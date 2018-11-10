Zulmün Adı: 6284 Geber Daha İyi
Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, 6284 sayılı kanun ile ilgili düşüncelerini kaleme aldığı şiirini bizimle paylaştı.10 Kasım 2018 Cumartesi 14:14
Mustafa Akkuş
Düzeni böyle kurdular, kadın tanrıça!
Şu erkekler insan mı ki! kilosu kaça?
Taciztecavüz buladılar, bin türlü suça,
Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!
*
Kadın yasayla bir olur, sıkar da sıkar,
Seni her gün bin derece, ateşe sokar,
Vallahi de diyorum bak, şu canın çıkar,
Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!
*
Boşandıysan evladını sana vermezler,
Malın gider canın gider, onu görmezler,
Saçma sapan kanun çıkarır aklı ermezler,
Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!
*
Evlensen de boşasan da ayrı dert olur,
Erkeksin ya, senin adın hep namert olur,
Zulüm altı bin iki yüz, seksen dört olur,
Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!
*
Ekmek elden su gölden yaşar gidersin,
Ömür boyu, inan ki bana, dua edersin!
Kadın olmak ister misin! söyle ne dersin?
Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!
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