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Gündem Zülfü Livaneli'den bomba tespit! 'FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Erdoğan değil Ecevit'tir'
Gündem

Zülfü Livaneli'den bomba tespit! 'FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Erdoğan değil Ecevit'tir'

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zülfü Livaneli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ'yü devlete ilk olarak Bülent Ecevit'in yerleştirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 21:36:00 -
Zülfü Livaneli'den bomba tespit! 'FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Erdoğan değil Ecevit'tir'

Zülfü Livaneli, bazı kesimlerin hiç de hoşuna gitmeyecek birtakım açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar'a konuşan Livaneli, FETÖ'ye ilişkin dikkat çeken bir tespitini aktardı. Livaneli, FETÖ'yü devlete ilk yerleştirenin eski Başbakan Bülent Ecevit olduğunu söyledi.

'Solun yolunu şaşırtan insanlar bunlar'

Zülfü Livaneli'nin ilgili açıklaması şöyle:

"Ecevit de Baykal da partilerinin başına, solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir."

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Yorumlar

ali

Chp nin koyun seçmenleri bakın bunu biz demiyoruz
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432

doğru chpli kasım gülek fetöyü devlete yerleştirdi zalimce ve dünyaya yayılmasına gine bu isim sebeb oldu
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