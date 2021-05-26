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Teknoloji Zorunlu tutuldu! WhatsApp dava açtı
Teknoloji

Zorunlu tutuldu! WhatsApp dava açtı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan'da adli takip için internet mesajlarının içeriklerinin erişilebilir olmasını zorunlu kılan düzenleme sebebi ile hükümete dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 19:42:00 -
Zorunlu tutuldu! WhatsApp dava açtı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan'da adli takip için internet mesajlarının içeriklerinin erişilebilir olmasını zorunlu kılan düzenleme nedeniyle hükümete dava açtı.

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesindeki şirket, Delhi Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, mesajların, talep edildiğinde adli makamlarca inceleme konusu yapılabilmesi için 3'üncü taraflarca erişilebilir kılınmasını zorunlu kılan düzenlemenin, kullanıcıların mahremiyetini ihlal edeceğini savundu.

Düzenleme ile WhatsApp'ın mesaj iletiminde kullandığı uçtan uca şifreleme yönteminin terk edilmesi gerekeceğine dikkat çeken şirket, bunun kişisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dünyada sivil toplum temsilcileri ve teknik uzmanlar, özel mesajları 'erişilebilir' kılanın uçtan uca şifrelemeyi kıracağı ve bunun ciddi suistimallere yol açacağı konusunda uyarıyor. İnsanların özel mesajlarının mahremiyetini korumakta kararlıyız ve bu konuda Hint yasalarının elverdiği mücadeleyi yürütmeyi sürdüreceğiz."

Bugün itibarıyla doluyor

Yeni Delhi yönetimi, şubatta çıkan internet düzenlemesiyle Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kötü niyetli enformasyon yayma girişimlerine karşı kullanıcı trafiğini ve bilgilerini paylaşma ve tüm paylaşımları adli takibe olanak sağlamak üzere 3'üncü taraflar için erişilebilir kılacak şekilde düzenleme zorunluluğu getirmişti.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilan edilen 90 günlük geçici muafiyet süresi bugün itibarıyla doluyor.

Piyasa araştırma şirketi eMarketer'in verilerine göre, WhatsApp'ın Hindistan'da 390 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor.

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