Zulme isyan! Kassam Tugayları, 20 kişilik işgal kuvvetini pusuya düşürdü!

Kassam Tugayları, Han Yunus'ta 20 kişilik işgal kuvvetini bir evde pusuya düşürmeleri sonucu ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram kanalından bugün yaptıkları açıklamada, dün mücahitlerin 20'den fazla askerden oluşan siyonist kuvveti Han Yunus'un doğusundaki Hamad kasabasındaki bir apartman dairesinde sıkı bir pusuya düşürmeyi başardığını bildirdi.

Kassam, söz konusu işgal kuvvetlerine yönelik bir dizi anti-personel patlayıcıyla düzenlenen operasyon sonucu bunların öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Bu arada işgal ordusu bugün, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana sadece üst rütbeli 62 siyonist tugay komutanı ve subayının öldürüldüğünü itiraf etti.

Ordu Radyosu T, savaşın başlamasından bu yana 4 tugay komutanı, 39 müfreze komutanı, 13 bölük komutanı ve 6 yarbay rütbesinde subayın öldürüldüğünü aktardı. (İLKHA)

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