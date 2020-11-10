Züccaciye sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 4,6 milyar dolar

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, yıl sonunda 2019 rakamı olan 4,6 milyar dolarlık ihracatı yakalayacaklarını umduklarını söyledi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında sektörün hareketli bir dönem yaşadığını belirterek, yılın son ayında da iç pazarda yılbaşı alışverişlerinin etkisinin hissedileceğini aktardı.

Pandemi sürecinde dışarıda yemek yeme alışkanlığının azaldığını ve mutfakların şenlendiğini ifade eden Öksüz, şöyle devam etti:

"Mutfağa girince eksiklerimizi, eskilerimizi fark ettik. Onları yerine koymak, yenilemek istedik. Daha şık sofralar kurduk, kendimize vakit ayırdık. Sofralarımızı güzelleştirdik. Ekmeğimizi, yoğurdumuzu, reçelimizi, kışlık domatesimizi, turşularımızı kendimiz yaptık. Bu arada işimizi kolaylaştıran ürünlere ihtiyaç duyduk. Ekmek makinesi, yoğurt makinesi, kek kalıpları, cam, porselen eşya, plastik saklama kapları, tencere, tavalara daha fazla ihtiyaç duyduk. Cam kavanozlar ve kapakları yok sattı. Bunun yanı sıra evde kaldığımız süreçte kişisel bakımımızı da evde yaptık ve saç kesme, tıraş, epilasyon cihazları gibi aletlerin de satışları çok yüksek oldu. İhracat kısmında, mart ve nisan aylarında ciddi düşüşler yaşasak bile mayıs ayıyla birlikte hep bir önceki aya göre ihracatımızı artırdık. Online satışta güçlü olan firmalar bu dönemde karlı çıktılar."





- "ABD, en büyük hedef pazarlar arasında"





Mesut Öksüz, 2021'de yüzde 15 civarında büyüme hedeflediklerini aktardı.

Züccaciyenin, ihracatını her yıl yüzde 10'ların üzerinde artıran bir sektör olduğunu ve son 10 yılda ihracatını 3 kata yakın artırdığını belirten Öksüz, "2019 yılında 4,6 milyar dolar ihracat ve 880 milyon dolar ithalat gerçekleştiren züccaciye, verdiği 3,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile tüm sektörler içerisinde 4. sıradadır. 2020'nin 10 ayında sektör, 3,84 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Yıl sonunda da 2019 rakamımız olan 4,6 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Züccaciye sektörünün, ihracatının yüzde 10'luk kısmını Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiğini aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Almanya, Fransa, İtalya, İsrail ve Mısır da önemli oranlarda ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler. Dünya züccaciye ithalatında diğer sektörlerde olduğu gibi en önde gelen ülke yüzde 44 ile ABD. Bu ülkedeki payımız sadece binde 3. Dolayısıyla ABD, en büyük hedef pazarlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Afrika, Japonya, Rusya, Kanada ve Latin Amerika ülkeleri de hedef pazarlarımız arasında bulunuyor."





- "Pek çok ülkenin büyük market zincirleriyle Türk firmaları bir araya gelecek"





ZÜCDER Başkanı Öksüz, B2B sanal görüşmelere 16-20 Kasım'da Zuchex Sourcing Week ile başlayacaklarını belirterek, ZUCHEX Sourcing Week'te 1-1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmasını beklediklerini bildirdi.

2021'de devam edecek ZÜCDER'in online B2B'leri kapsamında, Latin Amerika, Afrika, Birleşik Krallık, Hindistan, Japonya, Kanada, Orta Doğu ve daha pek çok ülkenin büyük market zincirleriyle Türk firmalarının bir araya geleceğini aktaran Öksüz, "Hedeflerimizden şaşmadan, fuarı dijital ortama taşıyarak satın almacıların online showroomlarda ürünleri incelemesi için fırsat sunacağız." dedi.







