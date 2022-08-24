Zulüm bitmiyor! Kendi evini yıkan Filistinli yürekleri parçaladı
Siyonist terör devleti İsrail’in yeni başlattığı ultra zulüm uygulaması olan Filistinlilere kendi evlerini yıktırma uygulaması yürekleri dağlıyor. Son olarak yaşanan olayda, İsrail güçlerinin evini zorla kendisine yıktırdıkları Filistinli gözyaşlarına boğuldu.
Yeni Akit Ankara
Siyonist terör devleti İsrail’in yeni başlattığı ultra zulüm uygulaması olan Filistinlilere kendi evlerini yıktırma uygulaması yürekleri dağlıyor.
Yürek burkan anlar...
Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, Filistinli Ferac Ebu Ramuz, işgal güçlerinin evini bizzat kendi imkanlarıyla yıktırmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre hıçkırıklarla ağlayan talihsiz Filistinli mazlumu komşuları ve yakınları, “Allah, senin ve tüm mazlumların hakkını alçak siyonistlere bırakmasın ey Ferac!” sözleriyle teselli etti.