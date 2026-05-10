Ekmeğe neden çizgi çekilir?
Ekmeğe neden çizgi çekilir?

Ekmeğe neden çizgi çekilir?

Sofralarımızın en önemli parçası olan ekmeklerimizin kabuğuna çizgi çekilir. Kimileri bunu sadece görsellik için yapıldığını sanır. Kimileri ise bilimsel olarak gerekçelendirir. Her ne kadar son zamanlarda çeşitli şekillerde atılsa da normalde bizim ekmeklerimizde tek çizgi yer alır. Bunun arkasındaki nedeni hiç merak ettiniz mi? Niye 2 ya da 3 çizgi olmaz? Niye farklı şekillerde çizilmez?

Ekmek hamuru fırına girmeden önce üzerine uzunlamasına bir kesik çizgi atmak, yaygın bilinen bir uygulamadır.

Uzunlamasına atılan bu kesik sayesinde hamur dengeli bir şekilde kabarır, hamurun içerisindeki iç gazların kontrollü olarak dışarı çıkmasını sağlar ve ekmek düzgün bir yapı kazanarak güzelce şişmesi sağlanır.

Bazı ekmeklerde enine birkaç çizgi atıldığı görülürken bazılarında ise uzunlamasına tek çizgi bulunur. Son yıllarda özellikle pandemi ile birlikte fırın ekmeklerinde görsel çeşitlilik fazlalaşsa da geleneksel somun ekmeklerimiz hala tek çizgilidir.

Peki bu tek çizginin bir anlamı var mı? Ekmeğin üzerine bu çizgi neden çekilir? Niye iki ya da 3 çizgi olmaz? Evet, uzunlamasına atılan bu kesik çizginin Osmanlı'dan Miras kalan bir gelenek olduğu bilinir.

