Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Ordu’da yapılan Güler, daha sonra hava ambulansıyla İstanbul’a sevk edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale, Medical Park Ordu Hastanesi’nde yapıldı. Güler’in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi. Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.