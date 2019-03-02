Zulme dur de! İstanbul ve Ankara'da eylem çağrısı İçlerinde AGD ve İHH'nın da bulunduğu 9 dernek ve vakıf, Mısır'daki idamlara tepki göstermek maksadıyla İstanbul ve Ankara'da eylem kararı aldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Hukukçular Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Milli Gençlik Vakfı, Memur-SEN, Mustazaflar Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, TÜGVA ve Yedi Hilal Derneği, bugün iki şehirde eylem düzenleyecek. Mısır'daki idamlara tepki! Eylem kararı, Mısır'da firavun Sisi'nin Müslümanları idam etmesi sonrası alındı. Buna göre, İstanbul'da Saat 17.00'da Mısır Konsolosluğu önünde, Ankara'da saat 18.00'da Mısır Büyükelçiliği önünde toplanılacak.

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