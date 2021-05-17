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Siyaset Zulmün ortağı Körfez kuklaları
Siyaset

Zulmün ortağı Körfez kuklaları

Bayramda işgal altında tuttuğu kutsal toprakları kana bulayan terör devleti İsrail, gücünü Filistin davasına ihanet eden kuklalardan alıyor. Müslüman Arapları tahakküm altına alan kukla liderler, İsrail’le normalleşme adı altında teslim anlaşmalarının diyetini zulme susarak ödüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 09:10:00 -
Zulmün ortağı Körfez kuklaları

 Yavuz Selim  İstanbul 

Bayramda işgal altında tuttuğu kutsal toprakları kana bulayan terör devleti İsrail, gücünü Filistin davasına ihanet eden kuklalardan alıyor. Müslüman Arapları tahakküm altına alan kukla liderler, İsrail’le normalleşme adı altında teslim anlaşmalarının diyetini zulme susarak ödüyor. Siyonist zorbalara karşı Filistin’i yapayalnız bırakan Körfez ülkelerinden BAE, Bahreyn ve Ürdün ile Mısır, Sudan Lübnan ve Fas, İsrail’le sıkı ilişkiler kuruyor. Suudi Arabistan rejimi ise İsrail’le gizli veya açık temaslar kurarak Filistin davasına ihanet ediyor.

Çıbanbaşı BAE

İslam coğrafyasının siyasi çıban başı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Eylül 2020’de İsrail ile İbrahim Anlaşması’na imza atarak ticari ve ekonomik ilişkiler kurdu. Suudi Arabistan da hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini açıkladı. BAE; Libya krizi ve Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cephede yer aldı.

Körfez ülkesi Bahreyn de, İsrail ile “tam diplomatik ilişki” için Eylül 2020’de normalleşme anlaşmasına vardı.

Darbeciler siyoniste koştular

Sudan’da yönetimi Nisan 2019’da darbeyle ele geçiren cuntacıların ilk işi İsrail’e koşmak oldu. Geçiş hükümeti, Ekim 2020’de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini açıkladı. Anlaşmanın ardından Sudan, Dünya Bankasından yıllık 1 milyar doları aşkın finansmana erişim hakkını elde etti. İsrail’i ilk tanıyan Arap ülkesi olan Mısır, 17 Eylül 1978’teki Camp David Sözleşmesi’nin ardından siyonist rejimin bölgedeki uydusu oldu. Filistin’in yanında yer alan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi ise Sisi Firavunu tarafından darbeyle devrilerek zindanda adım adım ölüme sürüklendi.

Suud perde gerisinde

Suudi Arabistan, 2002 yılında dönemin veliaht prensi Fahd bin Abdulaziz Basim tarafından “İsrail ile karşılıklı barışı öngören Barış İçin Arap Girişimi” adında bildiri sunuldu ve onaylandı. Yeni Veliaht Prens bin Salman ise İsrail ile BAE arasında yapılan ticari uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdi.

İhanet Mağrib’e sıçradı

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020’de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzaladı.

Ürdün bile, siyonist rejim ile 26 Ekim 1994’te Vadi Arabe Barış Antlaşması imzalayarak, “İsrail’in en uzun sınırında güvenliğini” garanti altına aldı.


Yeni Akit Gazetesi
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