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Kadın - Aile Zrnovski tarifi nasıl yapılır? Kolay Zrnovski tarifi
Kadın - Aile

Zrnovski tarifi nasıl yapılır? Kolay Zrnovski tarifi

Zrnovski tarifini bu tarifle pratik evinizde kolayca yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:56:00 - 2021-11-03 21:33:46
Zrnovski tarifi nasıl yapılır? Kolay Zrnovski tarifi

Zrnovski tarifini bu tarifle pratik evinizde kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 4 3/4 su bardağı hamur işi unu
  • 1 yumurta sarısı
  • 1/4 su bardağı (50 ml) zeytinyağı
  • 1 su bardağı (250ml) kaynar su
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • Rendelenmiş peynir, üstüne
  • Üstüne taze maydanoz
  • Ayrıca makarnayı şekillendirmek için ince tahta veya metal şiş

Yapılışı

Büyük bir kapta un, tuz ve kaynar suyu tahta kaşıkla karıştırın. Karışım dokunacak kadar soğuyunca yumurta sarısını ekleyin ve sert bir hamur elde edene kadar elinizle yoğurun. Hamuru unlu bir zemine alıp, pürüzsüz olana kadar birkaç dakika daha yoğurun. Hamuru plastik sargıya sarın ve yarım saat dinlenmeye bırakın. Dinlendikten sonra hamuru 10 küçük parçaya bölün. Her parçayı uzun bir ipe yuvarlayın. Biriyle çalışırken halatları plastik sargıyla örtün. Birer birer bir ipe un serpin ve küçük parçalar halinde kesin. Küçük parçalardan birini alın ve unlanmış tarafı şişin üzerine koyun. Avuç içlerinizi kullanarak hamuru şişin etrafında yuvarlayın, hamuru birleştirin ve bir tüp oluşturmak için ince bir şekilde yuvarlayın. Şişi çıkarın ve bu yuvarlama yöntemini tüm hamurla tekrarlayın.  Makaruniyi kaynar, tuzlu suda 10 ila 15 dakika pişirin. Makarna haşlanırken peyniri rendeleyin ve maydanozu doğrayın. žrnovski makaruni'yi peynir ve maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.Afiyet olsun.

 

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