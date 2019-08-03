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Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi büyük

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi sadece başkentlilerin değil farklı ülke temsilcilerinin de ilgi odağı oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44
Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi büyük

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi sadece başkentlilerin değil farklı ülke temsilcilerinin de ilgi odağı oldu.


Son olarak tesisi gezen Filipinler Cumhuriyeti temsilcileri Zübeyde Hanım Çankaya Evi’ni yakından inceledi. Nikah salonundan kütüphaneye Çankaya Evi’nden çok amaçlı toplantı salonuna birçok farklı birim ile hizmet veren Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, sadece başkentlilerin değil farklı ülkelerin temsilcilerinin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tek bir yapıda verdiği birçok hizmetle Çankaya’nın gözde mekanı haline gelen Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, açıldığı günden bu yana ülke temsilcilerinin ziyaret edip, incelediği merkez oldu. Son olarakFilipinler Cumhuriyeti Büyükelçilik yetkililerini konuk eden tesiste, özellikle kurs programlarıyla dikkat çeken Çankaya Evi büyük ilgi görüyor. Tesisi gezen Filipinli heyet, Zübeyde Hanım Çankaya Evi ile ilgili genel bilgileri, kurslar ve atölyelerin çalışma düzeni hakkında yetkililerden bilgi alıp, pastacılık kursunun düzenlendiği mutfak atölyesini de ziyaret etti.


Yıllarca Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu ile Çayyolu Hizmet binasında hizmet veren Çankaya Belediyesi, nikah işlemlerine yeni bir adres olarak 400 kişilik kapasitesiyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri Nikah Salonunu da ekledi. Tesis içerisinde yer alan 1000 kişilik çok amaçlı düğün ve toplantı salonu da açıldığı günden bu yana birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tesiste bulunan 7/24 açık kütüphane ise hem öğrencilerin ders çalıştığı hem de bölge halkının kitap okuduğu yeni bir mekan haline geldi.



Haftada 400 kursiyere hizmet veriyor


Bölge halkının kaliteli ve keyifli zaman geçirmesine olanak sağlayan Çankaya Evlerinden birinin de bulunduğu tesiste, onlarca farklı alanda eğitimler veriliyor. Haftada 400 kursiyerin eğitim aldığı dersler arasında pastacılık, kağıt rölyef, takı tasarımı, resim, ahşap boyama, su kabağı oymacılığı, Latin dansları, yoga, okuma yazma, işaret dili gibi hobiden kişisel gelişime birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Haftanın her günü açık olan Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nde rağbet gören kurs programları için Eylül ayından itibaren yeni sınıflar da açılmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44
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