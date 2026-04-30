Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump'a hatırlatma! 3 gün geçti
Dünya

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump'a hatırlatma! 3 gün geçti

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump'a hatırlatma! 3 gün geçti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın petrol altyapısına ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. Kalibaf, Trump’ın dile getirdiği sürenin dolduğunu belirterek petrol sahalarında herhangi bir yıkım yaşanmadığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın petrol altyapısına dair yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden karşılık verdi. Kalibaf, Trump’ın üç gün önce dile getirdiği sert senaryonun gerçekleşmediğini belirterek Washington yönetimini hedef aldı.

Kalibaf, paylaşımında Trump’ın “İran’ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı” yönündeki açıklamasını hatırlattı. İranlı siyasetçi, aradan geçen süreye dikkat çekerek herhangi bir petrol kuyusunda patlama yaşanmadığını söyledi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın 3 gün önce "İran'ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı" yönündeki açıklamasını anımsatan İran Meclis Başkanı, "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz. Bu, ABD yönetiminin Bessent gibi kişilerden aldığı türden saçma bir tavsiyeydi. Aynı kişiler abluka teorisini de destekliyor ve petrolü 120 doların üzerine çıkardılar. Bir sonraki durak 140. Sorun teori değil, zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Nisan'da yaptığı konuşmada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sürdüğünü ve bu faaliyetin başarılı sonuçlar ürettiğini söylemişti.

Abluka nedeniyle İran'ın petrol altyapısının çökebileceğini savunan Trump, İran'ın petrol depolarının dolması ve kaynakları depolayacak yerlerinin bulunmamasının yol açacağı teknik sorunlar nedeniyle petrol boru hatlarında büyük yıkım oluşacağını belirterek "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" ifadesini kullanmıştı.

