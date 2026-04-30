Yeni KGM (SsangYong) Musso Grand Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Yeni Musso Grand, güvenlik ve sürüş destek sistemleri tarafında da iddiasını artırıyor. Modelde sürücü izleme sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, şerit ortalama destekli şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme gibi birçok teknoloji yer alıyor. Bunlara ek olarak adaptif hız sabitleyici, akıllı hız yardımı, yokuş iniş kontrolü, diferansiyel kilidi ve treyler dengeleme yardımı da araçta sunulan öne çıkan özellikler arasında bulunuyor. Güvenlik tarafında ayrıca 6 hava yastığı da dikkat çekiyor. Kaputun altında, markanın mevcut kullanıcılarının yakından tanıdığı 2.2 litrelik dizel motor görev yapıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen bu ünite, 202 beygir güç ve 441 Nm tork üretiyor.