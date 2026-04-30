Yeni KGM (SsangYong) Musso Grand Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri açıklandı Türkiye'yi etkileyecek iflas: '23 harika yılın ardından kapılarımızı kapatma kararı aldık' diyerek duyurdular Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif Arsız Ugandalı generalden Türkiye'ye yeni tehdit: Lumbuye'yi bize teslim edin yoksa savaşacağız Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kaan'ın gizli silahı ilk kez açıklandı Ve Fransa vatandaşlarına çağrı yaptı: Acilen ülkeyi terk edin! Ülkeyi terk etmeye başladılar! 
Yeni KGM (SsangYong) Musso Grand Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri açıklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KGM markasıyla yoluna devam eden Musso Grand’ın yenilenen versiyonu Türkiye pazarına giriş yaptı. Dizel otomatik kombinasyonuyla satışa sunulan pick-up model, güncellenen tasarımı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor.

KGM, eski adıyla SsangYong, pick-up sınıfındaki iddialı modeli Musso Grand’ın makyajlı versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Yenilenen model, tasarımındaki değişiklikler ve donanım güncellemeleriyle markanın hafif ticari ve arazi odaklı ürün gamındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye’de satışa çıkan yeni Musso Grand’ın başlangıç fiyatı 1 milyon 905 bin lira olarak açıklandı. Model, şimdilik yalnızca D2.2 motorlu, 4x2 çekiş sistemine sahip ve 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen versiyonla tercih edilebiliyor.

Yeni Musso Grand, dış tasarımında daha sert ve daha güçlü bir görünüm sunuyor. Ön bölümde yapılan değişikliklerle birlikte modelin daha heybetli bir kimlik kazandığı görülüyor. Markanın son dönemde öne çıkan tasarım çizgisinden izler taşıyan araçta, yüksek ve kaslı motor kaputu, yenilenen ön panjur ve farları çevreleyen LED gündüz farları öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Yeni tasarım, 18 inç elmas kesim alaşım jantlarla tamamlanıyor.

Kabinde de dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Üç kollu direksiyon simidinin arkasında 12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı yer alırken, orta bölümde yatay konumlandırılmış dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor. Sistem, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. Bunun yanında kullanıcı dostu bir yapı korunarak ekranın altında ve orta konsolda fiziksel düğmelere de geniş yer veriliyor. Böylece araç içinde hem dijital hem de pratik kullanıma dönük bir düzen sunuluyor.

Yeni Musso Grand, güvenlik ve sürüş destek sistemleri tarafında da iddiasını artırıyor. Modelde sürücü izleme sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, şerit ortalama destekli şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme gibi birçok teknoloji yer alıyor. Bunlara ek olarak adaptif hız sabitleyici, akıllı hız yardımı, yokuş iniş kontrolü, diferansiyel kilidi ve treyler dengeleme yardımı da araçta sunulan öne çıkan özellikler arasında bulunuyor. Güvenlik tarafında ayrıca 6 hava yastığı da dikkat çekiyor. Kaputun altında, markanın mevcut kullanıcılarının yakından tanıdığı 2.2 litrelik dizel motor görev yapıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen bu ünite, 202 beygir güç ve 441 Nm tork üretiyor.

Yeni Musso Grand, bu motor seçeneğiyle 172 kilometre/saat maksimum hıza ulaşabiliyor. Ayrıca modelin 2600 kilograma kadar frenli römork çekme kapasitesine sahip olması, onu yalnızca günlük kullanım için değil, iş ve yük taşıma ihtiyaçları açısından da güçlü bir seçenek haline getiriyor. Yenilenen Musso Grand, Türkiye pazarında hem tasarım hem de donanım tarafındaki güncellemelerle pick-up sınıfındaki rekabetini korumayı amaçlıyor. Özellikle dizel motor, otomatik şanzıman ve yüksek çekme kapasitesi gibi unsurlar, modelin ticari kullanım ile bireysel beklentileri aynı potada eritmeye çalışan yapısını güçlendiriyor. KGM, yenilenen Musso Grand ile Türkiye’de pick-up segmentindeki varlığını daha görünür hale getirmeyi hedefliyor.

