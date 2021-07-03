Zülfü Livaneli'den bomba tespit! 'FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Erdoğan değil Ecevit'tir'

Zülfü Livaneli, bazı kesimlerin hiç de hoşuna gitmeyecek birtakım açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar'a konuşan Livaneli, FETÖ'ye ilişkin dikkat çeken bir tespitini aktardı. Livaneli, FETÖ'yü devlete ilk yerleştirenin eski Başbakan Bülent Ecevit olduğunu söyledi.

'Solun yolunu şaşırtan insanlar bunlar'

Zülfü Livaneli'nin ilgili açıklaması şöyle:

"Ecevit de Baykal da partilerinin başına, solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir."