Amedspor maçı öncesi Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor maçı öncesi istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor maçı öncesi istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karadeniz fırtınası Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.
İSTİFA KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Fatih Tekke, zor günler geçirdiklerini belirterek, "Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı tamamen sorumluluk ile alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Tek odak noktamız maç. Kazanmamız gerekiyor. Bugün ayağa kalkma günü, nasıl reaksiyon göstereceğimizi göstermemiz lazım." dedi.
"HEYECANLIYIM" - Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım. Coşkumuz var. İnşallah bunu sahaya yansıtırız." ifadelerini kullandı.
İstifa kararının ardından kendisine gösterilen desteğe de değinen Tekke, "Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım. Artık konuşma zamanı değil, reaksiyon gösterme zamanı. Yeni bir heyecanla... Büyük camialarda bunlar olabiliyor. Taraftarımızın güvenini tekrar kazanmak için sahada yapacaklarımız çok önemli. Oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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