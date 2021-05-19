Zuhal Özer kimdir? Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer kim?
Firari THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı. Pek çok kişi Zuhal Özer'in kim olduğunu ne iş yaptığını araştırmaya başladı. Peki, Zuhal Özer kim?
Zuhal Özer kimdir? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı. 82 şüpheliden biri olan Zuhal Özer, Aydın’da yakalandı. Peki, kimdir Zuhal Özer?
Zuhal Özer kimdir? Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer kim?
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, firari konumda bulunan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Aydın'da gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari Zuhal Özer'in Aydın'da bir adreste saklandığı belirlendi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Zuhal Özer'i gözaltına aldı.
Şüphelinin Aydın’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.