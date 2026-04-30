Gündem
Zuhal Böcek'in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Zuhal Böcek'in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, uyuşturucu bataklığına kadar uzanan skandallar zinciri ortaya çıktı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile eşi Zuhal Böcek arasındaki WhatsApp yazışmaları, belediye araçlarının kokain sevkiyatında kullanıldığını ve milyonlarca liralık rüşvetin aklandığını deşifre etti.

WhatsApp kavgasından skandal itiraflar çıktı

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, karı-koca arasındaki şiddetli kavganın "harami düzenini" ele verdiği görüldü. Gökhan Böcek’in, belediyede işe soktuğu yakınlarının istifa etmesini istemesi üzerine hiddetlenen Zuhal Böcek, eşini şu sözlerle tehdit etti:

  • "Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla!"
  • "Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar her şeyin mesajı var!"

%10 pay ve 75 milyonluk aklama trafiği

İddianamede yer alan bilgilere göre; Gökhan Böcek’in belediyeden ihale alan firmalardan %10 pay aldığı öne sürülüyor. Zuhal Böcek’in eşine yönelik "%10’lukla geçinen ezik" ifadesinin bu rüşvet çarkına işaret ettiği değerlendiriliyor. Ayrıca Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu üzerinden 75 milyon TL tutarında rüşvet parası akladığına dair veriler dosyaya girdi.

Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

Zuhal Böcek’in "Belediye arabasında kokain taşıdın" iddiası üzerine yapılan incelemeler kan dondurdu. Skandalın ardından hem Gökhan Böcek hem de Zuhal Böcek’e yapılan kokain testleri pozitif çıktı.

Yazışmalarda Gökhan Böcek’in, eşine yönelik "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" diyerek işlediği suçları itiraf ettiği görüldü.

Bankamatik memuru yeğen ve lüks yaşam

Konuşmalarda adı geçen ve belediye iştiraki ALDAŞ’ta görev yapan Nurhak E.’nin, "bankamatik memuru" olduğu tespit edildi. Fiilen çalışmadığı halde yüksek maaş alan yeğenin hesaplarındaki yüklü para transferleri ve meşru gelirle açıklanamayan lüks araç alımları, yolsuzluk ağının boyutlarını gözler önüne serdi.

Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha: 400 milyonu buharlaştırmışlar…

Gündem

Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha: 400 milyonu buharlaştırmışlar…

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Gündem

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Asım keskin

Devletin ve milletin sırtına yapışmış keneler bunlar. Adana nin merkeze uzak ilçeleri iyi incelenmeli. Aynı ailelerden okuma yazmasını dahi kolay beceremeyenlerin nasıl ise alındığı arsstirilmali. Ozellikle Seyhan belediye meclisi üyesinin kardeşleri k

Yaşasın Cehennem

Bu kadar gerçek oradayken CHP aklan gelince Cehenneme sonsuz sukrediyoruz
