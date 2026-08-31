Amedspor maçı öncesi Fatih Tekke'den istifa açıklaması

İstifa kararının ardından kendisine gösterilen desteğe de değinen Tekke, "Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım. Artık konuşma zamanı değil, reaksiyon gösterme zamanı. Yeni bir heyecanla... Büyük camialarda bunlar olabiliyor. Taraftarımızın güvenini tekrar kazanmak için sahada yapacaklarımız çok önemli. Oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.