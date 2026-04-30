Aselsan'dan büyük başarı! Rakamlar gurur verici

Türkiye’nin savunma sanayiindeki en büyük şirketlerinden ASELSAN, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarıyla dikkat çekti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde yer alan verilere göre şirket, yılın ilk üç ayında hem hasılatını hem de net kârını önemli ölçüde artırdı.

Açıklanan rakamlara göre ASELSAN’ın ilk çeyrek hasılatı 34,3 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla reel olarak yüzde 15’lik büyümeye işaret etti. Şirketin gelir artışında, savunma ve ileri teknoloji alanındaki yüksek katma değerli projelerin etkili olduğu görüldü.

NET KÂR YÜZDE 100 ARTTI

ASELSAN’ın ilk çeyrekteki net kârı 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirket, böylece geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 100 artırmış oldu.

Bu tablo, yalnızca satış gelirlerinde değil, operasyonel verimlilik ve kârlılık tarafında da güçlü bir performans ortaya konduğunu gösterdi. Şirketin büyümesini korurken kârını da aynı anda yukarı taşıması, savunma sanayii yatırımlarındaki etkinliğini güçlendiren başlıklardan biri oldu.

BÜYÜMEDE RADAR, ELEKTRONİK HARP VE ÇELİK KUBBE ETKİSİ

İlk çeyrekteki performansa katkı sunan başlıca alanlar arasında Çelik Kubbe projeleri, radar sistemleri, elektronik harp çözümleri, askeri haberleşme teknolojileri, yapay zeka destekli kent güvenliği uygulamaları, elektro-optik sistemler ve güdümlü mühimmat yer aldı.

Şirketin faaliyet gösterdiği bu alanlar, ASELSAN’ın yalnızca klasik savunma projelerinde değil, yeni nesil güvenlik ve teknoloji çözümlerinde de ağırlığını artırdığını ortaya koydu.

BAKİYE SİPARİŞLERDE VE İHRACATTA GÜÇLÜ ARTIŞ

ASELSAN’ın bakiye siparişlerinde de dikkat çekici yükseliş kaydedildi. Şirketin toplam bakiye siparişi yüzde 39 artarak 20,7 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu artış, önümüzdeki dönem gelir akışı açısından da güçlü bir iş hacmine işaret etti.

İhracat tarafında da şirketin ivmesini koruduğu görüldü. Yeni ihracat sözleşmelerindeki artış yüzde 69 olarak kayda geçerken, ilk çeyrekte imzalanan yeni ihracat anlaşmalarının toplam değeri 629 milyon dolara ulaştı.

AR-GE VE YATIRIM HARCAMALARI HIZ KESMEDİ

Şirket, büyümesini yalnızca satış ve kâr üzerinden değil, yatırım ve teknoloji geliştirme tarafında da sürdürdü. İlk çeyrekte AR-GE harcamaları yüzde 41 artarak 357 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde Oğulbey Teknoloji Üssü ile mevcut yerleşkelerde kapasite artışına yönelik yatırımlarda da çok yüksek bir ivme görüldü. Bu alandaki artışın bir önceki döneme göre yüzde 261 seviyesine ulaşması, ASELSAN’ın üretim ve teknoloji altyapısını büyütme kararlılığını ortaya koydu.

İLK ÜÇ AYDA 1,26 MİLYAR DOLARLIK YENİ SÖZLEŞME

ASELSAN, 2026’nın ilk üç ayında toplam 1,26 milyar dolar büyüklüğünde yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerin yarısının ihracat kaynaklı olması, şirketin uluslararası pazardaki etkinliğinin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi.

Yeni anlaşmalar arasında haberleşme sistemleri, insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yükler, hava savunma ve aviyonik sistemler ile elektro-optik çözümler öne çıktı. Bu tablo, ASELSAN’ın hem iç pazarda hem de dış pazarda genişleyen bir ürün ve çözüm portföyüyle ilerlediğini gösterdi.

ASELSAN’ın ilk çeyrek sonuçları, şirketin 2026 yılına güçlü başladığını ve savunma sanayiindeki büyümesini teknoloji, ihracat ve yüksek katma değerli projelerle desteklemeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.