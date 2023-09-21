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Ekonomi Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Ekonomi

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-09-21 10:58:00 -
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları yeni kararla birlikte Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek. Peki bu ne anlama geliyor? Araç sahipleri yeni düzenlemeden nasıl etkilenecek?

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Azami prim tutarı artık Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek.

TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

“Şirketler şimdi riskli gördüğü her aracı her müşteriyi havuza gönderecek ve havuzun gördüğü hasar çok ciddi anlamda yükselecektir”

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI PRİMİ ARTAR MI?

“Yıl sonuna doğru yüzde 180'leri bulmasını bekliyoruz. En az yüzde 40-50 arasındaki artış ben kesin bekliyorum”

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