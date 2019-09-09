Züccaciyeciler ihracata odaklandı

İSTANBUL(AA) - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 12-15 Eylül'de TÜYAP Beylikdüzü'nde düzenlenecek 30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, bu yılı 5,4 milyar dolar ile kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün 470 üyesiyle en köklü ve en büyük derneği olan ZÜCDER, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi ve her yıl yüzde 15 büyüme performansı sergiliyor.

30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılan 600 firmanın yüzde 90'ını temsil eden ZÜCDER, fuarda, 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyor.





- "Orta Doğu ülkelerine hedeflendik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, son 10 yılda ihracatını yüzde 85 artırarak dünya genelinde 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza atan bir sektöre sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılını 4,7 milyar dolar ihracat ile kapatan sektörümüz, bu yılı ise 5,4 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. İhracat ağırlıklı olan ve her yıl dış ticaret fazlası veren sektörümüz açısından fuarlar büyük önem taşıyor. Geçen yıl fuarda hedefimiz Çin'di. En çok markalaşan sektörümüz, Çin konusunda da atak davranarak oyunu tersine çevirmeye başladı. Son 10 yılda yaptığımız ihracat yüzde 2 bin 200 arttı. Geçtiğimiz yıla göre de ithalatımızda yüzde 10'luk bir azalma söz konusu. İhracatımızın çoğunu endüstriyel mutfaklar ve elektrikli küçük ev aletleri oluşturmaktadır. Pazardaki en büyük avantajımız, ülkemizin bir Avrupa ülkesi olarak değerlendirilip marka değeri yüksek ürünleri daha uygun fiyata sunmamız. Fuardaki temaslar sayesinde bu yıl Çin'e ihracatımız da hız kazandı."

100 bin metrekarelik alanda 32 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuarda, bu yıl Orta Doğu ülkelerini hedeflediklerini bildiren Öksüz, "Birçok sektörün aksine sektörümüz, ihracatının neredeyse yüzde 50'sini Avrupa ülkelerine gerçekleştirmektedir. Biz bu kez Orta Doğu ülkelerine hedeflendik. Özellikle dizi ihracatıyla ve turizmle gelişen ilişkiler sayesinde ürünlerimizin bu pazarlarda da daha hakim olmasını istiyoruz. Küçük elektrikli ev aletleri, dekorasyon ürünleri, mutfak eşyası olarak ihracatımızı rahatlıkla yüzde 20 düzeyinde arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve ZÜCDER'in destekleriyle düzenlenen fuarda, sofra ve mutfak eşyasından elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden aydınlatma ve banyo mutfak aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergileniyor.

Fuar, birçok etkinliğe de sahne olacak. Fuara özel olarak tasarlanan ve çay & kahve tadımlarının yapılacağı "Çay mı, Kahve mi?" etkinliğinin yanı sıra ünlü şeflerin birbirinden farklı sunumlarıyla ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim sunacakları Cooking Theatre da fuara renk katacak.