  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiliz savaş gemileri Kırım rotasını kullanmaya devam edecek
Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti
Siyonist işgal rejimi yapım aşamasındaki bir okulu yıktı
Gündem Zülfü Livaneli yıllar sonra 'sol'un beceriksizliğini açıkladı
Gündem

Zülfü Livaneli yıllar sonra 'sol'un beceriksizliğini açıkladı

Zülfü Livaneli katıldığı televizyon programında 1994 yılında İstanbul'a nasıl Belediye Başkan adayı gösterildiğini açıkladı. Livaneli seçimlerin sol partilerin anlaşamaması yüzünden kaybedildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 02:22:00 -

Zülfü Livaneli telefonla katıldığı CNNTürk'teki Akıl Çemberi programında 1994 yılında İstanbul'a aday olmak istemediğini belirtti. Livaneli, "SHP iktidarda iken bana daha önce bakanlık teklifleri de vekillik teklifleri de geldi. Ben sanatçıyım, sanatçı olarak kalacam dedim." dedi.

Daha sonra kendisine SHP'nin çok zor duruma düştüğü söylendiğini anlatan Livaneli "Yayınlanan bir ankette yüzde 8'e düştüğünü gösterdiler. Ben yapamam dedim, eşim ailem itiraz etti. Bu 1.5 ay sürdü. 1.5 ay üzerinize bütün arkadaşlarınız gelirse kamuoyundan da yap yap diye baskı gelirse sonunda kabul ettim. Aynen zoraki adaylık gibi. Adaylığımı koyduğum zaman Murat Karayalçın'ın evinde 3 sol parti var, ben 3 sol partinin sosyal demokrat partinin adayı olmak istiyorum dedim." şeklinde konuştu.

Daha sonra adaylığı ile ilgili Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'a gittiğini ancak bu partilerin kendisi ile görüştükten sonra her birinin ayrı aday çıkardığını anlatan Livaneli seçimi de Recep Tayyip Erdoğan'a ve Melih Gökçek'e karşı sol partilerin bir araya gelememesi yüzünden kaybettiklerini anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay