiyanlığı kabul eden bir Yahudi olduğu biliniyor. John F. Kerry’nin 53 yaşındaki kardeşi Cameron Kerry de 1983’te Kathy Weinman ile evlenmeden önce Yahudiliğe geçti.

Alman Illuminati topluluğunun, ABD ayağı olarak kurulduğu öne sürülen Skull and Bones (Kuru kafa ve kemikler) örgütünün üyesi olduğu da söylenir. Bu örgüt 1832 yılında William Huntington Russell ve Alphonso Taft tarafından Yale Üniversitesi’nde kurulmuş. Tam adı “Society of Skull and Bones”. Eskiden sadece erkekler, beyazlar ve Protestanlar üye oluyordu, şimdi kadınlar da üye oluyormuş. Kerry ise Katolik görünümlü bir Yahudi. Kulüp üyelerinin, çıplak güreş, birini tabuta yatırıp seks hayatını anlattırmak gibi ritüelleri olduğu da söylenir. Yani Kerry; Demokrat, Kuru Kafa, Protestan, Katolik, Yahudi, Hovarda biri.

Kerry’ye göre “Siyonizmin ideali demokratik, Yahudi bir İsrail’dir”. Kerry’nin bir de Great Reset, Chip ve CoVID bağlantısı var. Kasım ayında DEF/WEF’de Kerry’ye, “Biden’in Great Reset hakkında ne düşündüğü” sorulur. Kerry “20 Ocak’taki törende Biden, Great Reset hakkında açık mesajlar verecek! Evet, bu Great Reset olacak ve bence GREAT RESET, birçok insanın hayal edebileceğinden DAHA HIZLI ve DAHA YOĞUN bir şekilde gerçekleşecek.” Heartland Enstitüsü’nün Yazı İşleri Müdürü Justin Haskins, bu açıklamayı yorumlarken koronavirüs salgınının ‘Büyük Sıfırlama’nın kapısını açan ‘büyük bir an’ olduğunu ve Büyük Sıfırlamayı ‘iklim değişikliği!’ ve ‘eşitsizlikle başa çıkmak’ için, CoVID 19 tedbirleri çerçevesinde ‘yeni normal uygulamaları’ ile sonuçlandırılmaya çalışacakları yorumunu yapar. “Eğer bu başarılırsa, dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

Aşı, 5G, Starlink, Neuralink, Chip, CoVID, cinsiyet eşitliği, nesneler arası network, Global Health Pass, Money&Performance Pass. Hepsi bu büyük planın bir parçası. Washington’da, Paris’te, İsrail sokaklarında yükselen, tarafların isyan sesleri aslında bu işin perde gerisindeki büyük çatışmanın bir yansımasından başka bir şey değil. Selam ve dua ile.