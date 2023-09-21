Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Azami prim tutarı artık Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek.

TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

“Şirketler şimdi riskli gördüğü her aracı her müşteriyi havuza gönderecek ve havuzun gördüğü hasar çok ciddi anlamda yükselecektir”

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI PRİMİ ARTAR MI?

“Yıl sonuna doğru yüzde 180'leri bulmasını bekliyoruz. En az yüzde 40-50 arasındaki artış ben kesin bekliyorum”