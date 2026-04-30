Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

WhatsApp kavgasından skandal itiraflar çıktı

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, karı-koca arasındaki şiddetli kavganın "harami düzenini" ele verdiği görüldü. Gökhan Böcek’in, belediyede işe soktuğu yakınlarının istifa etmesini istemesi üzerine hiddetlenen Zuhal Böcek, eşini şu sözlerle tehdit etti:

"Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla!"

"Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar her şeyin mesajı var!"

%10 pay ve 75 milyonluk aklama trafiği

İddianamede yer alan bilgilere göre; Gökhan Böcek’in belediyeden ihale alan firmalardan %10 pay aldığı öne sürülüyor. Zuhal Böcek’in eşine yönelik "%10’lukla geçinen ezik" ifadesinin bu rüşvet çarkına işaret ettiği değerlendiriliyor. Ayrıca Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu üzerinden 75 milyon TL tutarında rüşvet parası akladığına dair veriler dosyaya girdi.

Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

Zuhal Böcek’in "Belediye arabasında kokain taşıdın" iddiası üzerine yapılan incelemeler kan dondurdu. Skandalın ardından hem Gökhan Böcek hem de Zuhal Böcek’e yapılan kokain testleri pozitif çıktı.

Yazışmalarda Gökhan Böcek’in, eşine yönelik "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" diyerek işlediği suçları itiraf ettiği görüldü.

Bankamatik memuru yeğen ve lüks yaşam

Konuşmalarda adı geçen ve belediye iştiraki ALDAŞ’ta görev yapan Nurhak E.’nin, "bankamatik memuru" olduğu tespit edildi. Fiilen çalışmadığı halde yüksek maaş alan yeğenin hesaplarındaki yüklü para transferleri ve meşru gelirle açıklanamayan lüks araç alımları, yolsuzluk ağının boyutlarını gözler önüne serdi.