Zulmün Adı: 6284 Geber Daha İyi

Mustafa Akkuş

Düzeni böyle kurdular, kadın tanrıça!

Şu erkekler insan mı ki! kilosu kaça?

Taciztecavüz buladılar, bin türlü suça,

Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!

*

Kadın yasayla bir olur, sıkar da sıkar,

Seni her gün bin derece, ateşe sokar,

Vallahi de diyorum bak, şu canın çıkar,

Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!

*

Boşandıysan evladını sana vermezler,

Malın gider canın gider, onu görmezler,

Saçma sapan kanun çıkarır aklı ermezler,

Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!

*

Evlensen de boşasan da ayrı dert olur,

Erkeksin ya, senin adın hep namert olur,

Zulüm altı bin iki yüz, seksen dört olur,

Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!

*

Ekmek elden su gölden yaşar gidersin,

Ömür boyu, inan ki bana, dua edersin!

Kadın olmak ister misin! söyle ne dersin?

Eğer erkek doğmuş isen, geber daha iyi!