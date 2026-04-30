  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı Tayyip Erdoğan mı yaktı utanmazlar? Mine'nin gerçek yüzü ortaya çıktı sıra Cumhuriyet'te Yalansız yapamıyorlar! Sözcü'den şimdi de maden ruhsatı palavrası Bakan Yumaklı 10 milyarlık dev destekleme bütçesini duyurdu! Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuru dönemi başladı! Saydnaya’dan yeni görüntüler sızdı! Katil Esad rejiminin düşmesinden hemen sonra çekildi
Tartıştığı 2 kadını öldürdü! Polis takibinde kendisini vurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Muğla’nın Ortaca ilçesinde otel önünde çıkan tartışma kanlı bitti. Silahla vurulan iki kadın yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan şüpheli polis takibi sırasında kendisini vurarak ağır yaralandı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı iki kadının hayatına mal oldu. Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’ta bulunan bir otelin girişinde meydana gelen olayda, tartıştığı iki kadına tabancayla ateş açtığı öne sürülen şüpheli, daha sonra kaçmaya çalıştı.

İddiaya göre Ecevit C., otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan ile alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından şüphelinin belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş ettiği ileri sürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’ta bulunan Bağhan Hotel önünde meydana geldi. Ecevit C., otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan ile iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit C., belinden çıkardığı tabancayla 2 kadına ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği, Yeysikan’ın yaralı olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Yeysikan da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit C., polisin takibi sonucu sıkıştırıldığı yerde tabanca ile göğsüne ateş ederek kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23