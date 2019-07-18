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Züccaciyede dijitalleşme ele alındı

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye’nin, e-ticaretteki başarısını da artırabileceğini belirterek, “Sektörümüzün rekabet kapasitesini ve kar marjını arttırmak için ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
Züccaciyede dijitalleşme ele alındı

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye’nin, e-ticaretteki başarısını da artırabileceğini belirterek, “Sektörümüzün rekabet kapasitesini ve kar marjını arttırmak için ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz. Yurt içi ticarette ve ihracatta e-ticaret önemli" dedi.



Porselen, seramik, cam, plastik, çelik, ahşap, hediyelik eşya, endüstriyel mutfak ve küçük elektrikli ev aletlerini kapsayan züccaciye sektörünü kapsayan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ‘Dijitalleşme ve E-Ticaret’ seminerini İstanbul’da bir otelde düzenledi. 2018 yılını 4,8 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2019 yılını 5,5 milyar dolar ile kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörü, e-ticaretteki payını da her geçen gün arttırıyor. Yapılan araştırmalara göre iç pazarda sektörün en büyük kaynağı olan evlenecek çiftler, evlerini döşerken 50 bin TL harcarken, ev kuracakları eşyaların yüzde 72,4’ünü ise internetten satın alma yolunu seçiyorlar. İnternetten satın alınan ev eşyaları arasında ise küçük elektrikli ev aletleri, dekoratif ve züccaciye ürünleri başı çekiyor.



"Sektörümüzün rekabet kapasitesini ve kar marjını yükseltmek için ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz"


Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz açılışta yaptığı konuşmada, genç bir nüfusa sahip olan dünyada dijitalde en fazla vakit geçiren Türkiye’nin, e-ticaretteki başarısını da artırabileceğini belirterek, “Sektörümüzün rekabet kapasitesini ve kar marjını arttırmak için ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz. Yurt içi ticarette ve ihracatta e-ticaret önemli. Dünya e-ticarete çok hızlı entegrasyon sağladı. Bizler de mutlaka içinde olmalıyız. 2018 yılında e-ticaret pazar büyüklüğüne göre pazarın ilk 5 oyuncusu Çin (634 milyar dolar), Amerika (504 milyar dolar), Japonya (123 milyar dolar), Birleşik Krallık (86 milyar dolar) ve Almanya (70 milyar dolar) olarak yer aldı" dedi.



"Türkiye’de e ticaret sektör büyüklüğü perakende işlemlerinde 31,5 milyar TL olarak gerçekleşti"


Küresel pazarın 2019 yılında 3,5 trilyon dolara ulaşması tahmin edildiğini aktaran Öksüz, "Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 16 artması ve 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. 2018 yılında Türkiye’de e ticaret sektör büyüklüğü perakende işlemlerinde 31,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017-2018 döneminde, büyüme trendi TL bazında yüzde 42 ile devam etmiş, dolar bazında ise yüzde 7 düzeyinde kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin toplam perakende karşısında online perakende oranı ortalaması yüzde 11,1 iken, gelişmekte olan ülkeler için bu oran yüzde 5,9’dur. Türkiye’de ise bu oran, 2018 yılında gerçekleşen yüzde 5,3’dir" diye konuştu.



Öksüz, aynı zamanda ZÜCDER Akademi ile e-ticaret sistemini geliştirdiklerine vurgu yaparken, önümüzdeki dönemlerde devam edecek ZÜCDER üyelerine özel mobil aplikasyon uygulamalarıyla üyelerine destekte bulunacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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