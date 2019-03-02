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Zulme dur de! İstanbul ve Ankara'da eylem çağrısı

İçlerinde AGD ve İHH'nın da bulunduğu 9 dernek ve vakıf, Mısır'daki idamlara tepki göstermek maksadıyla İstanbul ve Ankara'da eylem kararı aldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:04
Zulme dur de! İstanbul ve Ankara'da eylem çağrısı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Hukukçular Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Milli Gençlik Vakfı, Memur-SEN, Mustazaflar Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, TÜGVA ve Yedi Hilal Derneği, bugün iki şehirde eylem düzenleyecek.

Mısır'daki idamlara tepki!

Eylem kararı, Mısır'da firavun Sisi'nin Müslümanları idam etmesi sonrası alındı. Buna göre, İstanbul'da Saat 17.00'da Mısır Konsolosluğu önünde, Ankara'da saat 18.00'da Mısır Büyükelçiliği önünde toplanılacak.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:04
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Anadolu Gençlik Derneği (AGD)
  4. Hukukçular Derneği
  5. İHH İnsani Yardım Vakfı
  6. Milli Gençlik Vakfı
  7. Memur-SEN
  8. Mustazaflar Derneği
  9. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
  10. TÜGVA
  11. Yedi Hilal Derneği
  12. Mısır
  13. idam
  14. tepki
  15. eylem

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